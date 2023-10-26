https://ria.ru/20231026/trenirovka-1905487265.html

Кремль назвал тренировку стратегических сил сдерживания плановой

Кремль назвал тренировку стратегических сил сдерживания плановой - РИА Новости, 26.10.2023

Кремль назвал тренировку стратегических сил сдерживания плановой

Прошедшая накануне тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:22

2023-10-26T19:22

2023-10-26T20:21

россия

сергей шойгу

владимир путин

безопасность

камчатка

плесецк

баренцево море

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Прошедшая накануне тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Они регулярно проводятся, ежегодно", — подчеркнул он.Представителя Кремля также спросили, удовлетворен ли президент итогами тренировки. Песков отметил, что она получилась результативной, все цели удалось выполнить.Тренировка стратегических сил сдерживания прошла накануне под руководством Владимира Путина. Глава государства заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Как сообщил министр обороны, во время тренировки отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.В свою очередь, Герасимов отметил, что к учениям привлекли подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетную подводную лодку стратегического назначения Северного флота "Тула", а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. Во время тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет:Также на учениях проверили уровень подготовки органов военного управления, навыков работы руководства и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.

https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html

https://ria.ru/20220227/rvsn-1775419465.html

россия

камчатка

плесецк

баренцево море

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Боевая работа расчетов и пусков ракет в ходе тренировки стратегических ядерных сил Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов и пусков ракет в ходе тренировки стратегических ядерных сил под руководством Путина 2023-10-26T19:22 true PT1M03S

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россия, сергей шойгу, владимир путин, безопасность, камчатка, плесецк, баренцево море, дмитрий песков, валерий герасимов, ракетные войска стратегического назначения, ту-95мс