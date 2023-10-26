Россияне активно бронируют отели на новогодние праздники
Эксперты назвали город России с самыми бюджетными отелями на Новый год
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПарк развлечений "Сочи Парк" в поселке городского типа Сириус в Сочи
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о росте спроса у самостоятельных туристов на гостиницы на новогодние каникулы, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.
Специалисты проанализировали ранние бронирования на период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января. Выяснилось, что количество заказов по России выросло за год в 1,8 раза, для ближнего зарубежья показатель увеличился в три раза. Повышенный спрос обусловлен стремлением путешественников оплатить проживание на наиболее выгодных условиях, предполагают эксперты.
Москва — самое востребованное направление, 14 процентов всех бронирований по стране приходятся на столицу. В тройку лидеров входят Санкт-Петербург с долей восемь процентов и Казань, куда отправятся семь процентов пользователей. Ранний спрос на туристическое жилье в Северной столице за год вырос почти в два раза.
На четвертом и пятом местах в списке городов, пользующихся спросом у самостоятельных туристов, — Нижний Новгород (пять процентов) и Калининград (три процента). В прошлом году пятерку лидеров замыкал Сочи. За год число ранних бронирований там выросло на треть, в Калининграде — более чем в два раза, позволив городу обогнать черноморский курорт.
Туристы оплачивают жилье на Новый год по России в среднем на три дня. Средний чек за год вырос на десять процентов, до 21,6 тысячи рублей.
Более двух третей всех бронирований по стране сделаны в отелях, еще 12 процентов — в мини-гостиницах. Более восьми процентов составляет доля апартаментов и апарт-отелей, за год количество ранних бронирований в этой категории объектов выросло почти в три раза.
Сейчас забронировать отели и апартаменты на новогодние каникулы можно в среднем за 6,4 тысячи рублей в сутки на двоих без завтраков. В Москве средняя цена на объекты размещения чуть выше — примерно 7,1 тысячи рублей, в Петербурге — 7,2 тысячи, в Казани — 8,9 тысячи, в Нижнем Новгороде — семь тысяч рублей. Самым бюджетным направлением среди популярных сейчас является Калининград, где сутки в гостинице стоят в среднем шесть тысяч рублей. Ценовая привлекательность этого направления во многом влияет на спрос туристов.
Средняя стоимость бронирований на три новогодних дня в отелях в ближнем зарубежье — 25 тысяч рублей. Самые популярные маршруты — Белоруссия, Абхазия, Узбекистан, Армения и Азербайджан.