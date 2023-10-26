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В Санкт-Петербурге робот-хирург впервые выполнил операцию на сердце - РИА Новости, 26.10.2023
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17:10 26.10.2023 (обновлено: 17:15 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/operatsiya-1905449302.html
В Санкт-Петербурге робот-хирург впервые выполнил операцию на сердце
В Санкт-Петербурге робот-хирург впервые выполнил операцию на сердце - РИА Новости, 26.10.2023
В Санкт-Петербурге робот-хирург впервые выполнил операцию на сердце
Операцию на сердце с помощью робота-хирурга впервые выполнили в Центре Алмазова в Санкт-Петербурге, ранее подобные вмешательства проводили только открытым... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:10
2023-10-26T17:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Операцию на сердце с помощью робота-хирурга впервые выполнили в Центре Алмазова в Санкт-Петербурге, ранее подобные вмешательства проводили только открытым способом, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова. "Сложную операцию на сердце, которую раньше выполняли только открытым доступом, сделали в Центре Алмазова при помощи роботического хирургического комплекса Da Vinci", - говорится в сообщении. Операцию предваряла подготовка и обучение почти в течение года. Пациентом для первой операции выбрали 29-летнего петербуржца с доброкачественной опухолью сердца крупных размеров - миксомой. Как отметили в пресс-службе, образование требовалось удалить, поскольку оно значимо нарушало гемодинамику. Методика позволила обойтись без рассечения грудины, что дало возможность пациенту быстрее вернуться к обычной жизни. "В ближайшей перспективе мы планируем применять возможности роботической хирургии для других видов кардиохирургических вмешательств", - цитирует слова заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии №3 Вадима Гребенника. Центр роботической хирургии был создан в Центре Алмазова в 2016 году.
https://ria.ru/20230615/moskva-1878389832.html
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общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург, Хорошие новости
В Санкт-Петербурге робот-хирург впервые выполнил операцию на сердце

В Центре Алмазова в Санкт-Петербурге робот впервые выполнил операцию на сердце

© Фото : НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России/ВКонтактеВрач Центра Алмазова во время первой операции на сердце с помощью робота в Санкт-Петербурге
Врач Центра Алмазова во время первой операции на сердце с помощью робота в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России/ВКонтакте
Врач Центра Алмазова во время первой операции на сердце с помощью робота в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Операцию на сердце с помощью робота-хирурга впервые выполнили в Центре Алмазова в Санкт-Петербурге, ранее подобные вмешательства проводили только открытым способом, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова.
"Сложную операцию на сердце, которую раньше выполняли только открытым доступом, сделали в Центре Алмазова при помощи роботического хирургического комплекса Da Vinci", - говорится в сообщении.
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Операцию предваряла подготовка и обучение почти в течение года. Пациентом для первой операции выбрали 29-летнего петербуржца с доброкачественной опухолью сердца крупных размеров - миксомой. Как отметили в пресс-службе, образование требовалось удалить, поскольку оно значимо нарушало гемодинамику.
Методика позволила обойтись без рассечения грудины, что дало возможность пациенту быстрее вернуться к обычной жизни.
"В ближайшей перспективе мы планируем применять возможности роботической хирургии для других видов кардиохирургических вмешательств", - цитирует слова заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии №3 Вадима Гребенника.
Центр роботической хирургии был создан в Центре Алмазова в 2016 году.
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