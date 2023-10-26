https://ria.ru/20231026/dtp-1905413722.html

В Волгоградской области перевернулась маршрутка

В Волгоградской области перевернулась маршрутка - РИА Новости, 26.10.2023

В Волгоградской области перевернулась маршрутка

Три человека пострадали при опрокидывании пассажирского микроавтобуса на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:21

2023-10-26T15:21

2023-10-26T15:44

происшествия

волгоградская область

дубовский район

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 26 окт - РИА Новости. Три человека пострадали при опрокидывании пассажирского микроавтобуса на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в четверг в 12.30 на трассе в Дубовском районе водитель рейсового микроавтобуса, следовавшего из поселка Рудня в Волгоград, не справился с управлением и съехал с дороги, затем транспорт опрокинулся. "В результате ДТП трое пассажиров микроавтобуса обратились за медпомощью", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20231024/dtp-1904928235.html

волгоградская область

дубовский район

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, дубовский район, волгоград