https://ria.ru/20231026/rezolyutsii-1905294201.html
На Западе хотят доказать "попытки нарушения" Россией и КНДР резолюций
На Западе хотят доказать "попытки нарушения" Россией и КНДР резолюций - РИА Новости, 26.10.2023
На Западе хотят доказать "попытки нарушения" Россией и КНДР резолюций
МИД Южной Кореи, США и Японии в совместном заявлении повторили утверждения о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР, не представив... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:54
2023-10-26T08:54
2023-10-26T08:54
в мире
россия
южная корея
сша
дмитрий песков
джон кирби
олег бурмистров
оон
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СЕУЛ, 26 окт – РИА Новости. МИД Южной Кореи, США и Японии в совместном заявлении повторили утверждения о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР, не представив конкретных примеров этому, а также завили, что внимательно следят за любыми материалами, которые РФ предоставляет Пхеньяну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что у западных стран нет никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ, в отношения двух стран никто не может вмешиваться. МИД Южной Кореи, США и Японии в четверг опубликовали совместное заявление, "решительно осуждающее" якобы поставки КНДР оружия России для использования его в ходе спецоперации. В заявлении утверждается о "завершении" некоторых таких поставок и намерении противостоять такой деятельности. "Мы продолжим работать вместе с международным сообществом над разоблачением попыток России приобрести военное снаряжение у КНДР", - заявили главы МИД трех стран, добавив о "решимости поддерживать суверенитет Украины". В заявлении также утверждается, что КНДР, в свою очередь, добивается военной помощи от РФ для наращивания военного потенциала, выражается "глубокая обеспокоенность" "возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами". "Мы призываем КНДР и Россию соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и немедленно прекратить все действия, которые их нарушают", - заключается в тексте заявления. В сентябре первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин, который ранее также служил послом в РФ, вызвал в МИД посла России в Сеуле Андрея Кулика и передал ему "жесткую позицию южнокорейского правительства" касательно якобы обсуждения РФ и КНДР "торговли оружием и военного сотрудничества". Ранее в октябре координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР якобы за последние недели поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для последующего применения на Украине. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.
https://ria.ru/20230918/rezolyutsiya-1896882231.html
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в мире, россия, южная корея, сша, дмитрий песков, джон кирби, олег бурмистров, оон
В мире, Россия, Южная Корея, США, Дмитрий Песков, Джон Кирби, Олег Бурмистров, ООН
На Западе хотят доказать "попытки нарушения" Россией и КНДР резолюций
Южная Корея, США и Япония хотят "разоблачать" нарушение Россией и КНДР резолюций
СЕУЛ, 26 окт – РИА Новости. МИД Южной Кореи, США и Японии в совместном заявлении повторили утверждения о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР, не представив конкретных примеров этому, а также завили, что внимательно следят за любыми материалами, которые РФ предоставляет Пхеньяну.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявлял, что у западных стран нет никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ, в отношения двух стран никто не может вмешиваться.
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МИД Южной Кореи, США и Японии в четверг опубликовали совместное заявление, "решительно осуждающее" якобы поставки КНДР оружия России для использования его в ходе спецоперации. В заявлении утверждается о "завершении" некоторых таких поставок и намерении противостоять такой деятельности.
"Мы продолжим работать вместе с международным сообществом над разоблачением попыток России приобрести военное снаряжение у КНДР", - заявили главы МИД трех стран, добавив о "решимости поддерживать суверенитет Украины".
В заявлении также утверждается, что КНДР, в свою очередь, добивается военной помощи от РФ для наращивания военного потенциала, выражается "глубокая обеспокоенность" "возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами".
"Мы призываем КНДР и Россию соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН
и немедленно прекратить все действия, которые их нарушают", - заключается в тексте заявления.
В сентябре первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин, который ранее также служил послом в РФ, вызвал в МИД посла России в Сеуле
Андрея Кулика и передал ему "жесткую позицию южнокорейского правительства" касательно якобы обсуждения РФ и КНДР "торговли оружием и военного сотрудничества".
Ранее в октябре координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
выступил с утверждением, что КНДР якобы за последние недели поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для последующего применения на Украине
. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров
в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.
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