Агрегатор такси заблокировал водителя в Киеве из-за языкового скандала
Агрегатор такси заблокировал киевского водителя, с которым скандалили пассажирки
Улица Киева. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Украинская компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, сообщила, что навсегда заблокировала водителя такси, с которым в машине поскандалили две киевлянки.
В четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало, что киевлянки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык.
"К аккаунту водителя было уже были применены все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервером навсегда. Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять всю необходимую информацию по их официальному запросу", - говорится в сообщении компании, которое опубликовало издание "Клименко. Тайм".
Украинцы считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), который проводился по заказу консультативной миссии Евросоюза.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.