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"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard
"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard - РИА Новости, 26.10.2023
"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard
Российские Вооруженные силы превратили немецкие танки Leopard в "огненный шар" об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T05:30
2023-10-26T05:30
2023-10-26T05:31
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские Вооруженные силы превратили немецкие танки Leopard в "огненный шар" об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times."Немецкие танки Leopard превратились в огненный шар после того, как российские беспилотники и артиллерия начали охоту на них в Запорожье", — сообщает издание.В видеосюжете приводятся ролики с прямым попаданием российских дронов по немецкой технике, а также с уничтожением еще одного танка Leopard в открытом поле."Можно увидеть охваченные огнем немецкие танки", — говорится в видеосюжете.Издание также констатирует, что за все время контрнаступления ВСУ так и не добились каких-либо результатов.Как сообщал американский журнал Forbes, за последние дни украинские военные потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало для Украины "самой тяжелой потерей" западных танков с начала контрнаступления.
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899335224.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes
"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard
HT: Россия превратила танки Leopard в "огненный шар"