https://ria.ru/20231026/leopard-1905284879.html

"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard

"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard - РИА Новости, 26.10.2023

"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard

Российские Вооруженные силы превратили немецкие танки Leopard в "огненный шар" об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T05:30

2023-10-26T05:30

2023-10-26T05:31

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские Вооруженные силы превратили немецкие танки Leopard в "огненный шар" об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times."Немецкие танки Leopard превратились в огненный шар после того, как российские беспилотники и артиллерия начали охоту на них в Запорожье", — сообщает издание.В видеосюжете приводятся ролики с прямым попаданием российских дронов по немецкой технике, а также с уничтожением еще одного танка Leopard в открытом поле."Можно увидеть охваченные огнем немецкие танки", — говорится в видеосюжете.Издание также констатирует, что за все время контрнаступления ВСУ так и не добились каких-либо результатов.Как сообщал американский журнал Forbes, за последние дни украинские военные потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало для Украины "самой тяжелой потерей" западных танков с начала контрнаступления.

https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899335224.html

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в мире, индия, украина, вооруженные силы украины, forbes