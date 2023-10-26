https://ria.ru/20231026/nalog-1905383894.html
Минцифры предложит продлить нулевой налог на прибыль для IT-компаний
Минцифры предложит продлить нулевой налог на прибыль для IT-компаний - РИА Новости, 26.10.2023
Минцифры предложит продлить нулевой налог на прибыль для IT-компаний
Минцифры РФ будет предлагать продлить режим нулевого налога на прибыль для IT-компаний после 2024 года, об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:02
2023-10-26T14:02
2023-10-26T14:49
максут шадаев
экономика
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры РФ будет предлагать продлить режим нулевого налога на прибыль для IT-компаний после 2024 года, об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на канале "Россия 24". "У нас было важное решение принято, что до конца 2024 года у нас будет действовать нулевая ставка налога на прибыль ровно исходя из того, что компании могли те деньги, которые ... они уплачивают в бюджет как налог на прибыль, могли вкладывать или инвестировать в развитие производства. Нам кажется, что эта мера себя оправдала. Поэтому, конечно, мы будем предлагать продлить эту меру. Но дальше вопрос там уже... правительства, там балансировки бюджета", - сказал Шадаев.Он отметил, что кроме налога на прибыль, есть "очень хорошая низкая ставка" на оплату страховых взносов в Единый социальный фонд. И по словам министра, такая возможность снижает нагрузку на бизнес в первую очередь у этих компаний, у которых "других средств производства, кроме как людей, практически нет. То есть люди - основная часть расходов. И, конечно, когда такие тарифы льготных страховых взносов действуют, - они у нас бессрочные, - то это, конечно, тоже очень серьезное снижение нагрузки на бизнес".Ранее в октябре Шадаев заявил, что продление действия нулевой ставки налога на прибыль - это "сверхактуальная" мера, потому что она дала возможность компаниям инвестировать в развитие собственного производства - так, в России появились новые производства "тяжелого" компьютерного и серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), базовых станций.
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максут шадаев, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии
Максут Шадаев, Экономика, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии
Минцифры предложит продлить нулевой налог на прибыль для IT-компаний
Шадаев: Минцифры предложит продлить нулевой налог на прибыль для IT-компаний
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Минцифры РФ будет предлагать продлить режим нулевого налога на прибыль для IT-компаний после 2024 года, об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на канале "Россия 24"
.
"У нас было важное решение принято, что до конца 2024 года у нас будет действовать нулевая ставка налога на прибыль ровно исходя из того, что компании могли те деньги, которые ... они уплачивают в бюджет как налог на прибыль, могли вкладывать или инвестировать в развитие производства. Нам кажется, что эта мера себя оправдала. Поэтому, конечно, мы будем предлагать продлить эту меру. Но дальше вопрос там уже... правительства, там балансировки бюджета", - сказал Шадаев.
Он отметил, что кроме налога на прибыль, есть "очень хорошая низкая ставка" на оплату страховых взносов в Единый социальный фонд. И по словам министра, такая возможность снижает нагрузку на бизнес в первую очередь у этих компаний, у которых "других средств производства, кроме как людей, практически нет. То есть люди - основная часть расходов. И, конечно, когда такие тарифы льготных страховых взносов действуют, - они у нас бессрочные, - то это, конечно, тоже очень серьезное снижение нагрузки на бизнес".
Ранее в октябре Шадаев заявил, что продление действия нулевой ставки налога на прибыль - это "сверхактуальная" мера, потому что она дала возможность компаниям инвестировать в развитие собственного производства - так, в России появились новые производства "тяжелого" компьютерного и серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), базовых станций.
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