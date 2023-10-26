https://ria.ru/20231026/men-1905458834.html

Губернатор Мэна уточнила информацию о числе погибших при стрельбе

Губернатор Мэна уточнила информацию о числе погибших при стрельбе - РИА Новости, 26.10.2023

Губернатор Мэна уточнила информацию о числе погибших при стрельбе

По уточненной информации, 18 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн, заявила губернатор региона Джанет Миллс. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:47

2023-10-26T17:47

2023-10-26T17:57

мэн (штат)

в мире

массовая стрельба в штате мэн

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905309928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5420f314e5caa129b12417c800af9a40.jpg

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. По уточненной информации, 18 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн, заявила губернатор региона Джанет Миллс."Восемнадцать человек потеряли свои жизни, и 13 человек пострадали", - сообщила она в четверг на пресс-конференции.Она добавила, что предполагаемый зачинщик массовой стрельбы в американском городе Льюистон (штат Мэн) остается на свободе. "Мы продолжаем настоятельно призывать граждан следовать указаниям федеральных и местных правоохранительных органов в условиях постоянно меняющейся ситуации. Не приближайтесь к (предполагаемому стрелку) ни при каких обстоятельствах", - сказала Миллс. Также чиновница заявила, что власти Мэна пока не знают мотивов преступника и координируют свои шаги с федеральными властями.В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.Ранее преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году.Полиция разыскивает по подозрению в причастности к стрельбе некоего Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого. По данным телеканала ABC News, Кард - оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал нападением.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905301921.html

мэн (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мэн (штат), в мире, массовая стрельба в штате мэн, сша