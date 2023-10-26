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В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата

В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата - РИА Новости, 26.10.2023

В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата

Из военкомата в Москве сбежали двое призванных в российскую армию уроженцев Таджикистана, сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:30

2023-10-26T11:30

2023-10-26T15:33

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

таджикистан

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Из военкомата в Москве сбежали двое призванных в российскую армию уроженцев Таджикистана, сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России."Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по части первой статьи 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", — указали в ведомстве.По данным следствия, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили в 2019 и 2022 годах соответственно российское гражданство. Впоследствии их призвали на срочную военную службу.В минувшее воскресенье фигуранты, находясь в сборном пункте военного комиссариата Москвы для отправки к месту прохождения службы, "покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении". Сейчас их ищут.Согласно Уголовному кодексу, мужчинам могут грозить лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы вплоть до двух лет.

https://ria.ru/20230414/uklonisty-1865337954.html

москва

таджикистан

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, россия, вооруженные силы рф