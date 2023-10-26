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Семья предполагаемого стрелка в штате Мэн призвала его сдаться полиции - РИА Новости, 26.10.2023
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21:36 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/strelba-1905507288.html
Семья предполагаемого стрелка в штате Мэн призвала его сдаться полиции
Семья предполагаемого стрелка в штате Мэн призвала его сдаться полиции - РИА Новости, 26.10.2023
Семья предполагаемого стрелка в штате Мэн призвала его сдаться полиции
Семья подозреваемого в стрельбе в штате Мэн в США сотрудничает с правоохранительными органами и просит мужчину сдаться полиции, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:36
2023-10-26T21:36
в мире
мэн (штат)
сша
массовая стрельба в штате мэн
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Семья подозреваемого в стрельбе в штате Мэн в США сотрудничает с правоохранительными органами и просит мужчину сдаться полиции, сообщает телеканал CNN. Ранее представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовую стрельбу в Льюистоне. "Семья помогает правоохранительным органам всеми возможными способами, и они призывают Роберта сдаться полиции", - отмечает телеканал со ссылкой на брата подозреваемого. Ранее преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году. По данным телеканала ABC News, Кард - оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал нападением. В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.
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в мире, мэн (штат), сша, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), США, Массовая стрельба в штате Мэн
Семья предполагаемого стрелка в штате Мэн призвала его сдаться полиции

CNN: семья подозреваемого в стрельбе в штате Мэн призвала его сдаться полиции

© AP Photo / Steven SenneЛюди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн
Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Steven Senne
Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Семья подозреваемого в стрельбе в штате Мэн в США сотрудничает с правоохранительными органами и просит мужчину сдаться полиции, сообщает телеканал CNN.
Ранее представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовую стрельбу в Льюистоне.
Стрельба в американском штате Мэн
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

Люди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8
© AP Photo / Steven Senne

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8
© AFP 2023 / Joseph Prezioso

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Некоторые из них пострадали при давке.

Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8
"Семья помогает правоохранительным органам всеми возможными способами, и они призывают Роберта сдаться полиции", - отмечает телеканал со ссылкой на брата подозреваемого.
Ранее преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн.
Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году.
По данным телеканала ABC News, Кард - оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал нападением.
В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.
Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В США раскрыли новые подробности о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн
26 октября, 19:26
 
В миреМэн (штат)СШАМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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