https://ria.ru/20231026/kiev-1905475098.html

Агрегатор такси заблокировал водителя в Киеве из-за языкового скандала

Агрегатор такси заблокировал водителя в Киеве из-за языкового скандала - РИА Новости, 26.10.2023

Агрегатор такси заблокировал водителя в Киеве из-за языкового скандала

Украинская компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, сообщила, что навсегда заблокировала водителя такси, с которым в машине поскандалили две киевлянки. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:52

2023-10-26T18:52

2023-10-26T18:52

в мире

украина

русский язык в мире

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/58/1499355879_0:137:2049:1289_1920x0_80_0_0_17cf7a13a7b6d74a5eba2bade45eb185.jpg

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Украинская компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, сообщила, что навсегда заблокировала водителя такси, с которым в машине поскандалили две киевлянки. В четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало, что киевлянки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. "К аккаунту водителя было уже были применены все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервером навсегда. Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять всю необходимую информацию по их официальному запросу", - говорится в сообщении компании, которое опубликовало издание "Клименко. Тайм". Украинцы считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), который проводился по заказу консультативной миссии Евросоюза. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902715550.html

https://ria.ru/20231015/yazyk-1902629224.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, русский язык в мире, киев