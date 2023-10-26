https://ria.ru/20231026/nalog-1905383894.html

Минцифры предложит продлить нулевой налог на прибыль для IT-компаний

Минцифры предложит продлить нулевой налог на прибыль для IT-компаний - РИА Новости, 26.10.2023

Минцифры предложит продлить нулевой налог на прибыль для IT-компаний

Минцифры РФ будет предлагать продлить режим нулевого налога на прибыль для IT-компаний после 2024 года, об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:02

2023-10-26T14:02

2023-10-26T14:49

максут шадаев

экономика

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры РФ будет предлагать продлить режим нулевого налога на прибыль для IT-компаний после 2024 года, об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на канале "Россия 24". "У нас было важное решение принято, что до конца 2024 года у нас будет действовать нулевая ставка налога на прибыль ровно исходя из того, что компании могли те деньги, которые ... они уплачивают в бюджет как налог на прибыль, могли вкладывать или инвестировать в развитие производства. Нам кажется, что эта мера себя оправдала. Поэтому, конечно, мы будем предлагать продлить эту меру. Но дальше вопрос там уже... правительства, там балансировки бюджета", - сказал Шадаев.Он отметил, что кроме налога на прибыль, есть "очень хорошая низкая ставка" на оплату страховых взносов в Единый социальный фонд. И по словам министра, такая возможность снижает нагрузку на бизнес в первую очередь у этих компаний, у которых "других средств производства, кроме как людей, практически нет. То есть люди - основная часть расходов. И, конечно, когда такие тарифы льготных страховых взносов действуют, - они у нас бессрочные, - то это, конечно, тоже очень серьезное снижение нагрузки на бизнес".Ранее в октябре Шадаев заявил, что продление действия нулевой ставки налога на прибыль - это "сверхактуальная" мера, потому что она дала возможность компаниям инвестировать в развитие собственного производства - так, в России появились новые производства "тяжелого" компьютерного и серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), базовых станций.

https://ria.ru/20230725/akkreditatsiya-1886169651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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максут шадаев, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии