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Полиция в штате Мэн попросила жителей запереться дома после стрельбы - РИА Новости, 26.10.2023
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17:04 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/strelba-1905447271.html
Полиция в штате Мэн попросила жителей запереться дома после стрельбы
Полиция в штате Мэн попросила жителей запереться дома после стрельбы - РИА Новости, 26.10.2023
Полиция в штате Мэн попросила жителей запереться дома после стрельбы
Полиция в США просит жителям вблизи города Льюистон, где ранее произошла массовая стрельба с множественными жертвами, продолжать оставаться в своих домах и не... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:04
2023-10-26T17:04
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Полиция в США просит жителям вблизи города Льюистон, где ранее произошла массовая стрельба с множественными жертвами, продолжать оставаться в своих домах и не выходить на улицу, заявил начальник полиции близлежащего города Лисбон в штате Мэн Райан Макги во время общения с журналистами в четверг, трансляцию которого вел телеканал CNN. "Оставайтесь внутри. Если увидите что-то, то зовите нас", - сказал он. Представитель службы правопорядка также утвердительно ответил на вопрос, следует ли населению запереться внутри своих домов. Полиция штата Мэн в США после массовой стрельбы в городе Льюистон распространила на другой город штата Боудоин рекомендации по закрытию школ, а также призвала жителей города оставаться в укрытии во время поиска следователями подозреваемого в совершении стрельбы Роберта Карда. Ранее власти штата Мэн сообщали о том, что все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон штата Мэн, где произошла массовая стрельба, будут закрыты 26 октября. Мероприятия, запланированные на этот день, также отменяются. Полиция ранее также отметила, что более 100 местных и федеральных следователей работают над поиском Роберта Карда, подозреваемого в совершении стрельбы. Помимо Мэна, мониторинг ведется также в соседних штатах Коннектикут и Нью-Хэмпшир. В четверг преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. По данным местных СМИ, от 15 до 22 человек погибли, пострадали от 50 до 60. Это нападение унесло наибольшее число жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год. Полиция установила причастность к стрельбе Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого. При этом полиция предупредила, что он все еще на свободе.
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в мире, мэн (штат), сша, коннектикут
В мире, Мэн (штат), США, Коннектикут
Полиция в штате Мэн попросила жителей запереться дома после стрельбы

Полиция в штате Мэн попросила жителей запереться дома после массовой стрельбы

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн
Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Полиция в США просит жителям вблизи города Льюистон, где ранее произошла массовая стрельба с множественными жертвами, продолжать оставаться в своих домах и не выходить на улицу, заявил начальник полиции близлежащего города Лисбон в штате Мэн Райан Макги во время общения с журналистами в четверг, трансляцию которого вел телеканал CNN.
"Оставайтесь внутри. Если увидите что-то, то зовите нас", - сказал он.
Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн
26 октября, 09:40
Представитель службы правопорядка также утвердительно ответил на вопрос, следует ли населению запереться внутри своих домов.
Полиция штата Мэн в США после массовой стрельбы в городе Льюистон распространила на другой город штата Боудоин рекомендации по закрытию школ, а также призвала жителей города оставаться в укрытии во время поиска следователями подозреваемого в совершении стрельбы Роберта Карда.
Ранее власти штата Мэн сообщали о том, что все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон штата Мэн, где произошла массовая стрельба, будут закрыты 26 октября. Мероприятия, запланированные на этот день, также отменяются.
Полиция ранее также отметила, что более 100 местных и федеральных следователей работают над поиском Роберта Карда, подозреваемого в совершении стрельбы. Помимо Мэна, мониторинг ведется также в соседних штатах Коннектикут и Нью-Хэмпшир.
В четверг преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. По данным местных СМИ, от 15 до 22 человек погибли, пострадали от 50 до 60. Это нападение унесло наибольшее число жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год.
Полиция установила причастность к стрельбе Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого. При этом полиция предупредила, что он все еще на свободе.
Стрельба в американском штате Мэн
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

Люди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8
© AP Photo / Steven Senne

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8
© AFP 2023 / Joseph Prezioso

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Некоторые из них пострадали при давке.

Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8
 
В миреМэн (штат)СШАКоннектикут
 
 
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