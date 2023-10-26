https://ria.ru/20231026/minnikhanov-1905448937.html

Минниханов: Татарстан придает большое значение сотрудничеству с Ираном

Минниханов: Татарстан придает большое значение сотрудничеству с Ираном - РИА Новости, 26.10.2023

Минниханов: Татарстан придает большое значение сотрудничеству с Ираном

Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Ираном, в современных условиях российско-иранское сотрудничество приобретает особую ценность и... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:08

2023-10-26T17:08

2023-10-26T17:08

республика татарстан

россия

иран

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Ираном, в современных условиях российско-иранское сотрудничество приобретает особую ценность и актуальность, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Минниханов в четверг встретился с заместителем министра экономики Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Шарифзаде, который во главе иранской делегации находится в Татарстане с рабочим визитом. "Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Исламской Республикой Иран в рамках российско-иранских отношений. Наши страны - добрые соседи и партнеры в решении острых международных проблем. В современных условиях сотрудничество наших государств приобретает особую ценность и актуальность", - цитирует слова Минниханова на встрече его пресс-служба. Минниханов отметил, что сегодня мир столкнулся с очередным кризисом в Секторе Газа, поэтому важны усилия международного сообщества по разрешению данного конфликта. "Наши лидеры поддерживают постоянный диалог. Отрадно, что Иран стал полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества", - добавил он. Глава республики напомнил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году достиг рекордных показателей (вырос на 15%) и составил 4,6 миллиарда долларов. Он выразил признательность президенту Ирана за внимание к Татарстану и выразил мнение, что у сторон существует большой потенциал торгово-экономического сотрудничества. По информации заместителя премьер-министра Татарстана - министра экономики Мидхата Шагиахметова, товарооборот между Татарстаном и Ираном по итогам прошлого года составил 183 миллиона долларов, в первом полугодии 2023 года он превысил 113 миллионов долларов, рост составил 25%.

https://ria.ru/20231025/sorevnovaniya-1905149421.html

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россия

иран

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, иран, рустам минниханов