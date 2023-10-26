https://ria.ru/20231026/kartapolov-1905334898.html

Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ

Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 26.10.2023

Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ

Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – это сигнал для США, чтобы они ответственно относились к своим обязанностям по... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:54

2023-10-26T11:54

2023-10-26T11:54

россия

сша

нью-йорк (город)

владимир путин

андрей картаполов

госдума рф

совет федерации рф

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793523716_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_2c01947655fe0fca4211b65b69df4e96.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – это сигнал для США, чтобы они ответственно относились к своим обязанностям по сохранению мира, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24". "То, что Государственная Дума приняла закон об отзыве ратификации, вчера Совет Федерации нас поддержал, я полагаю, что президент подпишет этот закон - это наш сигнал партнёрам американским, чтобы они наконец-то начали... заниматься делом, ответственно относились к... своим обязанностям на международной арене по сохранению мира и стабильности", - сказал он. Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231025/dvzyai-1905102583.html

https://ria.ru/20231025/ratifikatsiya-1905100221.html

россия

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, нью-йорк (город), владимир путин, андрей картаполов, госдума рф, совет федерации рф, дмитрий песков, в мире