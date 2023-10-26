https://ria.ru/20231026/kndr-1905341253.html

В Кремле не комментируют сообщения о якобы поставках оружия из КНДР

В Кремле не комментируют сообщения о якобы поставках оружия из КНДР - РИА Новости, 26.10.2023

В Кремле не комментируют сообщения о якобы поставках оружия из КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не комментирует сообщения о поставках вооружения из КНДР в РФ: таких было много, они беспочвенные; КНДР РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:17

2023-10-26T12:17

2023-10-26T12:26

россия

южная корея

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не комментирует сообщения о поставках вооружения из КНДР в РФ: таких было много, они беспочвенные; КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах.МИД Южной Кореи, США и Японии в четверг опубликовали совместное заявление, "решительно осуждающее" якобы поставки КНДР оружия России для использования его в ходе спецоперации. В заявлении утверждается о "завершении" некоторых таких поставок и намерении противостоять такой деятельности."Нет, не могу, я это оставляю без комментариев. Много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенные, там нет никакой конкретики, давно такие сообщения встречаются, поэтому не видим смысла это комментировать. Северная Корея является нашим соседом, и мы и развиваем и будем продолжать развивать тесные отношения во всех областях", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать это заявление. На уточняющий вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить, были ли такие поставки вооружения из КНДР в РФ, Песков ответил: "это мы никак не комментируем вообще".В сентябре первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин, который ранее также служил послом в РФ, вызвал в МИД посла России в Сеуле Андрея Кулика и передал ему "жесткую позицию южнокорейского правительства" касательно якобы обсуждения РФ и КНДР "торговли оружием и военного сотрудничества".Ранее в октябре координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР якобы за последние недели поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для последующего применения на Украине. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.

https://ria.ru/20231015/kndr-1902858034.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, южная корея, дмитрий песков, безопасность