https://ria.ru/20231026/planshety-1905400346.html
Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году
Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023
Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году
Российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться, заявил глава... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:47
2023-10-26T14:47
2023-10-26T18:41
россия
максут шадаев
технологии
образование - общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148750/78/1487507852_0:317:3700:2398_1920x0_80_0_0_f5d4cc0da667f2c01fb836c12d5ca214.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24"."Нам кажется, что миллион планшетов у учителей, как раз заказ на то, чтобы всем учителям и врачам дать такие планшеты, защищенные, на базе российской мобильной операционной системы, это как раз тот объем критический, который позволит такому производству состояться в России", - сказал Шадаев."И мы сейчас обсуждаем источники финансирования этой программы, смотрим пилотные образцы уже планшетов, смотрим, как на них будет работать российская операционная система. В 24-м году, я думаю, что какой-то пилот мы сделаем и дальше начнем это все тиражировать", - добавил он.Министр отметил, что гарантированный государственный заказ - это единственная мера, которая поможет с развитием планшетов. В интервью он также сообщал, что планшеты - это одна из сфер производства в России, которая "проседает", потому что отечественным разработчикам сложно конкурировать с китайскими производителями, "очень эффективными, очень технологическими, очень дешевыми".
https://ria.ru/20230418/indiya-1865978048.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148750/78/1487507852_41:0:3660:2714_1920x0_80_0_0_d975dc83791b0c50ee0d6c344d6538bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максут шадаев, технологии, образование - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Максут Шадаев, Технологии, Образование - Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году
Шадаев: врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году