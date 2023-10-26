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Полиции выдали ордер на арест предполагаемого стрелка из Льюистона Карда

Полиции выдали ордер на арест предполагаемого стрелка из Льюистона Карда - РИА Новости, 26.10.2023

Полиции выдали ордер на арест предполагаемого стрелка из Льюистона Карда

Представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовую стрельбу в Льюистоне. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:10

2023-10-26T19:10

2023-10-26T19:10

массовая стрельба в штате мэн

мэн (штат)

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовую стрельбу в Льюистоне. Согласно озвученной властями официальной информации, при стрельбе в Льюистоне накануне погибли 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Губернатор штата Джанет Миллс также сообщала, что предполагаемый стрелок, Роберт Кард, по-прежнему остается на свободе. Его мотивы пока что неизвестны. "Имеется ордер на арест Карда по восьми пунктам обвинения в убийстве", - сказал представитель полиции в ходе пресс-конференции. Росс отметил, что десять тел жертв стрельбы еще неопознаны, поэтому ордер выдан только по восьми пунктам.

мэн (штат)

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массовая стрельба в штате мэн, мэн (штат), в мире, сша