https://ria.ru/20231026/ii-1905448388.html

Пушков считает важным идеологическое наполнение искусственного интеллекта

Пушков считает важным идеологическое наполнение искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.10.2023

Пушков считает важным идеологическое наполнение искусственного интеллекта

Идеологическое наполнение искусственного интеллекта – это важная тема, неверная идеология может представлять угрозу для информационного суверенитета стран,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:06

2023-10-26T17:06

2023-10-26T17:06

технологии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Идеологическое наполнение искусственного интеллекта – это важная тема, неверная идеология может представлять угрозу для информационного суверенитета стран, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Мы живем в мире глобальных сетей, глобальной информации и дезинформации", - сказал парламентарий после заседания комиссии. Он отметил, что "идеологическое наполнение искусственного интеллекта – важная тема", этому нужно уделять внимание, поскольку информация, искажающая факты, может представлять угрозу для информационного суверенитета. "Мы живем в мире глобальных интересов, и эти интересы показывают, что информационная сфера превращается в одну из главных сфер соперничества, контроля за формированием интересов других наций", - отметил он. Сенатор отметил, что если в основу этой науки положить, например, то, что изложено в Википедии, и учить детей в России на основании этой информации, то страна добьется того, чего "добиваются наши противники". Парламентарий также считает, что созданные искусственным интеллектом новости могут искажать факты, поскольку данные будут получаться из всех доступных источников. Кроме того, "использование искусственного интеллекта может привести к деперсонализации СМИ", новости могут быть необъективны, отметил он. При этом Пушков напомнил, что информация на Западе уже давно превратилась в соответствующий инструмент, например, война в Ираке была построена на искажении информации.

https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html

https://ria.ru/20231026/minzdrav-1905324014.html

ирак

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, ирак, алексей пушков, совет федерации рф, россия, wikipedia