https://ria.ru/20231026/mishustin-1905295022.html

Мишустин пригласил министров стран ШОС на Форум объединенных культур

Мишустин пригласил министров стран ШОС на Форум объединенных культур - РИА Новости, 26.10.2023

Мишустин пригласил министров стран ШОС на Форум объединенных культур

Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил профильных министров стран Шанхайской организации сотрудничества на Форум объединенных культур. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:02

2023-10-26T09:02

2023-10-26T10:23

санкт-петербург

михаил мишустин

шос

брикс

снг

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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил профильных министров стран Шанхайской организации сотрудничества на Форум объединенных культур. "В середине ноября в Санкт-Петербурге пройдет Форум объединенных культур, в котором примут участие государства ШОС, БРИКС, СНГ и Евразийского экономического союза. Мы хотели бы обсудить перспективы укрепления культурных и гуманитарных связей на благо наших граждан", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе. "Приглашаем профильных министров стран ШОС на это знаковое мероприятие. Убежден, что им будет интересно познакомиться с уникальным культурным достоянием нашей северной столицы", - продолжил российский премьер.

https://ria.ru/20231026/mishustin-1905294103.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, михаил мишустин, шос, брикс, снг