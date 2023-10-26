Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мультимедийный исторический проект "Освобождение" и корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владислав Стрекопытов стали лауреатами IX Всероссийской премии "За верность науке-2023" в номинациях "Защита исторической правды" и "Научный журналист года". Церемония награждения лауреатов прошла в четверг на площадке Московского концертного зала "Зарядье".
«
"В калейдоскопе картины мира, которую ежедневно представляет своим читателям сайт ria.ru, у нас, научных журналистов агентства РИА Новости, есть свой раздел, где мы рассказываем о самых горячих новостях российской и мировой науки, об открытиях ученых, тайнах космоса и удивительных явлениях природы. Мы стараемся это делать интересно, понятно и познавательно, потому что задача научной журналистики не только проинформировать, но и объяснить. И мне кажется, у нас это получается", рассказал корреспондент Владислав Стрекопытов.
Историческая правда – ключевой тренд современной журналистики, считает руководитель проекта "Освобождение", начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. – "Мы каждый день работаем на то, чтобы люди по всему миру знали о том, что было в реальности и понимали суть происходящих современных событий в опоре на это знание. Поэтому проект "Освобождение" несет для нас ключевые смыслы. Мы показали студентам российских университетов, в том числе на вновь вошедших территориях, глазами наших коллег, военных корреспондентов Совинформбюро (было создано в первые дни войны, предшественник РИА Новости), которые под обстрелами и бомбежками, порой рискуя жизнью, снимали на фотопленку все, что попадало в объектив их фотоаппарата, как 80 лет назад шло освобождение Советской территории. Мы вместе с историками из регионов по всей стране, восстановили по крупицам и историю событий на каждой фотографии и сами события, создав уникальный подкаст "Освобождение". Это дань памяти нашим предшественникам и дань уважения современникам, которые прямо сейчас сражаются за Родину", – отметила Тюрина.
Проект "Освобождение" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В 2023 году на премию поступило рекордное количество заявок, за четыре сезона их число увеличилось почти в четыре раза и достигло 1213.
"За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Начиная с 2022 года, премия проводится в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Ее организатором выступает Минобрнауки РФ, партнерами — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов выступили госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".
Проект "Освобождение" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В 2023 году на премию поступило рекордное количество заявок, за четыре сезона их число увеличилось почти в четыре раза и достигло 1213.
"За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Начиная с 2022 года, премия проводится в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Ее организатором выступает Минобрнауки РФ, партнерами — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов выступили госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".