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В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте - РИА Новости, 26.10.2023
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00:35 26.10.2023 (обновлено: 07:44 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/mobilizatsiya-1905272875.html
В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте
В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте - РИА Новости, 26.10.2023
В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте
Мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте, сообщил член комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:35
2023-10-26T07:44
сергей рахманинов
в мире
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте, сообщил член комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин.&quot;Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады&quot;, – приводит его слова издание &quot;Страна.ua&quot;.В понедельник бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы Украины истощены, одновременно с этим военные на передовой просят провести ротацию.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. В Сети регулярно выкладывают видео насильственной мобилизации украинцев. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20231005/ukraine-1900826099.html
РИА Новости
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сергей рахманинов, в мире, николай азаров (политик)
Сергей Рахманинов, В мире, Николай Азаров (политик)
В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте

Депутат Рады Рахманин заявил об усилении мобилизации из-за потерь на фронте

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте, сообщил член комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин.
«

"Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады", – приводит его слова издание "Страна.ua".

В понедельник бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы Украины истощены, одновременно с этим военные на передовой просят провести ротацию.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Повестку могут вручить в разных местах. В Сети регулярно выкладывают видео насильственной мобилизации украинцев. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
"Каждый мужчина". В военкомате на Украине сделали заявление о мобилизации
5 октября, 23:03
 
Сергей РахманиновВ миреНиколай Азаров (политик)
 
 
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