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Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч рублей за посты против ВС России
Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч рублей за посты против ВС России - РИА Новости, 26.10.2023
Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч рублей за посты против ВС России
Пушкинский районный суд Петербурга объединил 15 административных дел о дискредитации армии, составленных на местного жителя, и оштрафовал его на 20 тысяч... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:48
2023-10-26T11:48
2023-10-26T11:48
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга объединил 15 административных дел о дискредитации армии, составленных на местного жителя, и оштрафовал его на 20 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. На Илью Храпко были составлены 15 протоколов по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), по каждому из них ему грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Однако вместо максимально возможного штрафа в 750 тысяч рублей суд взыскал с него сумму ниже нижнего предела. "Пятнадцать протоколов Храпко суд объединил в одно дело и назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Петербуржец свою вину признал, добавили в пресс-службе. В объединенной пресс-службе судов города РИА Новости поясняли, что в основу каждого материала легли сообщения, которые Храпко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас его страница удалена.
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РИА Новости
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч рублей за посты против ВС России
Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч рублей за 15 постов против ВС России