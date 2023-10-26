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Полиции выдали ордер на арест предполагаемого стрелка из Льюистона Карда - РИА Новости, 26.10.2023
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19:10 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/strelok-1905481490.html
Полиции выдали ордер на арест предполагаемого стрелка из Льюистона Карда
Полиции выдали ордер на арест предполагаемого стрелка из Льюистона Карда - РИА Новости, 26.10.2023
Полиции выдали ордер на арест предполагаемого стрелка из Льюистона Карда
Представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовую стрельбу в Льюистоне. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:10
2023-10-26T19:10
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовую стрельбу в Льюистоне. Согласно озвученной властями официальной информации, при стрельбе в Льюистоне накануне погибли 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Губернатор штата Джанет Миллс также сообщала, что предполагаемый стрелок, Роберт Кард, по-прежнему остается на свободе. Его мотивы пока что неизвестны. "Имеется ордер на арест Карда по восьми пунктам обвинения в убийстве", - сказал представитель полиции в ходе пресс-конференции. Росс отметил, что десять тел жертв стрельбы еще неопознаны, поэтому ордер выдан только по восьми пунктам.
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массовая стрельба в штате мэн, мэн (штат), в мире, сша
Массовая стрельба в штате Мэн, Мэн (штат), В мире, США
Полиции выдали ордер на арест предполагаемого стрелка из Льюистона Карда

В США полиции выдали ордер на арест предполагаемого стрелка из Льюистона Карда

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн
Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовую стрельбу в Льюистоне.
Согласно озвученной властями официальной информации, при стрельбе в Льюистоне накануне погибли 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Губернатор штата Джанет Миллс также сообщала, что предполагаемый стрелок, Роберт Кард, по-прежнему остается на свободе. Его мотивы пока что неизвестны.
«
"Имеется ордер на арест Карда по восьми пунктам обвинения в убийстве", - сказал представитель полиции в ходе пресс-конференции.
Росс отметил, что десять тел жертв стрельбы еще неопознаны, поэтому ордер выдан только по восьми пунктам.
Стрельба в американском штате Мэн
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

Люди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8
© AP Photo / Steven Senne

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8
© AFP 2023 / Joseph Prezioso

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Некоторые из них пострадали при давке.

Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8
 
Массовая стрельба в штате МэнМэн (штат)В миреСША
 
 
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