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Песков прокомментировал идею запретить вывоз мяса птицы - РИА Новости, 26.10.2023
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12:26 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/peskov-1905346102.html
Песков прокомментировал идею запретить вывоз мяса птицы
Песков прокомментировал идею запретить вывоз мяса птицы - РИА Новости, 26.10.2023
Песков прокомментировал идею запретить вывоз мяса птицы
Правительство России должно оперативно принимать меры по регулированию рынка экспорта мяса птицы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:26
2023-10-26T12:26
экономика
россия
дмитрий песков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство России должно оперативно принимать меры по регулированию рынка экспорта мяса птицы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это тема Минсельхоза, это его прерогатива… Как раз Путин говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка. Кроме того, там должны быть меры по регулированию селекционного всего потенциала и так далее", – сказал Песков в ответ на вопрос о мнении Кремля по поводу предложения Минсельхоза ограничить экспорт некоторых видов птицы. Он отметил, что Минсельхоз "четко выполняет свои функции".
https://ria.ru/20231026/minselkhoz-1905340278.html
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экономика, россия, дмитрий песков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Песков прокомментировал идею запретить вывоз мяса птицы

Песков назвал регулирование экспорта мяса птицы прерогативой Минсельхоза

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница птицефабрики в разделочном цехе
Сотрудница птицефабрики в разделочном цехе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница птицефабрики в разделочном цехе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство России должно оперативно принимать меры по регулированию рынка экспорта мяса птицы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это тема Минсельхоза, это его прерогатива… Как раз Путин говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка. Кроме того, там должны быть меры по регулированию селекционного всего потенциала и так далее", – сказал Песков в ответ на вопрос о мнении Кремля по поводу предложения Минсельхоза ограничить экспорт некоторых видов птицы.
Он отметил, что Минсельхоз "четко выполняет свои функции".
Яйца - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Минсельхозе предложили временно запретить экспорт пищевого яйца птицы
26 октября, 12:15
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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