https://ria.ru/20230511/nanotrubki-1870969586.html
Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент
Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент - РИА Новости, 11.05.2023
Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент
В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века.
2023-05-11T12:00
2023-05-11T12:00
2023-05-11T12:00
мы все умрём. но это не точно
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Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент
В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века.
audio/mpeg
Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент
В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века.
audio/mpeg
Как, используя один и тот же химический элемент, можно получать материалы с разными свойствами, рассказал кандидат химических наук, старший преподаватель Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Дмитрий Красников.О том, что такое биофотоника, и можно ли "услышать" свет, мы рассказывали в эпизоде: "Сделать кислород убийцей раковой клетки: что такое биофотоника?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперт эпизода: Дмитрий КрасниковЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Химия, нано, нанотрубки, Сколковский институт науки и технологий, Наука, Университетская наука, Наука в университете, Наука и инновации, Технологии, Бизнес
Нанотрубки. Почему углерод самый "крутой" химический элемент
В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за создание графена — углеродного материала толщиной в атом. Затем графен свернули в трубку и все стало еще интересней — материал менял свойства в зависимости от "изгиба" трубы. Почему именно углерод позволяет получать нанотрубки, и станут ли они "панацеей" нашего века.