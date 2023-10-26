https://ria.ru/20231026/peskov-1905346102.html

Песков прокомментировал идею запретить вывоз мяса птицы

Песков прокомментировал идею запретить вывоз мяса птицы - РИА Новости, 26.10.2023

Песков прокомментировал идею запретить вывоз мяса птицы

Правительство России должно оперативно принимать меры по регулированию рынка экспорта мяса птицы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:26

2023-10-26T12:26

2023-10-26T12:26

экономика

россия

дмитрий песков

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство России должно оперативно принимать меры по регулированию рынка экспорта мяса птицы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это тема Минсельхоза, это его прерогатива… Как раз Путин говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка. Кроме того, там должны быть меры по регулированию селекционного всего потенциала и так далее", – сказал Песков в ответ на вопрос о мнении Кремля по поводу предложения Минсельхоза ограничить экспорт некоторых видов птицы. Он отметил, что Минсельхоз "четко выполняет свои функции".

https://ria.ru/20231026/minselkhoz-1905340278.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий песков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)