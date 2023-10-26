https://ria.ru/20231026/it-1905376663.html
Доля отечественных производителей на IT-рынке в России выросла двое
Доля отечественных производителей на IT-рынке в России выросла двое - РИА Новости, 26.10.2023
Доля отечественных производителей на IT-рынке в России выросла двое
Доля отечественных производителей на российском IT-рынке выросла вдвое и превысила 50%, потеснив в некоторых нишах даже китайских производителей, заявил глава... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:47
2023-10-26T13:47
2023-10-26T14:49
экономика
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Доля отечественных производителей на российском IT-рынке выросла вдвое и превысила 50%, потеснив в некоторых нишах даже китайских производителей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24"."Рынок у нас не схлопнулся, а при этом доля российских производителей выросла в два раза и превысила 50%, даже потеснив в определенных нишах китайцев. Сейчас три больших завода строится для того, чтобы удовлетворить спрос", - сказал Шадаев.Он отметил, что в 2022 году был реализован комплекс мер, направленных на поддержку российских IT-компаний - и эти решения хорошо повлияли на производителей "тяжелого железа": серверов, систем хранения данных (СХД). Министр напомнил о строительстве трех заводов по производству такого оборудования, они должны удовлетворить спрос корпоративных заказчиков и центров обработки данных (ЦОД)."И все разработчики софта тоже получили большие меры поддержки, начиная от того, что введен мораторий на проверки, значит, обнулен налог на прибыль, сотрудникам молодым, до 30 лет, сейчас предоставлена отсрочка от срочной службы. Все это, конечно, дополнительно стимулировало российские компании вкладывать средства в развитие, в новые разработки", - сказал Шадаев.Ранее в четверг глава Минцифры на форуме "РБК Tech" сообщил, что российским производителям осталось заместить 10% IT-решений, которые ранее представляли иностранные разработчики, часть из них уже в работе. Министр отметил, что объем господдержки составил чуть более 20 миллиардов рублей, а объем заявленных компаниями инвестиций - более 200 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231026/it-1905391795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Доля отечественных производителей на IT-рынке в России выросла двое
Доля отечественных производителей на IT-рынке в России превысила 50 процентов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Доля отечественных производителей на российском IT-рынке выросла вдвое и превысила 50%, потеснив в некоторых нишах даже китайских производителей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24"
.
"Рынок у нас не схлопнулся, а при этом доля российских производителей выросла в два раза и превысила 50%, даже потеснив в определенных нишах китайцев. Сейчас три больших завода строится для того, чтобы удовлетворить спрос", - сказал Шадаев.
Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом
Он отметил, что в 2022 году был реализован комплекс мер, направленных на поддержку российских IT-компаний - и эти решения хорошо повлияли на производителей "тяжелого железа": серверов, систем хранения данных (СХД). Министр напомнил о строительстве трех заводов по производству такого оборудования, они должны удовлетворить спрос корпоративных заказчиков и центров обработки данных (ЦОД).
"И все разработчики софта тоже получили большие меры поддержки, начиная от того, что введен мораторий на проверки, значит, обнулен налог на прибыль, сотрудникам молодым, до 30 лет, сейчас предоставлена отсрочка от срочной службы. Все это, конечно, дополнительно стимулировало российские компании вкладывать средства в развитие, в новые разработки", - сказал Шадаев.
Ранее в четверг глава Минцифры на форуме "РБК
Tech" сообщил, что российским производителям осталось заместить 10% IT-решений, которые ранее представляли иностранные разработчики, часть из них уже в работе. Министр отметил, что объем господдержки составил чуть более 20 миллиардов рублей, а объем заявленных компаниями инвестиций - более 200 миллиардов рублей.
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