https://ria.ru/20231026/laureat-1905515834.html

Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"

Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке" - РИА Новости, 27.10.2023

Медиагруппа "Россия сегодня" стала лауреатом премии "За верность науке"

Мультимедийный исторический проект "Освобождение" и корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владислав Стрекопытов стали лауреатами IX Всероссийской премии... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-26T22:27

2023-10-26T22:27

2023-10-27T11:39

россия

наталья тюрина

владимир путин

совинформбюро

президентский фонд культурных инициатив

российская академия наук

новости агентства

освобождение 1943

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мультимедийный исторический проект "Освобождение" и корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владислав Стрекопытов стали лауреатами IX Всероссийской премии "За верность науке-2023" в номинациях "Защита исторической правды" и "Научный журналист года". Церемония награждения лауреатов прошла в четверг на площадке Московского концертного зала "Зарядье"."В калейдоскопе картины мира, которую ежедневно представляет своим читателям сайт ria.ru, у нас, научных журналистов агентства РИА Новости, есть свой раздел, где мы рассказываем о самых горячих новостях российской и мировой науки, об открытиях ученых, тайнах космоса и удивительных явлениях природы. Мы стараемся это делать интересно, понятно и познавательно, потому что задача научной журналистики не только проинформировать, но и объяснить. И мне кажется, у нас это получается", рассказал корреспондент Владислав Стрекопытов.Историческая правда – ключевой тренд современной журналистики, считает руководитель проекта "Освобождение", начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. – "Мы каждый день работаем на то, чтобы люди по всему миру знали о том, что было в реальности и понимали суть происходящих современных событий в опоре на это знание. Поэтому проект "Освобождение" несет для нас ключевые смыслы. Мы показали студентам российских университетов, в том числе на вновь вошедших территориях, глазами наших коллег, военных корреспондентов Совинформбюро (было создано в первые дни войны, предшественник РИА Новости), которые под обстрелами и бомбежками, порой рискуя жизнью, снимали на фотопленку все, что попадало в объектив их фотоаппарата, как 80 лет назад шло освобождение Советской территории. Мы вместе с историками из регионов по всей стране, восстановили по крупицам и историю событий на каждой фотографии и сами события, создав уникальный подкаст "Освобождение". Это дань памяти нашим предшественникам и дань уважения современникам, которые прямо сейчас сражаются за Родину", – отметила Тюрина.Проект "Освобождение" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.В 2023 году на премию поступило рекордное количество заявок, за четыре сезона их число увеличилось почти в четыре раза и достигло 1213. "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Начиная с 2022 года, премия проводится в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Ее организатором выступает Минобрнауки РФ, партнерами — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов выступили госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".

https://ria.ru/20230213/proekt-1851688076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наталья тюрина, владимир путин, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, российская академия наук, новости агентства, освобождение 1943