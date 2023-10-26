https://ria.ru/20231026/shtraf-1905333772.html

Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч рублей за посты против ВС России

Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч рублей за посты против ВС России - РИА Новости, 26.10.2023

Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч рублей за посты против ВС России

Пушкинский районный суд Петербурга объединил 15 административных дел о дискредитации армии, составленных на местного жителя, и оштрафовал его на 20 тысяч... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:48

2023-10-26T11:48

2023-10-26T11:48

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга объединил 15 административных дел о дискредитации армии, составленных на местного жителя, и оштрафовал его на 20 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. На Илью Храпко были составлены 15 протоколов по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), по каждому из них ему грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Однако вместо максимально возможного штрафа в 750 тысяч рублей суд взыскал с него сумму ниже нижнего предела. "Пятнадцать протоколов Храпко суд объединил в одно дело и назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Петербуржец свою вину признал, добавили в пресс-службе. В объединенной пресс-службе судов города РИА Новости поясняли, что в основу каждого материала легли сообщения, которые Храпко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас его страница удалена.

https://ria.ru/20231019/zakon-1903872885.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, санкт-петербург