https://ria.ru/20231026/planshety-1905400346.html

Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году

Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023

Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году

Российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться, заявил глава... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:47

2023-10-26T14:47

2023-10-26T18:41

россия

максут шадаев

технологии

образование - общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148750/78/1487507852_0:317:3700:2398_1920x0_80_0_0_f5d4cc0da667f2c01fb836c12d5ca214.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24"."Нам кажется, что миллион планшетов у учителей, как раз заказ на то, чтобы всем учителям и врачам дать такие планшеты, защищенные, на базе российской мобильной операционной системы, это как раз тот объем критический, который позволит такому производству состояться в России", - сказал Шадаев."И мы сейчас обсуждаем источники финансирования этой программы, смотрим пилотные образцы уже планшетов, смотрим, как на них будет работать российская операционная система. В 24-м году, я думаю, что какой-то пилот мы сделаем и дальше начнем это все тиражировать", - добавил он.Министр отметил, что гарантированный государственный заказ - это единственная мера, которая поможет с развитием планшетов. В интервью он также сообщал, что планшеты - это одна из сфер производства в России, которая "проседает", потому что отечественным разработчикам сложно конкурировать с китайскими производителями, "очень эффективными, очень технологическими, очень дешевыми".

https://ria.ru/20230418/indiya-1865978048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, максут шадаев, технологии, образование - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)