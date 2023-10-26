Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ
Картаполов назвал отзыв ратификации ДВЗЯИ сигналом для США об ответственности
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – это сигнал для США, чтобы они ответственно относились к своим обязанностям по сохранению мира, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24".
"То, что Государственная Дума приняла закон об отзыве ратификации, вчера Совет Федерации нас поддержал, я полагаю, что президент подпишет этот закон - это наш сигнал партнёрам американским, чтобы они наконец-то начали... заниматься делом, ответственно относились к... своим обязанностям на международной арене по сохранению мира и стабильности", - сказал он.
Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.