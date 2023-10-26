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В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата - РИА Новости, 26.10.2023
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11:30 26.10.2023 (обновлено: 15:33 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pobeg-1905329963.html
В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата
В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата - РИА Новости, 26.10.2023
В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата
Из военкомата в Москве сбежали двое призванных в российскую армию уроженцев Таджикистана, сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:30
2023-10-26T15:33
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
таджикистан
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Из военкомата в Москве сбежали двое призванных в российскую армию уроженцев Таджикистана, сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России.&quot;Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по части первой статьи 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)&quot;, — указали в ведомстве.По данным следствия, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили в 2019 и 2022 годах соответственно российское гражданство. Впоследствии их призвали на срочную военную службу.В минувшее воскресенье фигуранты, находясь в сборном пункте военного комиссариата Москвы для отправки к месту прохождения службы, "покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении". Сейчас их ищут.Согласно Уголовному кодексу, мужчинам могут грозить лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы вплоть до двух лет.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Таджикистан, Россия, Вооруженные силы РФ
В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата

В Москве двое уроженцев Таджикистана, призванные в армию, сбежали из военкомата

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Из военкомата в Москве сбежали двое призванных в российскую армию уроженцев Таджикистана, сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России.
«

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по части первой статьи 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", — указали в ведомстве.

По данным следствия, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили в 2019 и 2022 годах соответственно российское гражданство. Впоследствии их призвали на срочную военную службу.
В минувшее воскресенье фигуранты, находясь в сборном пункте военного комиссариата Москвы для отправки к месту прохождения службы, "покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении". Сейчас их ищут.
Согласно Уголовному кодексу, мужчинам могут грозить лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы вплоть до двух лет.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)ТаджикистанРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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