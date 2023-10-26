https://ria.ru/20231026/dengi-1905474467.html
Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению
Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению - РИА Новости, 26.10.2023
Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению
Часть выделенных ранее Киеву денег пошла не по назначению, а в "коррупционные каналы", нет гарантий, что это не повторится, заявил советник премьер-министра... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:48
2023-10-26T18:48
2023-10-26T20:26
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 26 окт - РИА Новости. Часть выделенных ранее Киеву денег пошла не по назначению, а в "коррупционные каналы", нет гарантий, что это не повторится, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.По его словам, лидеры ЕС на саммите собрались обсудить предложение ЕК о поправках в бюджет ЕС, которые предполагают дополнительную поддержку Украины, но "это предложение несерьезно и демонстрирует серьезное отсутствие лидерства и стратегический вакуум"."Мы даже не говорили о том, каков наш опыт в связи с манерой использования Украиной выделенных ей ранее средств. К сожалению, за предыдущий период выяснилось, что часть отправленных Украине денег была направлена не в надлежащее место, а в коррупционные каналы. Какова гарантия, что с последующей поддержкой не случится то же самое?" - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он также задался вопросом, на чем основаны представления, что конфликт на Украине продлится в течение четырех лет, на которые предполагается выделить Киеву дополнительные средства из бюджета ЕС.Орбан напомнил, что предложение Еврокомиссии "разбивает логику бюджета ЕС", поскольку он предназначен для постоянных выплат, а вопрос чрезвычайных выплат должен решаться отдельно, как и было принято раньше.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901521183.html
https://ria.ru/20231010/prodazha-1901787282.html
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Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению
Советник Орбана: часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы