Путин сообщил о развитии зон, где работают специалисты космической отрасли
Путин: ЗАТО, где работают специалисты космической отрасли, будут развивать
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), где работают специалисты ракетно-космической отрасли, получат инфраструктурное развитие.
На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из них обратился к президенту с вопросом о ЗАТО, отметив, что в них "социальная инфраструктура весьма слабая".
«
"В какой-то момент времени не было денег у страны вообще, это начало 2000-х годов, когда я сказал, что у России должен быть свой космодром, настоящий гражданский космодром, все посчитали, что это шутка, но потом все-таки начали этим заниматься", - сказал Путин.
Президент отметил, что сначала "Роскосмос" предложил площадку на берегу Тихого океана, там начались проектные работы, но затем выяснилось, что погодные условия на берегу океана очень плохие.
«
"Я лично выбирал это место, в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром (Восточный). Меня не нужно ни в чем убеждать, я согласен полностью. Более того, мы когда были последний раз недавно, с корейским гостем, из Северной Кореи, кроме того, что мы там общались, мы занимались вопросом развития космодрома и города", - пояснил Путин.
Также президент рассказал, что попросил коллег уделить этому особое внимание.
«
"Там же два крупных предприятия - "Газпром" и "Сибур", они рядом, они тоже планируют там социальную программу. Я их попросил, чтобы вместе с Циолковским (ЗАТО в Амурской области, градообразующим объектом которого является космодром Восточный - ред.) все складывали в одну систему, чтобы людям, которые живут и там, и там была возможность пользоваться единой системой социально значимых и нужных людям, особенно молодым людям, объектов. Обязательно будем это делать, 100%. Хотелось, чтобы это было побыстрее", - добавил Путин.