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Мишустин пригласил министров стран ШОС на Форум объединенных культур - РИА Новости, 26.10.2023
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09:02 26.10.2023 (обновлено: 10:23 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/mishustin-1905295022.html
Мишустин пригласил министров стран ШОС на Форум объединенных культур
Мишустин пригласил министров стран ШОС на Форум объединенных культур - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин пригласил министров стран ШОС на Форум объединенных культур
Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил профильных министров стран Шанхайской организации сотрудничества на Форум объединенных культур. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:02
2023-10-26T10:23
санкт-петербург
михаил мишустин
шос
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил профильных министров стран Шанхайской организации сотрудничества на Форум объединенных культур. "В середине ноября в Санкт-Петербурге пройдет Форум объединенных культур, в котором примут участие государства ШОС, БРИКС, СНГ и Евразийского экономического союза. Мы хотели бы обсудить перспективы укрепления культурных и гуманитарных связей на благо наших граждан", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе. "Приглашаем профильных министров стран ШОС на это знаковое мероприятие. Убежден, что им будет интересно познакомиться с уникальным культурным достоянием нашей северной столицы", - продолжил российский премьер.
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санкт-петербург, михаил мишустин, шос, брикс, снг
Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, ШОС, БРИКС, СНГ
Мишустин пригласил министров стран ШОС на Форум объединенных культур

Мишустин пригласил министров ШОС на Форум объединенных культур в Петербурге

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств - членов Шанхайской организации сотрудничества , государств - наблюдателей при ШОС и приглашенных представителей. 26 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств - членов Шанхайской организации сотрудничества , государств - наблюдателей при ШОС и приглашенных представителей. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств - членов Шанхайской организации сотрудничества , государств - наблюдателей при ШОС и приглашенных представителей. 26 октября 2023
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил профильных министров стран Шанхайской организации сотрудничества на Форум объединенных культур.
"В середине ноября в Санкт-Петербурге пройдет Форум объединенных культур, в котором примут участие государства ШОС, БРИКС, СНГ и Евразийского экономического союза. Мы хотели бы обсудить перспективы укрепления культурных и гуманитарных связей на благо наших граждан", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
"Приглашаем профильных министров стран ШОС на это знаковое мероприятие. Убежден, что им будет интересно познакомиться с уникальным культурным достоянием нашей северной столицы", - продолжил российский премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Мишустин призвал углублять взаимодействие в ТЭК
26 октября, 08:50
 
Санкт-ПетербургМихаил МишустинШОСБРИКССНГ
 
 
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