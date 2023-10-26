https://ria.ru/20231026/mobilizatsiya-1905272875.html

В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте

В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте - РИА Новости, 26.10.2023

В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте

Мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте, сообщил член комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T00:35

2023-10-26T00:35

2023-10-26T07:44

сергей рахманинов

в мире

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте, сообщил член комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин."Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады", – приводит его слова издание "Страна.ua".В понедельник бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что мобилизационные резервы Украины истощены, одновременно с этим военные на передовой просят провести ротацию.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. В Сети регулярно выкладывают видео насильственной мобилизации украинцев. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20231005/ukraine-1900826099.html

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сергей рахманинов, в мире, николай азаров (политик)