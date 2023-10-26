https://ria.ru/20231026/myaso-1905324168.html

Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы

Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы - РИА Новости, 26.10.2023

Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы

Минсельхоз предложил на время запретить экспорт яиц и некоторых видов мяса птицы, следует из паспорта документа, опубликованного на портале проектов нормативных РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:04

2023-10-26T11:04

2023-10-26T13:12

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_744b88994e433bfdf5d9f4b506e8fba7.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минсельхоз предложил на время запретить экспорт яиц и некоторых видов мяса птицы, следует из паспорта документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."Предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев", — говорится в обосновании инициативы.Экспорт яйца предлагается ограничить на такой же срок. Как отмечается, меры необходимы для сдерживания цен и недопущения дефицита.Срок общественного обсуждения проекта — с 26 октября по 9 ноября. Его текст пока недоступен.Минсельхоз указал на существенный рост внутренних цен на отдельные виды мяса домашней птицы. По данным ведомства, за год он составил 25,3 процента.Такую динамику цен в министерстве связали со снижением объемов производства и роста его себестоимости на фоне высокого курса доллара США. Подчеркивается, что текущая ситуация "способствует чрезмерной привлекательности" экспорта продукции из курятины, что угрожает продовольственной безопасности государства.По данным Росстата, в сентябре в России произведено 272 тысячи тонн охлажденного мяса птицы, что на 4,1 процента меньше, чем в сентябре прошлого года. В то же время за январь — сентябрь производство выросло на 0,7 процента год к году, до 2,6 миллиона тонн. Также, по данным ведомства, с начала года по 23 октября мясо кур на внутреннем рынке подорожало на 28,5 процента.Накануне министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании членов правительства с президентом заявил, что производители начали понижать отпускные цены. Кроме того, как добавил глава ведомства, эту продукцию закупают из Белоруссии и Казахстана, чтобы "сбалансировать ситуацию с ее доступностью".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативы Минсельхоза, cказал, что от правительства ждут "меры по регулированию селекционного всего потенциала". Представитель Кремля отметил, что ведомство "четко выполняет свои функции".

https://ria.ru/20231004/myaso-1900320035.html

https://ria.ru/20231014/proizvodstvo-1902787468.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика