https://ria.ru/20231026/spetsoperatsiya-1905394737.html
ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР
ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР - РИА Новости, 26.10.2023
ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР
Российские войска нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:32
2023-10-26T14:32
2023-10-26T15:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
луганская народная республика
сша
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР, сообщили в Минобороны."В районах населенных пунктов Серебрянка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 128 районах. Средства ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и GLSDB, а также уничтожили 27 дронов.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила шесть атак штурмовых отрядов 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила четыре атаки солдат 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Петровского в ЛНР, а также Торского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку украинского штурмового отряда возле Богдановки в ДНР. Также удалось нанести огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 118-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Угледара, Урожайного, Старомайорского и Никольского в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили атаку штурмового отряда украинской 65-й механизированной бригады в районе Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. Кроме того, в районе Орловщины в Днепропетровской области удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.Потери противника составили:
https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905398837.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
https://ria.ru/20231026/kontrnastuplenie-1905381973.html
https://ria.ru/20231025/feyk-1905068220.html
https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905296366.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, США
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Российские войска нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР, сообщили
в Минобороны.
«
"В районах населенных пунктов Серебрянка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины", — говорится в сводке.
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Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 128 районах. Средства ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и GLSDB, а также уничтожили 27 дронов.
Группировка войск "Запад" отразила шесть атак штурмовых отрядов 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области
и Сергеевки
в ЛНР
.
Потери противника составили:
- до 225 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила четыре атаки солдат 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Петровского в ЛНР, а также Торского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- более 120 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- самоходная артиллерийская установка "Акация".
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Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку украинского штурмового отряда возле Богдановки в ДНР. Также удалось нанести огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки
и Васюковки.
Потери противника составили:
- до 295 военнослужащих;
- один танк;
- пять боевых бронированных машин;
- два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
- гаубица "Мста-Б";
- артиллерийская система М777 производства США;
- самоходная артиллерийская установка Dana производства Чехии.
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Группировка войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 118-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Угледара
, Урожайного, Старомайорского
и Никольского в ДНР.
Потери противника составили:
- до 100 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- две гаубицы Д-20;
- артиллерийскую систему М777 производства США.
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Российские подразделения отразили атаку штурмового отряда украинской 65-й механизированной бригады в районе Работино в Запорожской области
.
Потери противника составили:
- до 85 военнослужащих;
- три танка, включая два Leopard;
- четыре боевые бронированные машины;
- два автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- орудие Д-20;
- артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США.
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Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. Кроме того, в районе Орловщины в Днепропетровской области
удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- более 25 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица "Мста-Б".