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"Самая тяжелая потеря": Украина в одночасье лишилась трех ценных танков - РИА Новости, 26.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:45 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/tank-1905276744.html
"Самая тяжелая потеря": Украина в одночасье лишилась трех ценных танков
"Самая тяжелая потеря": Украина в одночасье лишилась трех ценных танков - РИА Новости, 26.10.2023
"Самая тяжелая потеря": Украина в одночасье лишилась трех ценных танков
За последние дни ВСУ потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало для Украины "самой тяжелой потерей" западных танков с начала контрнаступления, пишет... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T01:45
2023-10-26T01:45
специальная военная операция на украине
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россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. За последние дни ВСУ потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало для Украины "самой тяжелой потерей" западных танков с начала контрнаступления, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."За последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2 &lt;…&gt;. Это самая тяжелая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня 2023 года киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях в Запорожской и соседней Донецкой областях", — говорится в публикации.Экс сослался на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа, согласно которым три немецких танка Leopard 2A4 были уничтожены в Запорожской области."Резкий рост потерь танков противоречит общему успеху Украины", — говорится в статье.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
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в мире, украина, запорожская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Forbes
"Самая тяжелая потеря": Украина в одночасье лишилась трех ценных танков

Forbes: ВСУ за последние дни потеряли сразу три танка Leopard 2 в Запорожье

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2
Танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. За последние дни ВСУ потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало для Украины "самой тяжелой потерей" западных танков с начала контрнаступления, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"За последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2 <…>. Это самая тяжелая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня 2023 года киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях в Запорожской и соседней Донецкой областях", — говорится в публикации.
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Экс сослался на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа, согласно которым три немецких танка Leopard 2A4 были уничтожены в Запорожской области.
«
"Резкий рост потерь танков противоречит общему успеху Украины", — говорится в статье.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
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