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В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата
В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата - РИА Новости, 26.10.2023
В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата
Из военкомата в Москве сбежали двое призванных в российскую армию уроженцев Таджикистана, сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:30
2023-10-26T11:30
2023-10-26T15:33
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
таджикистан
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Из военкомата в Москве сбежали двое призванных в российскую армию уроженцев Таджикистана, сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России."Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по части первой статьи 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", — указали в ведомстве.По данным следствия, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили в 2019 и 2022 годах соответственно российское гражданство. Впоследствии их призвали на срочную военную службу.В минувшее воскресенье фигуранты, находясь в сборном пункте военного комиссариата Москвы для отправки к месту прохождения службы, "покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении". Сейчас их ищут.Согласно Уголовному кодексу, мужчинам могут грозить лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы вплоть до двух лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Таджикистан, Россия, Вооруженные силы РФ
В Москве двое призывников — уроженцев Таджикистана сбежали из военкомата
В Москве двое уроженцев Таджикистана, призванные в армию, сбежали из военкомата