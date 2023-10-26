Рейтинг@Mail.ru
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке" - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 26.10.2023 (обновлено: 11:39 27.10.2023)
https://ria.ru/20231026/laureat-1905515834.html
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке" - РИА Новости, 27.10.2023
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
Мультимедийный исторический проект "Освобождение" и корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владислав Стрекопытов стали лауреатами IX Всероссийской премии... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T22:27
2023-10-27T11:39
россия
наталья тюрина
владимир путин
совинформбюро
президентский фонд культурных инициатив
российская академия наук
новости агентства
освобождение 1943
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905562672_0:40:3047:1754_1920x0_80_0_0_5af2b20b3590f8d3d6cd34b97a739764.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мультимедийный исторический проект "Освобождение" и корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владислав Стрекопытов стали лауреатами IX Всероссийской премии "За верность науке-2023" в номинациях "Защита исторической правды" и "Научный журналист года". Церемония награждения лауреатов прошла в четверг на площадке Московского концертного зала "Зарядье"."В калейдоскопе картины мира, которую ежедневно представляет своим читателям сайт ria.ru, у нас, научных журналистов агентства РИА Новости, есть свой раздел, где мы рассказываем о самых горячих новостях российской и мировой науки, об открытиях ученых, тайнах космоса и удивительных явлениях природы. Мы стараемся это делать интересно, понятно и познавательно, потому что задача научной журналистики не только проинформировать, но и объяснить. И мне кажется, у нас это получается", рассказал корреспондент Владислав Стрекопытов.Историческая правда – ключевой тренд современной журналистики, считает руководитель проекта "Освобождение", начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. – "Мы каждый день работаем на то, чтобы люди по всему миру знали о том, что было в реальности и понимали суть происходящих современных событий в опоре на это знание. Поэтому проект "Освобождение" несет для нас ключевые смыслы. Мы показали студентам российских университетов, в том числе на вновь вошедших территориях, глазами наших коллег, военных корреспондентов Совинформбюро (было создано в первые дни войны, предшественник РИА Новости), которые под обстрелами и бомбежками, порой рискуя жизнью, снимали на фотопленку все, что попадало в объектив их фотоаппарата, как 80 лет назад шло освобождение Советской территории. Мы вместе с историками из регионов по всей стране, восстановили по крупицам и историю событий на каждой фотографии и сами события, создав уникальный подкаст "Освобождение". Это дань памяти нашим предшественникам и дань уважения современникам, которые прямо сейчас сражаются за Родину", – отметила Тюрина.Проект "Освобождение" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.В 2023 году на премию поступило рекордное количество заявок, за четыре сезона их число увеличилось почти в четыре раза и достигло 1213. "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Начиная с 2022 года, премия проводится в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Ее организатором выступает Минобрнауки РФ, партнерами — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов выступили госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".
https://ria.ru/20230213/proekt-1851688076.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905562672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3fd7b43891671ff143401de384d7af3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, наталья тюрина, владимир путин, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, российская академия наук, новости агентства, освобождение 1943
Россия, Наталья Тюрина, Владимир Путин, Совинформбюро, Президентский фонд культурных инициатив, Российская академия наук, Новости агентства, Освобождение 1943
Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"

Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"
Медиагруппа Россия сегодня стала лауреатом премии За верность науке - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мультимедийный исторический проект "Освобождение" и корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владислав Стрекопытов стали лауреатами IX Всероссийской премии "За верность науке-2023" в номинациях "Защита исторической правды" и "Научный журналист года". Церемония награждения лауреатов прошла в четверг на площадке Московского концертного зала "Зарядье".
«
"В калейдоскопе картины мира, которую ежедневно представляет своим читателям сайт ria.ru, у нас, научных журналистов агентства РИА Новости, есть свой раздел, где мы рассказываем о самых горячих новостях российской и мировой науки, об открытиях ученых, тайнах космоса и удивительных явлениях природы. Мы стараемся это делать интересно, понятно и познавательно, потому что задача научной журналистики не только проинформировать, но и объяснить. И мне кажется, у нас это получается", рассказал корреспондент Владислав Стрекопытов.
Историческая правда – ключевой тренд современной журналистики, считает руководитель проекта "Освобождение", начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. – "Мы каждый день работаем на то, чтобы люди по всему миру знали о том, что было в реальности и понимали суть происходящих современных событий в опоре на это знание. Поэтому проект "Освобождение" несет для нас ключевые смыслы. Мы показали студентам российских университетов, в том числе на вновь вошедших территориях, глазами наших коллег, военных корреспондентов Совинформбюро (было создано в первые дни войны, предшественник РИА Новости), которые под обстрелами и бомбежками, порой рискуя жизнью, снимали на фотопленку все, что попадало в объектив их фотоаппарата, как 80 лет назад шло освобождение Советской территории. Мы вместе с историками из регионов по всей стране, восстановили по крупицам и историю событий на каждой фотографии и сами события, создав уникальный подкаст "Освобождение". Это дань памяти нашим предшественникам и дань уважения современникам, которые прямо сейчас сражаются за Родину", – отметила Тюрина.

Проект "Освобождение" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В 2023 году на премию поступило рекордное количество заявок, за четыре сезона их число увеличилось почти в четыре раза и достигло 1213.

"За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Начиная с 2022 года, премия проводится в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Ее организатором выступает Минобрнауки РФ, партнерами — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов выступили госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".
Участники церемонии открытия фотовыставки Освобождение. Луганск в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Мультимедийный проект РИА Новости "Освобождение.1943" показали в Луганске
13 февраля, 13:30
 
РоссияНаталья ТюринаВладимир ПутинСовинформбюроПрезидентский фонд культурных инициативРоссийская академия наукНовости агентстваОсвобождение 1943
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала