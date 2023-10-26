Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 26.10.2023 (обновлено: 15:20 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/spetsoperatsiya-1905394737.html
ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР
ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР - РИА Новости, 26.10.2023
ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР
Российские войска нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:32
2023-10-26T15:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
луганская народная республика
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_76262b012fa712ec047bd2a7a7d8f073.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР, сообщили в Минобороны.&quot;В районах населенных пунктов Серебрянка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины&quot;, — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 128 районах. Средства ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и GLSDB, а также уничтожили 27 дронов.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила шесть атак штурмовых отрядов 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила четыре атаки солдат 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Петровского в ЛНР, а также Торского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку украинского штурмового отряда возле Богдановки в ДНР. Также удалось нанести огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 118-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Угледара, Урожайного, Старомайорского и Никольского в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили атаку штурмового отряда украинской 65-й механизированной бригады в районе Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. Кроме того, в районе Орловщины в Днепропетровской области удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.Потери противника составили:
https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905398837.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
https://ria.ru/20231026/kontrnastuplenie-1905381973.html
https://ria.ru/20231025/feyk-1905068220.html
https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905296366.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_95dda9c3235dab2b9ec730dacc864bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, США
ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР

Минобороны: ВС России поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС России в зоне проведения спецоперации
ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР, сообщили в Минобороны.
«

"В районах населенных пунктов Серебрянка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины", — говорится в сводке.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Их перемалывают": Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России
26 октября, 14:42
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 128 районах. Средства ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и GLSDB, а также уничтожили 27 дронов.

Купянское направление

Группировка войск "Запад" отразила шесть атак штурмовых отрядов 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 225 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться
23 октября, 08:00

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила четыре атаки солдат 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Петровского в ЛНР, а также Торского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • более 120 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Французская газета признала провал контрнаступления ВСУ
26 октября, 13:58

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку украинского штурмового отряда возле Богдановки в ДНР. Также удалось нанести огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки.
Потери противника составили:
  • до 295 военнослужащих;
  • один танк;
  • пять боевых бронированных машин;
  • два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
  • гаубица "Мста-Б";
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • самоходная артиллерийская установка Dana производства Чехии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Марочко сообщил о подготовке Киевом информационной провокации против России
25 октября, 07:04

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 118-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Угледара, Урожайного, Старомайорского и Никольского в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 100 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • две гаубицы Д-20;
  • артиллерийскую систему М777 производства США.
Захват российскими бойцами опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием
26 октября, 09:10

Запорожское направление

Российские подразделения отразили атаку штурмового отряда украинской 65-й механизированной бригады в районе Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 85 военнослужащих;
  • три танка, включая два Leopard;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
  • орудие Д-20;
  • артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
20 октября, 08:00

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. Кроме того, в районе Орловщины в Днепропетровской области удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.
Потери противника составили:
  • более 25 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 октября, 16:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала