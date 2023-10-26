https://ria.ru/20231026/mikroskop-1905178839.html

Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы

Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы - РИА Новости, 26.10.2023

Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы

Увидеть, как вирус проникает в клетку, узнать химический состав вещества, найти дефект кристаллической решетки — все это могут электронные микроскопы. Медицина, нефтегаз, электроника, фундаментальная наука — работа этих областей невозможна без микроскопии, которая сегодня позволяет изучать объекты даже на атомарном уровне. Достигнут ли предел?

2023-10-26T12:00

2023-10-26T12:00

2023-10-26T12:14

мы все умрём. но это не точно

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Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы Увидеть, как вирус проникает в клетку, узнать химический состав вещества, найти дефект кристаллической решетки — все это могут электронные микроскопы. Медицина, нефтегаз, электроника, фундаментальная наука — работа этих областей невозможна без микроскопии, которая сегодня позволяет изучать объекты даже на атомарном уровне. Достигнут ли предел? audio/mpeg

Биологи и физики встают в очередь. На что способны электронные микроскопы Увидеть, как вирус проникает в клетку, узнать химический состав вещества, найти дефект кристаллической решетки — все это могут электронные микроскопы. Медицина, нефтегаз, электроника, фундаментальная наука — работа этих областей невозможна без микроскопии, которая сегодня позволяет изучать объекты даже на атомарном уровне. Достигнут ли предел? audio/mpeg

О том, как управлять электронной пушкой, и почему процесс подготовки пробы — это искусство, рассказала руководитель Центра коллективного пользования "Визуализация высокого разрешения" Сколтеха Ярослава Шахова.Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.О том, как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка, вы можете узнать в эпизоде "Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики".Как, используя один и тот же химический элемент, можно получать материалы с разными свойствами, и зачем сворачивать графен в трубку, мы рассказывали в эпизоде "Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, сколковский институт науки и технологий, электроника, биология, химия, физика, производство, наука, наука и инновации, аудио