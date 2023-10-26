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Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 26.10.2023 (обновлено: 20:26 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/dengi-1905474467.html
Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению
Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению - РИА Новости, 26.10.2023
Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению
Часть выделенных ранее Киеву денег пошла не по назначению, а в "коррупционные каналы", нет гарантий, что это не повторится, заявил советник премьер-министра... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:48
2023-10-26T20:26
специальная военная операция на украине
киев
украина
евросоюз
еврокомиссия
будапешт
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 26 окт - РИА Новости. Часть выделенных ранее Киеву денег пошла не по назначению, а в "коррупционные каналы", нет гарантий, что это не повторится, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.По его словам, лидеры ЕС на саммите собрались обсудить предложение ЕК о поправках в бюджет ЕС, которые предполагают дополнительную поддержку Украины, но "это предложение несерьезно и демонстрирует серьезное отсутствие лидерства и стратегический вакуум"."Мы даже не говорили о том, каков наш опыт в связи с манерой использования Украиной выделенных ей ранее средств. К сожалению, за предыдущий период выяснилось, что часть отправленных Украине денег была направлена не в надлежащее место, а в коррупционные каналы. Какова гарантия, что с последующей поддержкой не случится то же самое?" - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он также задался вопросом, на чем основаны представления, что конфликт на Украине продлится в течение четырех лет, на которые предполагается выделить Киеву дополнительные средства из бюджета ЕС.Орбан напомнил, что предложение Еврокомиссии "разбивает логику бюджета ЕС", поскольку он предназначен для постоянных выплат, а вопрос чрезвычайных выплат должен решаться отдельно, как и было принято раньше.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901521183.html
https://ria.ru/20231010/prodazha-1901787282.html
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киев, украина, евросоюз, еврокомиссия, будапешт, венгрия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Будапешт, Венгрия, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен
Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению

Советник Орбана: часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 окт - РИА Новости. Часть выделенных ранее Киеву денег пошла не по назначению, а в "коррупционные каналы", нет гарантий, что это не повторится, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.
По его словам, лидеры ЕС на саммите собрались обсудить предложение ЕК о поправках в бюджет ЕС, которые предполагают дополнительную поддержку Украины, но "это предложение несерьезно и демонстрирует серьезное отсутствие лидерства и стратегический вакуум".
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"Мы даже не говорили о том, каков наш опыт в связи с манерой использования Украиной выделенных ей ранее средств. К сожалению, за предыдущий период выяснилось, что часть отправленных Украине денег была направлена не в надлежащее место, а в коррупционные каналы. Какова гарантия, что с последующей поддержкой не случится то же самое?" - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он также задался вопросом, на чем основаны представления, что конфликт на Украине продлится в течение четырех лет, на которые предполагается выделить Киеву дополнительные средства из бюджета ЕС.
Орбан напомнил, что предложение Еврокомиссии "разбивает логику бюджета ЕС", поскольку он предназначен для постоянных выплат, а вопрос чрезвычайных выплат должен решаться отдельно, как и было принято раньше.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияБудапештВенгрияВиктор ОрбанУрсула фон дер Ляйен
 
 
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