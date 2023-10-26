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В Казахстане идет экстрадиционная проверка в отношении россиянина Кислицина - РИА Новости, 26.10.2023
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07:47 26.10.2023 (обновлено: 07:59 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/kislitsin-1905289923.html
В Казахстане идет экстрадиционная проверка в отношении россиянина Кислицина
В Казахстане идет экстрадиционная проверка в отношении россиянина Кислицина - РИА Новости, 26.10.2023
В Казахстане идет экстрадиционная проверка в отношении россиянина Кислицина
Экстрадиционная проверка в отношении задержанного в Алма-Ате сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина продолжается, ее сроки могут достигать 12 месяцев, сообщил... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:47
2023-10-26T07:59
казахстан
в мире
никита кислицин
евгений бобров
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АСТАНА, 26 окт - РИА Новости. Экстрадиционная проверка в отношении задержанного в Алма-Ате сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина продолжается, ее сроки могут достигать 12 месяцев, сообщил замглавы генеральной прокуратуры Казахстана Асет Чиндалиев."Экстрадиционная проверка еще продолжается. Точную дату я вам сейчас сказать не могу. Согласно законодательству, время у нас еще есть. В целом, рассматриваются такие вопросы в течение одного года", - сказал Чиндалиев в кулуарах сената (верхняя палата парламента) Казахстана, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости касательно завершения экстрадиционной проверки в отношении Кислицина.Ранее пресс-служба генпрокуратуры Казахстана сообщала, что экстрадиционная проверка предполагает выяснение всего круга вопросов, влияющих на возможность выдачи лица иностранному государству. При этом заранее установленной приоритетности запросов не имеется. В генпрокуратуре добавили, что возможность экстрадиции Кислицина будет рассмотрена в соответствии с требованиями международных договоров и национального законодательства.В настоящее время запросы РФ и США о его выдаче находятся на стадии рассмотрения.Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. ранее сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане. Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина Вашингтону. По информации генпрокуратуры, намерение требовать выдачу Кислицина подтвердили США и Россия. По данным прокуратуры Казахстана, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации, российской стороной ему инкриминируются аналогичные преступления. Замгенпрокурора страны Улан Байжанов сообщил РИА Новости, что ведомство изучит запросы на экстрадицию россиянина. При этом, по его мнению, российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.Байжанов ранее заявил РИА Новости, что Кислицин имеет право запросить в Казахстане убежище. В этом случае компетентные органы республики могут в течение трех месяцев рассматривать это ходатайство, а сроки выполнения экстрадиционных запросов в это время должны будут быть продлены.
https://ria.ru/20230629/kislitsin-1881028263.html
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казахстан, в мире, никита кислицин, евгений бобров
Казахстан, В мире, Никита Кислицин, Евгений Бобров
В Казахстане идет экстрадиционная проверка в отношении россиянина Кислицина

В Астане заявили, что экстрадиционная проверка в отношении Кислицина еще идет

© Фото : F.A.C.C.T.Никита Кислицин
Никита Кислицин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : F.A.C.C.T.
Никита Кислицин. Архивное фото
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АСТАНА, 26 окт - РИА Новости. Экстрадиционная проверка в отношении задержанного в Алма-Ате сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина продолжается, ее сроки могут достигать 12 месяцев, сообщил замглавы генеральной прокуратуры Казахстана Асет Чиндалиев.
«
"Экстрадиционная проверка еще продолжается. Точную дату я вам сейчас сказать не могу. Согласно законодательству, время у нас еще есть. В целом, рассматриваются такие вопросы в течение одного года", - сказал Чиндалиев в кулуарах сената (верхняя палата парламента) Казахстана, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости касательно завершения экстрадиционной проверки в отношении Кислицина.
Ранее пресс-служба генпрокуратуры Казахстана сообщала, что экстрадиционная проверка предполагает выяснение всего круга вопросов, влияющих на возможность выдачи лица иностранному государству. При этом заранее установленной приоритетности запросов не имеется. В генпрокуратуре добавили, что возможность экстрадиции Кислицина будет рассмотрена в соответствии с требованиями международных договоров и национального законодательства.
В настоящее время запросы РФ и США о его выдаче находятся на стадии рассмотрения.
Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. ранее сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане. Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина Вашингтону. По информации генпрокуратуры, намерение требовать выдачу Кислицина подтвердили США и Россия. По данным прокуратуры Казахстана, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации, российской стороной ему инкриминируются аналогичные преступления. Замгенпрокурора страны Улан Байжанов сообщил РИА Новости, что ведомство изучит запросы на экстрадицию россиянина. При этом, по его мнению, российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.
Байжанов ранее заявил РИА Новости, что Кислицин имеет право запросить в Казахстане убежище. В этом случае компетентные органы республики могут в течение трех месяцев рассматривать это ходатайство, а сроки выполнения экстрадиционных запросов в это время должны будут быть продлены.
Здание прокуратуры Казахстана - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В Астане сообщили, что Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане
29 июня, 07:37
 
КазахстанВ миреНикита КислицинЕвгений Бобров
 
 
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