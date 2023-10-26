Полиции выдали ордер на арест предполагаемого стрелка из Льюистона Карда

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовую стрельбу в Льюистоне. Согласно озвученной властями официальной информации, при стрельбе в Льюистоне накануне погибли 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Губернатор штата Джанет Миллс также сообщала, что предполагаемый стрелок, Роберт Кард, по-прежнему остается на свободе. Его мотивы пока что неизвестны. "Имеется ордер на арест Карда по восьми пунктам обвинения в убийстве", - сказал представитель полиции в ходе пресс-конференции. Росс отметил, что десять тел жертв стрельбы еще неопознаны, поэтому ордер выдан только по восьми пунктам.
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовую стрельбу в Льюистоне.
Согласно озвученной властями официальной информации, при стрельбе в Льюистоне накануне погибли 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Губернатор штата Джанет Миллс также сообщала, что предполагаемый стрелок, Роберт Кард, по-прежнему остается на свободе. Его мотивы пока что неизвестны.
«
"Имеется ордер на арест Карда по восьми пунктам обвинения в убийстве", - сказал представитель полиции в ходе пресс-конференции.
Росс отметил, что десять тел жертв стрельбы еще неопознаны, поэтому ордер выдан только по восьми пунктам.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.