https://ria.ru/20231026/operatsiya-1905449302.html

В Санкт-Петербурге робот-хирург впервые выполнил операцию на сердце

В Санкт-Петербурге робот-хирург впервые выполнил операцию на сердце - РИА Новости, 26.10.2023

В Санкт-Петербурге робот-хирург впервые выполнил операцию на сердце

Операцию на сердце с помощью робота-хирурга впервые выполнили в Центре Алмазова в Санкт-Петербурге, ранее подобные вмешательства проводили только открытым... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:10

2023-10-26T17:10

2023-10-26T17:15

общество

санкт-петербург

хорошие новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Операцию на сердце с помощью робота-хирурга впервые выполнили в Центре Алмазова в Санкт-Петербурге, ранее подобные вмешательства проводили только открытым способом, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова. "Сложную операцию на сердце, которую раньше выполняли только открытым доступом, сделали в Центре Алмазова при помощи роботического хирургического комплекса Da Vinci", - говорится в сообщении. Операцию предваряла подготовка и обучение почти в течение года. Пациентом для первой операции выбрали 29-летнего петербуржца с доброкачественной опухолью сердца крупных размеров - миксомой. Как отметили в пресс-службе, образование требовалось удалить, поскольку оно значимо нарушало гемодинамику. Методика позволила обойтись без рассечения грудины, что дало возможность пациенту быстрее вернуться к обычной жизни. "В ближайшей перспективе мы планируем применять возможности роботической хирургии для других видов кардиохирургических вмешательств", - цитирует слова заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии №3 Вадима Гребенника. Центр роботической хирургии был создан в Центре Алмазова в 2016 году.

https://ria.ru/20230615/moskva-1878389832.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург