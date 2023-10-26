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Россияне активно бронируют отели на новогодние праздники - РИА Новости, 26.10.2023
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Туризм
 
05:04 26.10.2023 (обновлено: 15:14 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/puteshestviya-1904993936.html
Россияне активно бронируют отели на новогодние праздники
Россияне активно бронируют отели на новогодние праздники - РИА Новости, 26.10.2023
Россияне активно бронируют отели на новогодние праздники
Эксперты рассказали о росте спроса у самостоятельных туристов на гостиницы на новогодние каникулы, сообщают МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T05:04
2023-10-26T15:14
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о росте спроса у самостоятельных туристов на гостиницы на новогодние каникулы, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты проанализировали ранние бронирования на период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января. Выяснилось, что количество заказов по России выросло за год в 1,8 раза, для ближнего зарубежья показатель увеличился в три раза. Повышенный спрос обусловлен стремлением путешественников оплатить проживание на наиболее выгодных условиях, предполагают эксперты.Москва — самое востребованное направление, 14 процентов всех бронирований по стране приходятся на столицу. В тройку лидеров входят Санкт-Петербург с долей восемь процентов и Казань, куда отправятся семь процентов пользователей. Ранний спрос на туристическое жилье в Северной столице за год вырос почти в два раза.На четвертом и пятом местах в списке городов, пользующихся спросом у самостоятельных туристов, — Нижний Новгород (пять процентов) и Калининград (три процента). В прошлом году пятерку лидеров замыкал Сочи. За год число ранних бронирований там выросло на треть, в Калининграде — более чем в два раза, позволив городу обогнать черноморский курорт.Туристы оплачивают жилье на Новый год по России в среднем на три дня. Средний чек за год вырос на десять процентов, до 21,6 тысячи рублей.Более двух третей всех бронирований по стране сделаны в отелях, еще 12 процентов — в мини-гостиницах. Более восьми процентов составляет доля апартаментов и апарт-отелей, за год количество ранних бронирований в этой категории объектов выросло почти в три раза.Сейчас забронировать отели и апартаменты на новогодние каникулы можно в среднем за 6,4 тысячи рублей в сутки на двоих без завтраков. В Москве средняя цена на объекты размещения чуть выше — примерно 7,1 тысячи рублей, в Петербурге — 7,2 тысячи, в Казани — 8,9 тысячи, в Нижнем Новгороде — семь тысяч рублей. Самым бюджетным направлением среди популярных сейчас является Калининград, где сутки в гостинице стоят в среднем шесть тысяч рублей. Ценовая привлекательность этого направления во многом влияет на спрос туристов.Средняя стоимость бронирований на три новогодних дня в отелях в ближнем зарубежье — 25 тысяч рублей. Самые популярные маршруты — Белоруссия, Абхазия, Узбекистан, Армения и Азербайджан.
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туризм, новости - туризм, мтс, отдых в россии, калининград, россия, москва, отели, гостиницы, новый год, санкт-петербург, сочи, белоруссия, армения, азербайджан, узбекистан, казань, абхазия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, МТС, отдых в России, Калининград, Россия, Москва, Отели, Гостиницы, Новый год, Санкт-Петербург, Сочи, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казань, Абхазия
Россияне активно бронируют отели на новогодние праздники

Эксперты назвали город России с самыми бюджетными отелями на Новый год

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПарк развлечений "Сочи Парк" в поселке городского типа Сириус в Сочи
Парк развлечений Сочи Парк в поселке городского типа Сириус в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о росте спроса у самостоятельных туристов на гостиницы на новогодние каникулы, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.
Специалисты проанализировали ранние бронирования на период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января. Выяснилось, что количество заказов по России выросло за год в 1,8 раза, для ближнего зарубежья показатель увеличился в три раза. Повышенный спрос обусловлен стремлением путешественников оплатить проживание на наиболее выгодных условиях, предполагают эксперты.
Москва — самое востребованное направление, 14 процентов всех бронирований по стране приходятся на столицу. В тройку лидеров входят Санкт-Петербург с долей восемь процентов и Казань, куда отправятся семь процентов пользователей. Ранний спрос на туристическое жилье в Северной столице за год вырос почти в два раза.
На четвертом и пятом местах в списке городов, пользующихся спросом у самостоятельных туристов, — Нижний Новгород (пять процентов) и Калининград (три процента). В прошлом году пятерку лидеров замыкал Сочи. За год число ранних бронирований там выросло на треть, в Калининграде — более чем в два раза, позволив городу обогнать черноморский курорт.
Туристы оплачивают жилье на Новый год по России в среднем на три дня. Средний чек за год вырос на десять процентов, до 21,6 тысячи рублей.
Более двух третей всех бронирований по стране сделаны в отелях, еще 12 процентов — в мини-гостиницах. Более восьми процентов составляет доля апартаментов и апарт-отелей, за год количество ранних бронирований в этой категории объектов выросло почти в три раза.
Сейчас забронировать отели и апартаменты на новогодние каникулы можно в среднем за 6,4 тысячи рублей в сутки на двоих без завтраков. В Москве средняя цена на объекты размещения чуть выше — примерно 7,1 тысячи рублей, в Петербурге — 7,2 тысячи, в Казани — 8,9 тысячи, в Нижнем Новгороде — семь тысяч рублей. Самым бюджетным направлением среди популярных сейчас является Калининград, где сутки в гостинице стоят в среднем шесть тысяч рублей. Ценовая привлекательность этого направления во многом влияет на спрос туристов.
Средняя стоимость бронирований на три новогодних дня в отелях в ближнем зарубежье — 25 тысяч рублей. Самые популярные маршруты — Белоруссия, Абхазия, Узбекистан, Армения и Азербайджан.
Посетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его Вотчине в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМТСотдых в РоссииКалининградРоссияМоскваОтелиГостиницыНовый годСанкт-ПетербургСочиБелоруссияАрменияАзербайджанУзбекистанКазаньАбхазия
 
 
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