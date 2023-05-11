https://ria.ru/20230511/nanotrubki-1870969586.html

Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент

Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент - РИА Новости, 11.05.2023

Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент

В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века.

2023-05-11T12:00

2023-05-11T12:00

2023-05-11T12:00

мы все умрём. но это не точно

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химия

нано

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сколковский институт науки и технологий

наука

университетская наука

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Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века. audio/mpeg

Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века. audio/mpeg

Как, используя один и тот же химический элемент, можно получать материалы с разными свойствами, рассказал кандидат химических наук, старший преподаватель Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Дмитрий Красников.О том, что такое биофотоника, и можно ли "услышать" свет, мы рассказывали в эпизоде: "Сделать кислород убийцей раковой клетки: что такое биофотоника?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперт эпизода: Дмитрий КрасниковЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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