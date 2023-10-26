https://ria.ru/20231026/rezolyutsii-1905294201.html

На Западе хотят доказать "попытки нарушения" Россией и КНДР резолюций

На Западе хотят доказать "попытки нарушения" Россией и КНДР резолюций - РИА Новости, 26.10.2023

На Западе хотят доказать "попытки нарушения" Россией и КНДР резолюций

МИД Южной Кореи, США и Японии в совместном заявлении повторили утверждения о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР, не представив... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:54

2023-10-26T08:54

2023-10-26T08:54

в мире

россия

южная корея

сша

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оон

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СЕУЛ, 26 окт – РИА Новости. МИД Южной Кореи, США и Японии в совместном заявлении повторили утверждения о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР, не представив конкретных примеров этому, а также завили, что внимательно следят за любыми материалами, которые РФ предоставляет Пхеньяну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что у западных стран нет никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ, в отношения двух стран никто не может вмешиваться. МИД Южной Кореи, США и Японии в четверг опубликовали совместное заявление, "решительно осуждающее" якобы поставки КНДР оружия России для использования его в ходе спецоперации. В заявлении утверждается о "завершении" некоторых таких поставок и намерении противостоять такой деятельности. "Мы продолжим работать вместе с международным сообществом над разоблачением попыток России приобрести военное снаряжение у КНДР", - заявили главы МИД трех стран, добавив о "решимости поддерживать суверенитет Украины". В заявлении также утверждается, что КНДР, в свою очередь, добивается военной помощи от РФ для наращивания военного потенциала, выражается "глубокая обеспокоенность" "возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами". "Мы призываем КНДР и Россию соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и немедленно прекратить все действия, которые их нарушают", - заключается в тексте заявления. В сентябре первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин, который ранее также служил послом в РФ, вызвал в МИД посла России в Сеуле Андрея Кулика и передал ему "жесткую позицию южнокорейского правительства" касательно якобы обсуждения РФ и КНДР "торговли оружием и военного сотрудничества". Ранее в октябре координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР якобы за последние недели поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для последующего применения на Украине. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.

https://ria.ru/20230918/rezolyutsiya-1896882231.html

https://ria.ru/20231023/konflikt-1904578015.html

россия

южная корея

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, южная корея, сша, дмитрий песков, джон кирби, олег бурмистров, оон