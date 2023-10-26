https://ria.ru/20231026/spetsoperatsiya-1905394737.html

ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР

ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР - РИА Новости, 26.10.2023

ВС России поразили три пункта управления украинских войск в ДНР

Российские войска нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:32

2023-10-26T14:32

2023-10-26T15:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР, сообщили в Минобороны."В районах населенных пунктов Серебрянка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 128 районах. Средства ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и GLSDB, а также уничтожили 27 дронов.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила шесть атак штурмовых отрядов 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила четыре атаки солдат 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Петровского в ЛНР, а также Торского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку украинского штурмового отряда возле Богдановки в ДНР. Также удалось нанести огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 118-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Угледара, Урожайного, Старомайорского и Никольского в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили атаку штурмового отряда украинской 65-й механизированной бригады в районе Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. Кроме того, в районе Орловщины в Днепропетровской области удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.Потери противника составили:

https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905398837.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20231026/kontrnastuplenie-1905381973.html

https://ria.ru/20231025/feyk-1905068220.html

https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905296366.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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