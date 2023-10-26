https://ria.ru/20231026/delo-1905414637.html

Источник сообщил, что на активистку Мисик завели дело

Источник сообщил, что на активистку Мисик завели дело - РИА Новости, 26.10.2023

Источник сообщил, что на активистку Мисик завели дело

На объявленную в России в розыск и осужденную за вандализм Ольгу Мисик возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма из-за ее поста о взрыве в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:26

2023-10-26T15:26

2023-10-26T15:36

происшествия

россия

владлен татарский

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На объявленную в России в розыск и осужденную за вандализм Ольгу Мисик возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма из-за ее поста о взрыве в петербургском кафе, унесшем жизнь военкора Владлена Татарского, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Расследуется уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Предварительно, Мисик сейчас скрывается за границей", - сказал собеседник агентства.По его словам, поводом для возбуждения дела стал ее пост в соцсети, который оправдывает теракт, совершенный Дарьей Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов). Мисик в своем Telegram-канале сообщила, что сегодня утром в подмосковную квартиру, где она прописана, приходили с обыском, и разместила соответствующее постановление, согласно которому дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальная санкция которого - лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Мисик – одна из трех активистов, обливших краской вход в здание Генеральной прокуратуры России в знак протеста против приговора по делу "Нового величия". В мае 2021 года она, а также двое других молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мисик было назначено 2 года ограничения свободы. МВД РФ в ноябре 2022 года объявило Мисик в розыск без упоминания инкриминируемой ей статьи. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. Дело в отношении Треповой уже направлено в суд.

https://radiosputnik.ria.ru/20231023/sbu-1904705679.html

https://ria.ru/20230905/arest-1894332127.html

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происшествия, россия, владлен татарский, санкт-петербург