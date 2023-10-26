Мишустин пригласил министров стран ШОС на Форум объединенных культур
Мишустин пригласил министров ШОС на Форум объединенных культур в Петербурге
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств - членов Шанхайской организации сотрудничества , государств - наблюдателей при ШОС и приглашенных представителей. 26 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств - членов Шанхайской организации сотрудничества , государств - наблюдателей при ШОС и приглашенных представителей. 26 октября 2023
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил профильных министров стран Шанхайской организации сотрудничества на Форум объединенных культур.
"В середине ноября в Санкт-Петербурге пройдет Форум объединенных культур, в котором примут участие государства ШОС, БРИКС, СНГ и Евразийского экономического союза. Мы хотели бы обсудить перспективы укрепления культурных и гуманитарных связей на благо наших граждан", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
"Приглашаем профильных министров стран ШОС на это знаковое мероприятие. Убежден, что им будет интересно познакомиться с уникальным культурным достоянием нашей северной столицы", - продолжил российский премьер.