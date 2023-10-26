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Россия готова принять делегации Армении и Азербайджана, заявили в МИД - РИА Новости, 26.10.2023
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16:30 26.10.2023 (обновлено: 16:37 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905432020.html
Россия готова принять делегации Армении и Азербайджана, заявили в МИД
Россия готова принять делегации Армении и Азербайджана, заявили в МИД - РИА Новости, 26.10.2023
Россия готова принять делегации Армении и Азербайджана, заявили в МИД
Москва при наличии политической воли готова принять глав МИД Армении и Азербайджана с перспективой выйти на трехсторонний саммит, заявила официальный... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:30
2023-10-26T16:37
россия
армения
азербайджан
в мире
москва
ильхам алиев
никол пашинян
мария захарова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва при наличии политической воли готова принять глав МИД Армении и Азербайджана с перспективой выйти на трехсторонний саммит, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."При наличии политической воли мы по-прежнему готовы принять на российской площадке министров иностранных дел Армении и Азербайджана с перспективой выхода на полноценный трехсторонний саммит", - сказала Захарова на брифинге в четверг.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231025/dialog-1905269979.html
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россия, армения, азербайджан, в мире, москва, ильхам алиев, никол пашинян, мария захарова
Россия, Армения, Азербайджан, В мире, Москва, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Мария Захарова
Россия готова принять делегации Армении и Азербайджана, заявили в МИД

Захарова:Россия готова принять глав МИД Армении и Азербайджана

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва при наличии политической воли готова принять глав МИД Армении и Азербайджана с перспективой выйти на трехсторонний саммит, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"При наличии политической воли мы по-прежнему готовы принять на российской площадке министров иностранных дел Армении и Азербайджана с перспективой выхода на полноценный трехсторонний саммит", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Пашинян: Армения и Россия ведут диалог для лучшего взаимопонимания
25 октября, 23:34
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Автомобили на контрольно-пропускном пункте Лачин на въезде в Лачинский коридор - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана
13 октября, 16:40
 
РоссияАрменияАзербайджанВ миреМоскваИльхам АлиевНикол ПашинянМария Захарова
 
 
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