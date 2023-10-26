https://ria.ru/20231026/obrazovanie-1905331301.html

В Туле обсудили актуальные проблемы начального образования

В Туле обсудили актуальные проблемы начального образования - РИА Новости, 26.10.2023

В Туле обсудили актуальные проблемы начального образования

Каким должен быть современный учитель начальных классов, как магистратура способствует профессиональному росту будущего педагога и как повлияет на обучение... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:34

2023-10-26T11:34

2023-10-26T11:34

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Каким должен быть современный учитель начальных классов, как магистратура способствует профессиональному росту будущего педагога и как повлияет на обучение детей цифровизация – темы, которые стали центральными в ходе Международной научно-практической конференции "Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики", проводимой в Университете Льва Толстого.Организаторами конференции выступили факультет искусств, социальных и гуманитарных наук Университета Льва Толстого и факультет начального образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка – партнера и активного участника образовательных событий, проводимых вместе с Толстовского университета. Мероприятие вошло в список событий, запланированных вузом в рамках празднования Года педагога и наставника.В конференции приняли участие более 100 человек, среди которых – представители Института стратегии развития образования РАО, преподаватели Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Казанского государственного института культуры, Пензенского государственного университета, Московского городского педагогического университета, Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, Московской международной академии, Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, музыкальной школы им. К.К. Иванова, учителя начальных классов и воспитатели дошкольных образовательных организаций России и Белоруссии.С приветственным словом к участникам конференции обратились Митрохина Светлана Васильевна, доктор педагогических наук, декан факультета искусств, социальных и гуманитарных наук Университета Льва Толстого, и Жданович Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, декан факультета начального образования БГПУ имени Максима Танка.Большой интерес у участников конференции вызвали доклады члена-корреспондента РАО Натальи Виноградовой "Учитель и младший школьник: педагогика взаимодействия", ведущего научного сотрудника Института стратегии развития образования РАО Марины Кузнецовой "Проблема формирования языковой грамотности младших школьников". В ходе пленарного заседания также были обсуждены проблемы реализации метапредметного подхода как на методологическом, так и на технологическом уровнях.Живой отклик аудитории вызвали мастер-классы Надежды Зюзиной "Обучая – развлекай, развлекая – обучай!" и Алины Шалимовой "Иммерсивный театр как инструмент развития эмоционального интеллекта младших школьников на уроках литературного чтения"."По итогам работы конференции намечены перспективы дальнейшего повышения педагогического мастерства и условия совершенствования образовательного процесса в педагогическом вузе, обозначены аспекты реализации эффективного сотрудничества.Очень надеемся на то, что в следующем году наше мероприятие расширит свою географию еще больше и мы откроем новые горизонты: горизонты знаний, научных достижений, ярких событий, бесценного опыта и незабываемых встреч!" – отметила декан факультета Митрохина Светлана Васильевна.По итогам конференции будет издан сборник, материалы которого будут размещены постатейно на сайте Научной электронной библиотеки, которые проиндексируются в наукометрической базе РИНЦ.

https://ria.ru/20231026/praktika-1905329388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор