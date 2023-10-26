Полиция в штате Мэн попросила жителей запереться дома после стрельбы

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Полиция в США просит жителям вблизи города Льюистон, где ранее произошла массовая стрельба с множественными жертвами, продолжать оставаться в своих домах и не выходить на улицу, заявил начальник полиции близлежащего города Лисбон в штате Мэн Райан Макги во время общения с журналистами в четверг, трансляцию которого вел телеканал CNN. "Оставайтесь внутри. Если увидите что-то, то зовите нас", - сказал он. Представитель службы правопорядка также утвердительно ответил на вопрос, следует ли населению запереться внутри своих домов. Полиция штата Мэн в США после массовой стрельбы в городе Льюистон распространила на другой город штата Боудоин рекомендации по закрытию школ, а также призвала жителей города оставаться в укрытии во время поиска следователями подозреваемого в совершении стрельбы Роберта Карда. Ранее власти штата Мэн сообщали о том, что все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон штата Мэн, где произошла массовая стрельба, будут закрыты 26 октября. Мероприятия, запланированные на этот день, также отменяются. Полиция ранее также отметила, что более 100 местных и федеральных следователей работают над поиском Роберта Карда, подозреваемого в совершении стрельбы. Помимо Мэна, мониторинг ведется также в соседних штатах Коннектикут и Нью-Хэмпшир. В четверг преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. По данным местных СМИ, от 15 до 22 человек погибли, пострадали от 50 до 60. Это нападение унесло наибольшее число жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год. Полиция установила причастность к стрельбе Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого. При этом полиция предупредила, что он все еще на свободе.
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Полиция в США просит жителям вблизи города Льюистон, где ранее произошла массовая стрельба с множественными жертвами, продолжать оставаться в своих домах и не выходить на улицу, заявил начальник полиции близлежащего города Лисбон в штате Мэн Райан Макги во время общения с журналистами в четверг, трансляцию которого вел телеканал CNN.
"Оставайтесь внутри. Если увидите что-то, то зовите нас", - сказал он.
СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн
26 октября, 09:40
Представитель службы правопорядка также утвердительно ответил на вопрос, следует ли населению запереться внутри своих домов.
Полиция штата Мэн в США после массовой стрельбы в городе Льюистон распространила на другой город штата Боудоин рекомендации по закрытию школ, а также призвала жителей города оставаться в укрытии во время поиска следователями подозреваемого в совершении стрельбы Роберта Карда.
Ранее власти штата Мэн сообщали о том, что все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон штата Мэн, где произошла массовая стрельба, будут закрыты 26 октября. Мероприятия, запланированные на этот день, также отменяются.
Полиция ранее также отметила, что более 100 местных и федеральных следователей работают над поиском Роберта Карда, подозреваемого в совершении стрельбы. Помимо Мэна, мониторинг ведется также в соседних штатах Коннектикут и Нью-Хэмпшир.
В четверг преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. По данным местных СМИ, от 15 до 22 человек погибли, пострадали от 50 до 60. Это нападение унесло наибольшее число жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год.
Полиция установила причастность к стрельбе Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого. При этом полиция предупредила, что он все еще на свободе.
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