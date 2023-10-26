Семья предполагаемого стрелка в штате Мэн призвала его сдаться полиции

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Семья подозреваемого в стрельбе в штате Мэн в США сотрудничает с правоохранительными органами и просит мужчину сдаться полиции, сообщает телеканал CNN. Ранее представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Роберта Карда, предположительно, устроившего массовую стрельбу в Льюистоне. "Семья помогает правоохранительным органам всеми возможными способами, и они призывают Роберта сдаться полиции", - отмечает телеканал со ссылкой на брата подозреваемого. Ранее преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году. По данным телеканала ABC News, Кард - оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал нападением. В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.
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