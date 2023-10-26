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"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard - РИА Новости, 26.10.2023
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05:30 26.10.2023 (обновлено: 05:31 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/leopard-1905284879.html
"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard
"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard - РИА Новости, 26.10.2023
"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard
Российские Вооруженные силы превратили немецкие танки Leopard в "огненный шар" об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T05:30
2023-10-26T05:31
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские Вооруженные силы превратили немецкие танки Leopard в "огненный шар" об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times."Немецкие танки Leopard превратились в огненный шар после того, как российские беспилотники и артиллерия начали охоту на них в Запорожье", — сообщает издание.В видеосюжете приводятся ролики с прямым попаданием российских дронов по немецкой технике, а также с уничтожением еще одного танка Leopard в открытом поле."Можно увидеть охваченные огнем немецкие танки", — говорится в видеосюжете.Издание также констатирует, что за все время контрнаступления ВСУ так и не добились каких-либо результатов.Как сообщал американский журнал Forbes, за последние дни украинские военные потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало для Украины "самой тяжелой потерей" западных танков с начала контрнаступления.
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в мире, индия, украина, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes
"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard

HT: Россия превратила танки Leopard в "огненный шар"

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские Вооруженные силы превратили немецкие танки Leopard в "огненный шар" об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.
"Немецкие танки Leopard превратились в огненный шар после того, как российские беспилотники и артиллерия начали охоту на них в Запорожье", — сообщает издание.
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В видеосюжете приводятся ролики с прямым попаданием российских дронов по немецкой технике, а также с уничтожением еще одного танка Leopard в открытом поле.
«
"Можно увидеть охваченные огнем немецкие танки", — говорится в видеосюжете.
Издание также констатирует, что за все время контрнаступления ВСУ так и не добились каких-либо результатов.
Как сообщал американский журнал Forbes, за последние дни украинские военные потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало для Украины "самой тяжелой потерей" западных танков с начала контрнаступления.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00
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Leopard 2: основной боевой танк ГерманииПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияУкраинаВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
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