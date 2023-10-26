https://ria.ru/20231026/putin-1905494233.html
В партии "Яблоко" сообщили о встрече Путина и Явлинского
В партии "Яблоко" сообщили о встрече Путина и Явлинского - РИА Новости, 26.10.2023
В партии "Яблоко" сообщили о встрече Путина и Явлинского
Президент России Владимир Путин и председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский провели встречу в четверг и обсудили тему... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:05
2023-10-26T20:05
2023-10-26T20:23
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владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский провели встречу в четверг и обсудили тему СВО, заявила пресс-служба партии "Яблоко"."В связи с многочисленными запросами, поступившими в пресс-службу "Яблока", сообщаем: 26 октября 2023 г. состоялась встреча Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.Уточняется, что "главным предметом обсуждения" стала тема "о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО"."Как известно, прекращение огня — принципиальная позиция Явлинского. Лидер "Яблока" считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать. Григорий Явлинский подробно изложил свою позицию", - написано в сообщении.Также говорится, что на встрече обсуждались "перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы". Президентские выборы 2024 года не обсуждались
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политика, яблоко, россия, григорий явлинский, владимир путин
Политика, Яблоко, Россия, Григорий Явлинский, Владимир Путин
В партии "Яблоко" сообщили о встрече Путина и Явлинского
"Яблоко": Путин и Явлинский обсудили СВО и проблемы российской экономики
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский провели встречу в четверг и обсудили тему СВО, заявила пресс-служба
партии "Яблоко".
"В связи с многочисленными запросами, поступившими в пресс-службу "Яблока", сообщаем: 26 октября 2023 г. состоялась встреча Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.
Уточняется, что "главным предметом обсуждения" стала тема "о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО".
"Как известно, прекращение огня — принципиальная позиция Явлинского. Лидер "Яблока" считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать. Григорий Явлинский подробно изложил свою позицию", - написано в сообщении.
Также говорится, что на встрече обсуждались "перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы". Президентские выборы 2024 года не обсуждались
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