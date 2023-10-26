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Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 26.10.2023
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11:54 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/kartapolov-1905334898.html
Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ
Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 26.10.2023
Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ
Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – это сигнал для США, чтобы они ответственно относились к своим обязанностям по... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:54
2023-10-26T11:54
россия
сша
нью-йорк (город)
владимир путин
андрей картаполов
госдума рф
совет федерации рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – это сигнал для США, чтобы они ответственно относились к своим обязанностям по сохранению мира, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24". "То, что Государственная Дума приняла закон об отзыве ратификации, вчера Совет Федерации нас поддержал, я полагаю, что президент подпишет этот закон - это наш сигнал партнёрам американским, чтобы они наконец-то начали... заниматься делом, ответственно относились к... своим обязанностям на международной арене по сохранению мира и стабильности", - сказал он. Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231025/dvzyai-1905102583.html
https://ria.ru/20231025/ratifikatsiya-1905100221.html
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россия, сша, нью-йорк (город), владимир путин, андрей картаполов, госдума рф, совет федерации рф, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Нью-Йорк (город), Владимир Путин, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Дмитрий Песков, В мире
Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ

Картаполов назвал отзыв ратификации ДВЗЯИ сигналом для США об ответственности

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
Андрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – это сигнал для США, чтобы они ответственно относились к своим обязанностям по сохранению мира, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24".
"То, что Государственная Дума приняла закон об отзыве ратификации, вчера Совет Федерации нас поддержал, я полагаю, что президент подпишет этот закон - это наш сигнал партнёрам американским, чтобы они наконец-то начали... заниматься делом, ответственно относились к... своим обязанностям на международной арене по сохранению мира и стабильности", - сказал он.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Матвиенко рассказала о последствиях невыполнения США обязательств по ДВЗЯИ
25 октября, 10:57
Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Совфед одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ
25 октября, 10:48
 
РоссияСШАНью-Йорк (город)Владимир ПутинАндрей КартаполовГосдума РФСовет Федерации РФДмитрий ПесковВ мире
 
 
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