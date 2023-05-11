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Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент - РИА Новости, 11.05.2023
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12:00 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/nanotrubki-1870969586.html
Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент
Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент - РИА Новости, 11.05.2023
Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент
В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века.
2023-05-11T12:00
2023-05-11T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
химия
нано
нанотрубки
сколковский институт науки и технологий
наука
университетская наука
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Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент
В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века.
audio/mpeg
Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент
В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века.
audio/mpeg
Как, используя один и тот же химический элемент, можно получать материалы с разными свойствами, рассказал кандидат химических наук, старший преподаватель Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Дмитрий Красников.О том, что такое биофотоника, и можно ли "услышать" свет, мы рассказывали в эпизоде: "Сделать кислород убийцей раковой клетки: что такое биофотоника?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперт эпизода: Дмитрий КрасниковЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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подкаст, химия, нано, нанотрубки, сколковский институт науки и технологий, наука, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, технологии, бизнес, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Химия, нано, нанотрубки, Сколковский институт науки и технологий, Наука, Университетская наука, Наука в университете, Наука и инновации, Технологии, Бизнес
Мы все умрём. Но это не точно

Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент

Мы все умрём. Но это не точно
Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века.
Как, используя один и тот же химический элемент, можно получать материалы с разными свойствами, рассказал кандидат химических наук, старший преподаватель Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Дмитрий Красников.
О том, что такое биофотоника, и можно ли "услышать" свет, мы рассказывали в эпизоде: "Сделать кислород убийцей раковой клетки: что такое биофотоника?".
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Эксперт эпизода: Дмитрий Красников

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастХимиянанонанотрубкиСколковский институт науки и технологийНаукаУниверситетская наукаНаука в университетеНаука и инновацииТехнологииБизнес
 
 
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