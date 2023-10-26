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Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023
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14:47 26.10.2023 (обновлено: 18:41 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/planshety-1905400346.html
Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году
Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023
Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году
Российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться, заявил глава... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:47
2023-10-26T18:41
россия
максут шадаев
технологии
образование - общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24"."Нам кажется, что миллион планшетов у учителей, как раз заказ на то, чтобы всем учителям и врачам дать такие планшеты, защищенные, на базе российской мобильной операционной системы, это как раз тот объем критический, который позволит такому производству состояться в России", - сказал Шадаев."И мы сейчас обсуждаем источники финансирования этой программы, смотрим пилотные образцы уже планшетов, смотрим, как на них будет работать российская операционная система. В 24-м году, я думаю, что какой-то пилот мы сделаем и дальше начнем это все тиражировать", - добавил он.Министр отметил, что гарантированный государственный заказ - это единственная мера, которая поможет с развитием планшетов. В интервью он также сообщал, что планшеты - это одна из сфер производства в России, которая "проседает", потому что отечественным разработчикам сложно конкурировать с китайскими производителями, "очень эффективными, очень технологическими, очень дешевыми".
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россия, максут шадаев, технологии, образование - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Максут Шадаев, Технологии, Образование - Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году

Шадаев: врачи и учителя получат первые планшеты с российской ОС в 2024 году

© Fotolia / Maksim ŠmeljovУчащиеся и учитель на уроке
Учащиеся и учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Fotolia / Maksim Šmeljov
Учащиеся и учитель на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24".
«
"Нам кажется, что миллион планшетов у учителей, как раз заказ на то, чтобы всем учителям и врачам дать такие планшеты, защищенные, на базе российской мобильной операционной системы, это как раз тот объем критический, который позволит такому производству состояться в России", - сказал Шадаев.
"И мы сейчас обсуждаем источники финансирования этой программы, смотрим пилотные образцы уже планшетов, смотрим, как на них будет работать российская операционная система. В 24-м году, я думаю, что какой-то пилот мы сделаем и дальше начнем это все тиражировать", - добавил он.
Министр отметил, что гарантированный государственный заказ - это единственная мера, которая поможет с развитием планшетов. В интервью он также сообщал, что планшеты - это одна из сфер производства в России, которая "проседает", потому что отечественным разработчикам сложно конкурировать с китайскими производителями, "очень эффективными, очень технологическими, очень дешевыми".
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РоссияМаксут ШадаевТехнологииОбразование - ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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