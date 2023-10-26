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Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы - РИА Новости, 26.10.2023
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11:04 26.10.2023 (обновлено: 13:12 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/myaso-1905324168.html
Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы
Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы - РИА Новости, 26.10.2023
Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы
Минсельхоз предложил на время запретить экспорт яиц и некоторых видов мяса птицы, следует из паспорта документа, опубликованного на портале проектов нормативных РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:04
2023-10-26T13:12
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минсельхоз предложил на время запретить экспорт яиц и некоторых видов мяса птицы, следует из паспорта документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."Предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев", — говорится в обосновании инициативы.Экспорт яйца предлагается ограничить на такой же срок. Как отмечается, меры необходимы для сдерживания цен и недопущения дефицита.Срок общественного обсуждения проекта — с 26 октября по 9 ноября. Его текст пока недоступен.Минсельхоз указал на существенный рост внутренних цен на отдельные виды мяса домашней птицы. По данным ведомства, за год он составил 25,3 процента.Такую динамику цен в министерстве связали со снижением объемов производства и роста его себестоимости на фоне высокого курса доллара США. Подчеркивается, что текущая ситуация "способствует чрезмерной привлекательности" экспорта продукции из курятины, что угрожает продовольственной безопасности государства.По данным Росстата, в сентябре в России произведено 272 тысячи тонн охлажденного мяса птицы, что на 4,1 процента меньше, чем в сентябре прошлого года. В то же время за январь — сентябрь производство выросло на 0,7 процента год к году, до 2,6 миллиона тонн. Также, по данным ведомства, с начала года по 23 октября мясо кур на внутреннем рынке подорожало на 28,5 процента.Накануне министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании членов правительства с президентом заявил, что производители начали понижать отпускные цены. Кроме того, как добавил глава ведомства, эту продукцию закупают из Белоруссии и Казахстана, чтобы "сбалансировать ситуацию с ее доступностью".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативы Минсельхоза, cказал, что от правительства ждут "меры по регулированию селекционного всего потенциала". Представитель Кремля отметил, что ведомство "четко выполняет свои функции".
https://ria.ru/20231004/myaso-1900320035.html
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы

Минсельхоз предложил запретить экспорт отдельных видов мяса птицы на полгода

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мясо птицы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минсельхоз предложил на время запретить экспорт яиц и некоторых видов мяса птицы, следует из паспорта документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев", — говорится в обосновании инициативы.
Экспорт яйца предлагается ограничить на такой же срок. Как отмечается, меры необходимы для сдерживания цен и недопущения дефицита.
Срок общественного обсуждения проекта — с 26 октября по 9 ноября. Его текст пока недоступен.
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Минсельхоз указал на существенный рост внутренних цен на отдельные виды мяса домашней птицы. По данным ведомства, за год он составил 25,3 процента.
Такую динамику цен в министерстве связали со снижением объемов производства и роста его себестоимости на фоне высокого курса доллара США. Подчеркивается, что текущая ситуация "способствует чрезмерной привлекательности" экспорта продукции из курятины, что угрожает продовольственной безопасности государства.
По данным Росстата, в сентябре в России произведено 272 тысячи тонн охлажденного мяса птицы, что на 4,1 процента меньше, чем в сентябре прошлого года. В то же время за январь — сентябрь производство выросло на 0,7 процента год к году, до 2,6 миллиона тонн. Также, по данным ведомства, с начала года по 23 октября мясо кур на внутреннем рынке подорожало на 28,5 процента.
Накануне министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании членов правительства с президентом заявил, что производители начали понижать отпускные цены. Кроме того, как добавил глава ведомства, эту продукцию закупают из Белоруссии и Казахстана, чтобы "сбалансировать ситуацию с ее доступностью".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативы Минсельхоза, cказал, что от правительства ждут "меры по регулированию селекционного всего потенциала". Представитель Кремля отметил, что ведомство "четко выполняет свои функции".
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