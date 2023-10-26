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Губернатор Мэна уточнила информацию о числе погибших при стрельбе - РИА Новости, 26.10.2023
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17:47 26.10.2023 (обновлено: 17:57 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/men-1905458834.html
Губернатор Мэна уточнила информацию о числе погибших при стрельбе
Губернатор Мэна уточнила информацию о числе погибших при стрельбе - РИА Новости, 26.10.2023
Губернатор Мэна уточнила информацию о числе погибших при стрельбе
По уточненной информации, 18 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн, заявила губернатор региона Джанет Миллс. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:47
2023-10-26T17:57
мэн (штат)
в мире
массовая стрельба в штате мэн
сша
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. По уточненной информации, 18 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн, заявила губернатор региона Джанет Миллс."Восемнадцать человек потеряли свои жизни, и 13 человек пострадали", - сообщила она в четверг на пресс-конференции.Она добавила, что предполагаемый зачинщик массовой стрельбы в американском городе Льюистон (штат Мэн) остается на свободе. "Мы продолжаем настоятельно призывать граждан следовать указаниям федеральных и местных правоохранительных органов в условиях постоянно меняющейся ситуации. Не приближайтесь к (предполагаемому стрелку) ни при каких обстоятельствах", - сказала Миллс. Также чиновница заявила, что власти Мэна пока не знают мотивов преступника и координируют свои шаги с федеральными властями.В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.Ранее преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году.Полиция разыскивает по подозрению в причастности к стрельбе некоего Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого. По данным телеканала ABC News, Кард - оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал нападением.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905301921.html
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мэн (штат), в мире, массовая стрельба в штате мэн, сша
Мэн (штат), В мире, Массовая стрельба в штате Мэн, США
Губернатор Мэна уточнила информацию о числе погибших при стрельбе

Губернатор Мэна: при стрельбе в Льюистоне погибли 18 человек, 13 ранены

© AP Photo / Steven SenneЛюди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне
Люди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Steven Senne
Люди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. По уточненной информации, 18 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн, заявила губернатор региона Джанет Миллс.
"Восемнадцать человек потеряли свои жизни, и 13 человек пострадали", - сообщила она в четверг на пресс-конференции.
Стрельба в американском штате Мэн
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

Люди выходят из центра воссоединения в средней школе Оберна, штат Мэн, после стрельбы в Льюистоне

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8
© AP Photo / Steven Senne

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8
© AFP 2023 / Joseph Prezioso

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Некоторые из них пострадали при давке.

Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8
© AP Photo / Steven Senne

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Мэн.

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
1 из 8

Это произошло в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.

© AP Photo / Steven Senne
2 из 8

Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно.

© AP Photo / Robert F. Bukaty
3 из 8

СМИ сообщили о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата заявил, что пока не может назвать официальные цифры.

© AP Photo / Steven Senne
4 из 8

Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso
5 из 8

Некоторые из них пострадали при давке.

© AP Photo / Steven Senne
6 из 8

Полиция штата Мэн заявила, что установила причастность Роберта Карда к стрельбе, но пока не готова определить его как подозреваемого.

© AP Photo / Steven Senne
7 из 8

Предполагаемый преступник на данный момент находится на свободе.

© AP Photo / Steven Senne
8 из 8
Она добавила, что предполагаемый зачинщик массовой стрельбы в американском городе Льюистон (штат Мэн) остается на свободе. "Мы продолжаем настоятельно призывать граждан следовать указаниям федеральных и местных правоохранительных органов в условиях постоянно меняющейся ситуации. Не приближайтесь к (предполагаемому стрелку) ни при каких обстоятельствах", - сказала Миллс. Также чиновница заявила, что власти Мэна пока не знают мотивов преступника и координируют свои шаги с федеральными властями.
В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.
Ранее преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году.
Полиция разыскивает по подозрению в причастности к стрельбе некоего Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого. По данным телеканала ABC News, Кард - оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал нападением.
Сотрудники правоохранительных около Центрального медицинского центра штата Мэн на фоне случившейся перестрелки в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн
26 октября, 09:40
 
Мэн (штат)В миреМассовая стрельба в штате МэнСША
 
 
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