https://ria.ru/20231026/ii-1905448388.html
Пушков считает важным идеологическое наполнение искусственного интеллекта
Пушков считает важным идеологическое наполнение искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.10.2023
Пушков считает важным идеологическое наполнение искусственного интеллекта
Идеологическое наполнение искусственного интеллекта – это важная тема, неверная идеология может представлять угрозу для информационного суверенитета стран,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:06
2023-10-26T17:06
2023-10-26T17:06
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Идеологическое наполнение искусственного интеллекта – это важная тема, неверная идеология может представлять угрозу для информационного суверенитета стран, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Мы живем в мире глобальных сетей, глобальной информации и дезинформации", - сказал парламентарий после заседания комиссии. Он отметил, что "идеологическое наполнение искусственного интеллекта – важная тема", этому нужно уделять внимание, поскольку информация, искажающая факты, может представлять угрозу для информационного суверенитета. "Мы живем в мире глобальных интересов, и эти интересы показывают, что информационная сфера превращается в одну из главных сфер соперничества, контроля за формированием интересов других наций", - отметил он. Сенатор отметил, что если в основу этой науки положить, например, то, что изложено в Википедии, и учить детей в России на основании этой информации, то страна добьется того, чего "добиваются наши противники". Парламентарий также считает, что созданные искусственным интеллектом новости могут искажать факты, поскольку данные будут получаться из всех доступных источников. Кроме того, "использование искусственного интеллекта может привести к деперсонализации СМИ", новости могут быть необъективны, отметил он. При этом Пушков напомнил, что информация на Западе уже давно превратилась в соответствующий инструмент, например, война в Ираке была построена на искажении информации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, ирак, алексей пушков, совет федерации рф, россия, wikipedia
Технологии, Ирак, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Россия, Wikipedia
Пушков считает важным идеологическое наполнение искусственного интеллекта
Пушков назвал идеологическое наполнение искусственного интеллекта важной темой
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Идеологическое наполнение искусственного интеллекта – это важная тема, неверная идеология может представлять угрозу для информационного суверенитета стран, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"Мы живем в мире глобальных сетей, глобальной информации и дезинформации", - сказал парламентарий после заседания комиссии.
Он отметил, что "идеологическое наполнение искусственного интеллекта – важная тема", этому нужно уделять внимание, поскольку информация, искажающая факты, может представлять угрозу для информационного суверенитета.
«
"Мы живем в мире глобальных интересов, и эти интересы показывают, что информационная сфера превращается в одну из главных сфер соперничества, контроля за формированием интересов других наций", - отметил он.
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Сенатор отметил, что если в основу этой науки положить, например, то, что изложено в Википедии
, и учить детей в России
на основании этой информации, то страна добьется того, чего "добиваются наши противники".
Парламентарий также считает, что созданные искусственным интеллектом новости могут искажать факты, поскольку данные будут получаться из всех доступных источников. Кроме того, "использование искусственного интеллекта может привести к деперсонализации СМИ", новости могут быть необъективны, отметил он.
При этом Пушков напомнил, что информация на Западе уже давно превратилась в соответствующий инструмент, например, война в Ираке
была построена на искажении информации.
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