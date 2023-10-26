https://ria.ru/20231026/ssha-1905466637.html

Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия

Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия - РИА Новости, 26.10.2023

Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия

Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение своей администрации оказать всю необходимую помощь штату Мэн в связи со стрельбой, и призвал конгресс... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:17

2023-10-26T18:17

2023-10-26T18:33

в мире

сша

мэн (штат)

джо байден

массовая стрельба в штате мэн

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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение своей администрации оказать всю необходимую помощь штату Мэн в связи со стрельбой, и призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия.Преступник убил 18 и ранил 13 человек, открыв огонь в трех разных точках городка Льюистон, и пока остается в бегах."Я отдал распоряжение моей администрации выделить все необходимое для поддержки народа штата Мэн", - сказано в заявлении Байдена.Он призвал республиканцев в конгрессе поддержать инициативы демократической администрации в сфере ужесточения правил оборота оружия. "Работайте с нами над законопроектом, запрещающим штурмовое оружие и магазины повышенной емкости, вводящим поголовные бэкграундные проверки, требующим безопасно хранить оружие, отменяющим юридический иммунитет для производителей оружия", - сказал Байден.Ранее он распорядился приспустить государственные флаги в знак траура по погибшим.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905301921.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, мэн (штат), джо байден, массовая стрельба в штате мэн