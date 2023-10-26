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В Волгоградской области перевернулась маршрутка - РИА Новости, 26.10.2023
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15:21 26.10.2023 (обновлено: 15:44 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/dtp-1905413722.html
В Волгоградской области перевернулась маршрутка
В Волгоградской области перевернулась маршрутка - РИА Новости, 26.10.2023
В Волгоградской области перевернулась маршрутка
Три человека пострадали при опрокидывании пассажирского микроавтобуса на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:21
2023-10-26T15:44
происшествия
волгоградская область
дубовский район
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 26 окт - РИА Новости. Три человека пострадали при опрокидывании пассажирского микроавтобуса на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в четверг в 12.30 на трассе в Дубовском районе водитель рейсового микроавтобуса, следовавшего из поселка Рудня в Волгоград, не справился с управлением и съехал с дороги, затем транспорт опрокинулся. "В результате ДТП трое пассажиров микроавтобуса обратились за медпомощью", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20231024/dtp-1904928235.html
волгоградская область
дубовский район
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происшествия, волгоградская область, дубовский район, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Дубовский район, Волгоград
В Волгоградской области перевернулась маршрутка

Три человека пострадали при опрокидывании маршрутки в Волгоградской области

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramПассажирский микроавтобус, попавший в ДТП на трассе в Волгоградской области. 26 октября 2023
Пассажирский микроавтобус, попавший в ДТП на трассе в Волгоградской области. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Пассажирский микроавтобус, попавший в ДТП на трассе в Волгоградской области. 26 октября 2023
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 26 окт - РИА Новости. Три человека пострадали при опрокидывании пассажирского микроавтобуса на трассе в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в четверг в 12.30 на трассе в Дубовском районе водитель рейсового микроавтобуса, следовавшего из поселка Рудня в Волгоград, не справился с управлением и съехал с дороги, затем транспорт опрокинулся.
«
"В результате ДТП трое пассажиров микроавтобуса обратились за медпомощью", - говорится в сообщении полиции.
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ПроисшествияВолгоградская областьДубовский районВолгоград
 
 
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