https://ria.ru/20231026/dolgoletie-1905180122.html

Больше не наливать. Названы условия максимального продления жизни в России

Больше не наливать. Названы условия максимального продления жизни в России - РИА Новости, 26.10.2023

Больше не наливать. Названы условия максимального продления жизни в России

За последние 20 лет продолжительность жизни в стране увеличилась с 65 до 73 лет. Согласно опубликованному на днях прогнозу Росстата, к 2046-му этот показатель... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:00

2023-10-26T08:00

2023-10-26T08:06

наука

биология

здоровье

медицина

долголетие

здоровый образ жизни (зож)

алкоголизм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905162018_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_36278d0522194e18a138a9c587714be2.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. За последние 20 лет продолжительность жизни в стране увеличилась с 65 до 73 лет. Согласно опубликованному на днях прогнозу Росстата, к 2046-му этот показатель достигнет 80. Однако ученые предупреждают: из-за COVID-19 статистика ухудшилась во всем мире, для рывка потребуется гораздо больше усилий.В ответе за здоровьеСложно представить, что еще в 1990-м в некоторых странах люди жили не больше 40 лет. Сейчас ситуация улучшилась: в среднем в мире — минимум 51 год, максимум — 85. В статистике этот показатель называют ожидаемой продолжительностью жизни (ОПЖ) и считают важнейшим индикатором благосостояния государства.Давно признано, что ОПЖ — не только медицинская проблема. В отечественной науке еще в советское время признавали ее комплексный, динамичный характер и призывали к междисциплинарному подходу. А недавно исследователи из Перми выделили 148 факторов "среды обитания" и с помощью нейросетей вычислили, решение каких вопросов даст наибольший эффект. Как оказалось, сильнее всего влияет образ жизни. Его улучшение позволит в 2024-м достичь уровня 73,32 года. Это почти совпадает с данными Росстата, который прогнозирует 73,48.Однако, предупреждают авторы, если выполнять все нынешние меры по увеличению продолжительности жизни, то выйти на уровень в 78 лет, заявленный как одна из национальных целей до 2030-го, не удастся — не хватает 2,1 года. Значит, предлагают ученые, нужно расширять масштабные государственные программы, такие как "Чистый воздух", "Чистая вода", "Демография", а также приобщать больше людей к здоровому образу жизни.Факторы долголетияЗа последние полвека население планеты в целом стало значительно дольше жить. Американский исследователь Милтон Террис объясняет это достижение "второй эпидемиологической революцией", которая заключалась в успешном лечении хронических неинфекционных заболеваний, снижении детской смертности, профилактике и изменении образа жизни.Накопленные данные позволяют точнее описать условия увеличения ОПЖ. Так, ученые из Лундского университета проанализировали информацию из 92 стран с 1970-го по 2005 год и увидели сильное влияние экономической глобализации вместе с ростом доходов и грамотности, улучшением питания и здравоохранения.Более сложная ситуация с валовым внутренним продуктом (ВВП), который широко используют для описания роста экономики. Впервые его влияние на долголетие изучил американский социолог Сэмюель Престон в середине 1970-х. Сейчас стало ясно, что высокий ВВП не всегда ведет к росту продолжительности жизни."Россия и Малайзия по состоянию на 2019 год имели равные значения подушевого ВВП, однако в первом случае ОПЖ была ниже почти на три года. Аналогично такие развитые страны, как Финляндия и Канада, практически не отличающиеся друг от друга по величине ВВП на душу населения, кардинально различны в отношении продолжительности жизни (в Канаде ОПЖ в 2019 году составила около 83 лет, в то время как в Финляндии значение показателя не превышало 66,5 года)", — пишут Анастасия Владимирская и Марина Колосницына из ВШЭ в недавней статье в "Вопросах статистики".Их коллеги из ВШЭ, Евгений Андреев и Владимир Школьников, проанализировали данные по регионам России за 2010 год и сравнили их с кривой Престона, которая наглядно показывает, как рост ВВП отражается на продолжительности жизни. Оказалось, даже в регионах с высоким ВВП, таких как Тюмень и Сахалин, люди живут заметно меньше, а в относительно бедных Ингушетии и Дагестане, напротив, ОПЖ существенно выше и сравнима с богатыми западными странами. Это можно было бы объяснить географическими условиями, ведь жизнь на Крайнем Севере не прибавляет здоровья, но авторы склоняются к влиянию экономического неравенства. По их данным, чем меньше разрыв между богатыми и бедными, тем выше продолжительность жизни.Большинство аналитиков указывают на положительную роль образования — учеба в вузе снижает смертность и увеличивает ОПЖ во всех возрастных группах. Негативно влияет длительная безработица. Для стран с большими территориями важна также урбанизация, которая косвенно отражает доступность медицины.Основное, конечно — развитие здравоохранения. Чем серьезнее затраты на него, тем дольше в целом живет население. Однако детальный анализ показывает, что связь не такая уж и прямая. Еще сложнее доказать, что здесь причина, а что следствие. В последнее время многие пишут об американском парадоксе: с середины 1980-х десятая часть ВВП США идет на здравоохранение — это существенно больше, чем во многих государствах. Однако здоровье населения не улучшается — и даже наоборот. Особенно страдают молодые люди. По данным ученых из ВШЭ, смертность среди 15-30-летних в Америке значительно выше, чем в России. Ученые видят причины в неразвитости социальных программ, нездоровом образе жизни (в частности, курении), возросшей миграции из менее благополучных стран.Эксперты ВОЗ отмечают, что в целом здоровье населения — скорее общественная проблема, чем индивидуальная, а образ жизни важнее, чем медицина. Политикам предлагают сконцентрировать усилия на преодолении неравенства (а именно — борьбе с детской бедностью, безработицей), улучшать условия труда, работать с отдельными социальными группами, делать более доступным жилье, улучшать экологию.Нужна новая антиалкогольная кампанияК 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в России отставала от "новых" стран ЕС (таких как Польша) на пять лет, а от старых — на десять. Такие данные приводят в статье Гузель Улумбекова, Аргишти Гиноян из Высшей школы организации и управления здравоохранением и РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Разрыв даже больше, чем в конце 1980-х."ОПЖ в стране значительно снижалась в период социально-экономических потрясений (в перестроечный и постперестроечный периоды), которые сопровождались существенным сокращением доходов населения", — пишут авторы. И добавляют: как только ситуация стабилизировалась, в здравоохранение потекли деньги, пошел вверх и график продолжительности жизни.Заметный эффект дала в свое время антиалкогольная кампания Михаила Горбачева, отмечают исследователи, однако после развала СССР потребление спиртного вернулось на прежний уровень — сейчас у нас пьют на 33% больше, чем, например, в Канаде. Значит, к 2030-му нужно добиваться, чтобы люди пили вдвое меньше. Тогда, согласно расчетам, ОПЖ в России достигнет целевых 78 лет. Это при условии, что каждый год в медицину будут вкладывать на восемь процентов больше, чем до того, а ВВП на душу населения будет расти на 3,5 процента.Ученые из ВШЭ полагают, что необходим серьезный прорыв в снижении смертности взрослого трудоспособного населения. Потенциал есть. Однако, судя по мировому опыту, для этого потребуются большие усилия и ресурсы.Сейчас в среднем на планете люди живут 73 года, к середине века специалисты прогнозируют уже 77 лет, а к 2100-му — 82 года. В Японии, Южной Корее, Сингапуре, Испании ОПЖ установится на уровне 92 лет.

https://ria.ru/20231020/zhizn-1904244492.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, здоровье, медицина, долголетие, здоровый образ жизни (зож), алкоголизм