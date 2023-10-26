https://ria.ru/20231026/perm-1905338556.html

СК завел дело после отравления детей на фестивале в Перми

СК завел дело после отравления детей на фестивале в Перми - РИА Новости, 26.10.2023

СК завел дело после отравления детей на фестивале в Перми

Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:10

2023-10-26T12:10

2023-10-26T12:10

происшествия

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее краевые минздрав и Роспотребнадзор сообщили, что у 15 участников фестиваля диагностирован норовирус, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, их состояние стабильное. Сейчас проводится проверка. По данным государственного центра по реализации проектов в сфере культуры, выступившего организатором фестиваля, дети завтракали и ужинали там, где проживали - в гостинице "Профсоюзная", а обед им привозил субподрядчик по питанию - ИП Шилов Александр Васильевич. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУСК. По данным ведомства, недомогание почувствовали несколько детей-участников от 8 до 17 лет, они проживали в гостинице по улице Мира в Индустриальном районе города. На месте происшествия сейчас работают следователи и полицейские, изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели. Краевая прокуратура также сообщила, что сотрудники ведомства проверят кафе, где питались участники фестиваля-конкурса: дети почувствовали недомогание через короткое время после принятия пищи в заведении общепита. Будет проконтролировано соблюдение персоналом требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе наличие необходимых документов, свидетельствующих о здоровье работников, их профпригодности и отсутствии опасных заболеваний. Ситуацию с заболевшими детьми контролирует уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. По её данным, среди заболевших дети из Новокузнецка, Ульяновска, Барнаула, пациенты находятся в детском отделении Пермской краевой клинической инфекционной больницы.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905090525.html

https://ria.ru/20231021/otravlenie-1904434719.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)