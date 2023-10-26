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В Минсельхозе предложили временно запретить экспорт пищевого яйца птицы - РИА Новости, 26.10.2023
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12:15 26.10.2023 (обновлено: 12:48 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/minselkhoz-1905340278.html
В Минсельхозе предложили временно запретить экспорт пищевого яйца птицы
В Минсельхозе предложили временно запретить экспорт пищевого яйца птицы - РИА Новости, 26.10.2023
В Минсельхозе предложили временно запретить экспорт пищевого яйца птицы
Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на экспорт из России пищевого яйца птицы сроком на 6 месяцев, следует из информации на портале проектов... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:15
2023-10-26T12:48
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на экспорт из России пищевого яйца птицы сроком на 6 месяцев, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов."В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз пищевого яйца птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев", - говорится в обосновании необходимости подготовки проекта нормативного правового акта. Срок общественного обсуждения проекта - с 26 октября по 9 ноября.Министерство отмечает, что в настоящий момент в РФ отмечается существенный рост внутренних цен на яйца птицы: по данным ведомственного мониторинга, рост к соответствующему периоду прошлого года составил 24%."Данная ситуация связана прежде всего с ростом себестоимости производства данной продукции на фоне высокого курса доллара США. Кроме того, текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза данной продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.По данным Росстата, по итогам 9 месяцев в РФ было произведено 28,556 миллиарда штук яиц - на 2,7% больше, чем за тот же период в прошлом году; но в сентябре куриных яиц произведено на 1,1% меньше год к году, 3,093 миллиарда штук. Куриные яйца с начала года по 23 октября подорожали на 15,87%, сообщало также статведомство.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Минсельхозе предложили временно запретить экспорт пищевого яйца птицы

Минсельхоз предложил запретить на 6 месяцев экспорт пищевого яйца птицы

© Фото : Freepik / mrsirapholЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Freepik / mrsiraphol
Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил установить временный запрет на экспорт из России пищевого яйца птицы сроком на 6 месяцев, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.
"В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз пищевого яйца птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев", - говорится в обосновании необходимости подготовки проекта нормативного правового акта. Срок общественного обсуждения проекта - с 26 октября по 9 ноября.
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Министерство отмечает, что в настоящий момент в РФ отмечается существенный рост внутренних цен на яйца птицы: по данным ведомственного мониторинга, рост к соответствующему периоду прошлого года составил 24%.
"Данная ситуация связана прежде всего с ростом себестоимости производства данной продукции на фоне высокого курса доллара США. Кроме того, текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза данной продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
По данным Росстата, по итогам 9 месяцев в РФ было произведено 28,556 миллиарда штук яиц - на 2,7% больше, чем за тот же период в прошлом году; но в сентябре куриных яиц произведено на 1,1% меньше год к году, 3,093 миллиарда штук. Куриные яйца с начала года по 23 октября подорожали на 15,87%, сообщало также статведомство.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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