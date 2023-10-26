https://ria.ru/20231026/mobilizatsiya-1905272875.html
В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте
В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте - РИА Новости, 26.10.2023
В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте
Мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте, сообщил член комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:35
2023-10-26T00:35
2023-10-26T07:44
сергей рахманинов
в мире
николай азаров (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте, сообщил член комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин."Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады", – приводит его слова издание "Страна.ua".В понедельник бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы Украины истощены, одновременно с этим военные на передовой просят провести ротацию.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. В Сети регулярно выкладывают видео насильственной мобилизации украинцев. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20231005/ukraine-1900826099.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рахманинов, в мире, николай азаров (политик)
Сергей Рахманинов, В мире, Николай Азаров (политик)
В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте
Депутат Рады Рахманин заявил об усилении мобилизации из-за потерь на фронте
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте, сообщил член комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин.
«
"Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады", – приводит его слова издание "Страна.ua".
В понедельник бывший премьер страны Николай Азаров
заявил, что мобилизационные резервы Украины истощены, одновременно с этим военные на передовой просят провести ротацию.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Повестку могут вручить в разных местах. В Сети регулярно выкладывают видео насильственной мобилизации украинцев. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
"Каждый мужчина". В военкомате на Украине сделали заявление о мобилизации