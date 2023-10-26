https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905432020.html

Россия готова принять делегации Армении и Азербайджана, заявили в МИД

Россия готова принять делегации Армении и Азербайджана, заявили в МИД - РИА Новости, 26.10.2023

Россия готова принять делегации Армении и Азербайджана, заявили в МИД

Москва при наличии политической воли готова принять глав МИД Армении и Азербайджана с перспективой выйти на трехсторонний саммит, заявила официальный... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:30

2023-10-26T16:30

2023-10-26T16:37

россия

армения

азербайджан

в мире

москва

ильхам алиев

никол пашинян

мария захарова

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва при наличии политической воли готова принять глав МИД Армении и Азербайджана с перспективой выйти на трехсторонний саммит, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."При наличии политической воли мы по-прежнему готовы принять на российской площадке министров иностранных дел Армении и Азербайджана с перспективой выхода на полноценный трехсторонний саммит", - сказала Захарова на брифинге в четверг.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231025/dialog-1905269979.html

https://ria.ru/20231013/peregovory-1902595155.html

россия

армения

азербайджан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, азербайджан, в мире, москва, ильхам алиев, никол пашинян, мария захарова