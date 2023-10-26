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Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы - РИА Новости, 26.10.2023
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12:00 26.10.2023 (обновлено: 12:14 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/mikroskop-1905178839.html
Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы
Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы - РИА Новости, 26.10.2023
Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы
Увидеть, как вирус проникает в клетку, узнать химический состав вещества, найти дефект кристаллической решетки — все это могут электронные микроскопы. Медицина, нефтегаз, электроника, фундаментальная наука — работа этих областей невозможна без микроскопии, которая сегодня позволяет изучать объекты даже на атомарном уровне. Достигнут ли предел?
2023-10-26T12:00
2023-10-26T12:14
мы все умрём. но это не точно
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Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы
Увидеть, как вирус проникает в клетку, узнать химический состав вещества, найти дефект кристаллической решетки — все это могут электронные микроскопы. Медицина, нефтегаз, электроника, фундаментальная наука — работа этих областей невозможна без микроскопии, которая сегодня позволяет изучать объекты даже на атомарном уровне. Достигнут ли предел?
audio/mpeg
Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы
Увидеть, как вирус проникает в клетку, узнать химический состав вещества, найти дефект кристаллической решетки — все это могут электронные микроскопы. Медицина, нефтегаз, электроника, фундаментальная наука — работа этих областей невозможна без микроскопии, которая сегодня позволяет изучать объекты даже на атомарном уровне. Достигнут ли предел?
audio/mpeg
О том, как управлять электронной пушкой, и почему процесс подготовки пробы — это искусство, рассказала руководитель Центра коллективного пользования "Визуализация высокого разрешения" Сколтеха Ярослава Шахова.Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.О том, как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка, вы можете узнать в эпизоде "Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики".Как, используя один и тот же химический элемент, можно получать материалы с разными свойствами, и зачем сворачивать графен в трубку, мы рассказывали в эпизоде "Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, сколковский институт науки и технологий, электроника, биология, химия, физика, производство, наука, наука и инновации, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Сколковский институт науки и технологий, электроника, биология, Химия, Физика, Производство, Наука, Наука и инновации
Мы все умрём. Но это не точно

Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы

Мы все умрём. Но это не точно
Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы
26 октября, 12:00
Читать ria.ru в
Увидеть, как вирус проникает в клетку, узнать химический состав вещества, найти дефект кристаллической решетки — все это могут электронные микроскопы. Медицина, нефтегаз, электроника, фундаментальная наука — работа этих областей невозможна без микроскопии, которая сегодня позволяет изучать объекты даже на атомарном уровне. Достигнут ли предел?
О том, как управлять электронной пушкой, и почему процесс подготовки пробы — это искусство, рассказала руководитель Центра коллективного пользования "Визуализация высокого разрешения" Сколтеха Ярослава Шахова.
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
О том, как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка, вы можете узнать в эпизоде "Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики".
Как, используя один и тот же химический элемент, можно получать материалы с разными свойствами, и зачем сворачивать графен в трубку, мы рассказывали в эпизоде "Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент".
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастСколковский институт науки и технологийэлектроникабиологияХимияФизикаПроизводствоНаукаНаука и инновации
 
 
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