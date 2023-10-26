СК завел дело после отравления детей на фестивале в Перми
СК завел дело после отравления 15 детей на цирковом фестивале в Перми
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее краевые минздрав и Роспотребнадзор сообщили, что у 15 участников фестиваля диагностирован норовирус, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, их состояние стабильное. Сейчас проводится проверка. По данным государственного центра по реализации проектов в сфере культуры, выступившего организатором фестиваля, дети завтракали и ужинали там, где проживали - в гостинице "Профсоюзная", а обед им привозил субподрядчик по питанию - ИП Шилов Александр Васильевич.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУСК.
По данным ведомства, недомогание почувствовали несколько детей-участников от 8 до 17 лет, они проживали в гостинице по улице Мира в Индустриальном районе города.
На месте происшествия сейчас работают следователи и полицейские, изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели.
Краевая прокуратура также сообщила, что сотрудники ведомства проверят кафе, где питались участники фестиваля-конкурса: дети почувствовали недомогание через короткое время после принятия пищи в заведении общепита. Будет проконтролировано соблюдение персоналом требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе наличие необходимых документов, свидетельствующих о здоровье работников, их профпригодности и отсутствии опасных заболеваний.
Ситуацию с заболевшими детьми контролирует уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. По её данным, среди заболевших дети из Новокузнецка, Ульяновска, Барнаула, пациенты находятся в детском отделении Пермской краевой клинической инфекционной больницы.