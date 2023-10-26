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Агрегатор такси заблокировал водителя в Киеве из-за языкового скандала - РИА Новости, 26.10.2023
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18:52 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/kiev-1905475098.html
Агрегатор такси заблокировал водителя в Киеве из-за языкового скандала
Агрегатор такси заблокировал водителя в Киеве из-за языкового скандала - РИА Новости, 26.10.2023
Агрегатор такси заблокировал водителя в Киеве из-за языкового скандала
Украинская компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, сообщила, что навсегда заблокировала водителя такси, с которым в машине поскандалили две киевлянки. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:52
2023-10-26T18:52
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Украинская компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, сообщила, что навсегда заблокировала водителя такси, с которым в машине поскандалили две киевлянки. В четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало, что киевлянки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. "К аккаунту водителя было уже были применены все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервером навсегда. Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять всю необходимую информацию по их официальному запросу", - говорится в сообщении компании, которое опубликовало издание "Клименко. Тайм". Украинцы считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), который проводился по заказу консультативной миссии Евросоюза. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902715550.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, русский язык в мире, киев
В мире, Украина, Русский язык в мире, Киев
Агрегатор такси заблокировал водителя в Киеве из-за языкового скандала

Агрегатор такси заблокировал киевского водителя, с которым скандалили пассажирки

© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Украинская компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, сообщила, что навсегда заблокировала водителя такси, с которым в машине поскандалили две киевлянки.
В четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало, что киевлянки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык.
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"К аккаунту водителя было уже были применены все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервером навсегда. Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять всю необходимую информацию по их официальному запросу", - говорится в сообщении компании, которое опубликовало издание "Клименко. Тайм".
Украинцы считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), который проводился по заказу консультативной миссии Евросоюза.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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