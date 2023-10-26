https://ria.ru/20231026/snaryady-1905284770.html

СМИ: ЕС отстает от планов предоставить Украине к марту миллион снарядов

СМИ: ЕС отстает от планов предоставить Украине к марту миллион снарядов - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: ЕС отстает от планов предоставить Украине к марту миллион снарядов

ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту, план выполнен примерно на 30%, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T05:26

2023-10-26T05:26

2023-10-26T05:31

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту, план выполнен примерно на 30%, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что уверена в том, что Европейский союз поставит обещанные боеприпасы на Украину к февралю 2024 года."Европейский союз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает агентство со ссылкой на источники и документы, план выполнен примерно на 30%.Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231025/tramp-1905062643.html

https://ria.ru/20231025/pomosch-1905245458.html

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в мире, украина, евросоюз, россия, сергей лавров, нато, урсула фон дер ляйен, сша, дмитрий песков