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Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия - РИА Новости, 26.10.2023
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18:17 26.10.2023 (обновлено: 18:33 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/ssha-1905466637.html
Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия
Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия - РИА Новости, 26.10.2023
Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия
Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение своей администрации оказать всю необходимую помощь штату Мэн в связи со стрельбой, и призвал конгресс... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:17
2023-10-26T18:33
в мире
сша
мэн (штат)
джо байден
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение своей администрации оказать всю необходимую помощь штату Мэн в связи со стрельбой, и призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия.Преступник убил 18 и ранил 13 человек, открыв огонь в трех разных точках городка Льюистон, и пока остается в бегах."Я отдал распоряжение моей администрации выделить все необходимое для поддержки народа штата Мэн", - сказано в заявлении Байдена.Он призвал республиканцев в конгрессе поддержать инициативы демократической администрации в сфере ужесточения правил оборота оружия. "Работайте с нами над законопроектом, запрещающим штурмовое оружие и магазины повышенной емкости, вводящим поголовные бэкграундные проверки, требующим безопасно хранить оружие, отменяющим юридический иммунитет для производителей оружия", - сказал Байден.Ранее он распорядился приспустить государственные флаги в знак траура по погибшим.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905301921.html
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в мире, сша, мэн (штат), джо байден, массовая стрельба в штате мэн
В мире, США, Мэн (штат), Джо Байден, Массовая стрельба в штате Мэн
Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия

Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Мэне

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение своей администрации оказать всю необходимую помощь штату Мэн в связи со стрельбой, и призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия.
Преступник убил 18 и ранил 13 человек, открыв огонь в трех разных точках городка Льюистон, и пока остается в бегах.
Стрельба в американском штате Мэн
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

Люди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8
© AP Photo / Steven Senne

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8
© AFP 2023 / Joseph Prezioso

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Некоторые из них пострадали при давке.

Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8
"Я отдал распоряжение моей администрации выделить все необходимое для поддержки народа штата Мэн", - сказано в заявлении Байдена.
Он призвал республиканцев в конгрессе поддержать инициативы демократической администрации в сфере ужесточения правил оборота оружия. "Работайте с нами над законопроектом, запрещающим штурмовое оружие и магазины повышенной емкости, вводящим поголовные бэкграундные проверки, требующим безопасно хранить оружие, отменяющим юридический иммунитет для производителей оружия", - сказал Байден.
Ранее он распорядился приспустить государственные флаги в знак траура по погибшим.
Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн
26 октября, 09:40
 
В миреСШАМэн (штат)Джо БайденМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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