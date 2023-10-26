https://ria.ru/20231026/putin-1905513705.html

Путин сообщил о развитии зон, где работают специалисты космической отрасли

Путин сообщил о развитии зон, где работают специалисты космической отрасли - РИА Новости, 26.10.2023

Путин сообщил о развитии зон, где работают специалисты космической отрасли

Президент России Владимир Путин пообещал, что закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), где работают специалисты ракетно-космической отрасли, РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:12

2023-10-26T22:12

2023-10-26T23:08

космос - риа наука

россия

тихий океан

амурская область

владимир путин

роскосмос

газпром

сибур холдинг

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), где работают специалисты ракетно-космической отрасли, получат инфраструктурное развитие. На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из них обратился к президенту с вопросом о ЗАТО, отметив, что в них "социальная инфраструктура весьма слабая". "В какой-то момент времени не было денег у страны вообще, это начало 2000-х годов, когда я сказал, что у России должен быть свой космодром, настоящий гражданский космодром, все посчитали, что это шутка, но потом все-таки начали этим заниматься", - сказал Путин. Президент отметил, что сначала "Роскосмос" предложил площадку на берегу Тихого океана, там начались проектные работы, но затем выяснилось, что погодные условия на берегу океана очень плохие. "Я лично выбирал это место, в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром (Восточный). Меня не нужно ни в чем убеждать, я согласен полностью. Более того, мы когда были последний раз недавно, с корейским гостем, из Северной Кореи, кроме того, что мы там общались, мы занимались вопросом развития космодрома и города", - пояснил Путин. Также президент рассказал, что попросил коллег уделить этому особое внимание. "Там же два крупных предприятия - "Газпром" и "Сибур", они рядом, они тоже планируют там социальную программу. Я их попросил, чтобы вместе с Циолковским (ЗАТО в Амурской области, градообразующим объектом которого является космодром Восточный - ред.) все складывали в одну систему, чтобы людям, которые живут и там, и там была возможность пользоваться единой системой социально значимых и нужных людям, особенно молодым людям, объектов. Обязательно будем это делать, 100%. Хотелось, чтобы это было побыстрее", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231026/kosmonavtika-1905513340.html

https://ria.ru/20231026/tsiolkovskiy-1905512806.html

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тихий океан

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космос - риа наука, россия, тихий океан, амурская область, владимир путин, роскосмос, газпром, сибур холдинг