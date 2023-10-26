Рейтинг@Mail.ru
В Туле обсудили актуальные проблемы начального образования - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:34 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/obrazovanie-1905331301.html
В Туле обсудили актуальные проблемы начального образования
В Туле обсудили актуальные проблемы начального образования - РИА Новости, 26.10.2023
В Туле обсудили актуальные проблемы начального образования
Каким должен быть современный учитель начальных классов, как магистратура способствует профессиональному росту будущего педагога и как повлияет на обучение... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:34
2023-10-26T11:34
год педагога и наставника
общество
сн_образование
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905330117_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f0ef53941dbb65b2dbc5173f167e7b5e.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Каким должен быть современный учитель начальных классов, как магистратура способствует профессиональному росту будущего педагога и как повлияет на обучение детей цифровизация – темы, которые стали центральными в ходе Международной научно-практической конференции "Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики", проводимой в Университете Льва Толстого.Организаторами конференции выступили факультет искусств, социальных и гуманитарных наук Университета Льва Толстого и факультет начального образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка – партнера и активного участника образовательных событий, проводимых вместе с Толстовского университета. Мероприятие вошло в список событий, запланированных вузом в рамках празднования Года педагога и наставника.В конференции приняли участие более 100 человек, среди которых – представители Института стратегии развития образования РАО, преподаватели Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Казанского государственного института культуры, Пензенского государственного университета, Московского городского педагогического университета, Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, Московской международной академии, Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, музыкальной школы им. К.К. Иванова, учителя начальных классов и воспитатели дошкольных образовательных организаций России и Белоруссии.С приветственным словом к участникам конференции обратились Митрохина Светлана Васильевна, доктор педагогических наук, декан факультета искусств, социальных и гуманитарных наук Университета Льва Толстого, и Жданович Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, декан факультета начального образования БГПУ имени Максима Танка.Большой интерес у участников конференции вызвали доклады члена-корреспондента РАО Натальи Виноградовой "Учитель и младший школьник: педагогика взаимодействия", ведущего научного сотрудника Института стратегии развития образования РАО Марины Кузнецовой "Проблема формирования языковой грамотности младших школьников". В ходе пленарного заседания также были обсуждены проблемы реализации метапредметного подхода как на методологическом, так и на технологическом уровнях.Живой отклик аудитории вызвали мастер-классы Надежды Зюзиной "Обучая – развлекай, развлекая – обучай!" и Алины Шалимовой "Иммерсивный театр как инструмент развития эмоционального интеллекта младших школьников на уроках литературного чтения"."По итогам работы конференции намечены перспективы дальнейшего повышения педагогического мастерства и условия совершенствования образовательного процесса в педагогическом вузе, обозначены аспекты реализации эффективного сотрудничества.Очень надеемся на то, что в следующем году наше мероприятие расширит свою географию еще больше и мы откроем новые горизонты: горизонты знаний, научных достижений, ярких событий, бесценного опыта и незабываемых встреч!" – отметила декан факультета Митрохина Светлана Васильевна.По итогам конференции будет издан сборник, материалы которого будут размещены постатейно на сайте Научной электронной библиотеки, которые проиндексируются в наукометрической базе РИНЦ.
https://ria.ru/20231026/praktika-1905329388.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905330117_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a28c9ce91172543ddb460411ce8fcd17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

В Туле обсудили актуальные проблемы начального образования

© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоУчастники конференции в Университете Льва Толстого
Участники конференции в Университете Льва Толстого
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Каким должен быть современный учитель начальных классов, как магистратура способствует профессиональному росту будущего педагога и как повлияет на обучение детей цифровизация – темы, которые стали центральными в ходе Международной научно-практической конференции "Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики", проводимой в Университете Льва Толстого.
Организаторами конференции выступили факультет искусств, социальных и гуманитарных наук Университета Льва Толстого и факультет начального образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка – партнера и активного участника образовательных событий, проводимых вместе с Толстовского университета. Мероприятие вошло в список событий, запланированных вузом в рамках празднования Года педагога и наставника.
В конференции приняли участие более 100 человек, среди которых – представители Института стратегии развития образования РАО, преподаватели Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Казанского государственного института культуры, Пензенского государственного университета, Московского городского педагогического университета, Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, Московской международной академии, Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, музыкальной школы им. К.К. Иванова, учителя начальных классов и воспитатели дошкольных образовательных организаций России и Белоруссии.
Всероссийский студенческий форум педагогических вузов
Представители педвузов обсудят актуальные практики и вопросы образования
26 октября, 11:27
С приветственным словом к участникам конференции обратились Митрохина Светлана Васильевна, доктор педагогических наук, декан факультета искусств, социальных и гуманитарных наук Университета Льва Толстого, и Жданович Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, декан факультета начального образования БГПУ имени Максима Танка.
Большой интерес у участников конференции вызвали доклады члена-корреспондента РАО Натальи Виноградовой "Учитель и младший школьник: педагогика взаимодействия", ведущего научного сотрудника Института стратегии развития образования РАО Марины Кузнецовой "Проблема формирования языковой грамотности младших школьников". В ходе пленарного заседания также были обсуждены проблемы реализации метапредметного подхода как на методологическом, так и на технологическом уровнях.
Живой отклик аудитории вызвали мастер-классы Надежды Зюзиной "Обучая – развлекай, развлекая – обучай!" и Алины Шалимовой "Иммерсивный театр как инструмент развития эмоционального интеллекта младших школьников на уроках литературного чтения".
"По итогам работы конференции намечены перспективы дальнейшего повышения педагогического мастерства и условия совершенствования образовательного процесса в педагогическом вузе, обозначены аспекты реализации эффективного сотрудничества.
Очень надеемся на то, что в следующем году наше мероприятие расширит свою географию еще больше и мы откроем новые горизонты: горизонты знаний, научных достижений, ярких событий, бесценного опыта и незабываемых встреч!" – отметила декан факультета Митрохина Светлана Васильевна.
По итогам конференции будет издан сборник, материалы которого будут размещены постатейно на сайте Научной электронной библиотеки, которые проиндексируются в наукометрической базе РИНЦ.
 
Год педагога и наставникаОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала