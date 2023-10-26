https://ria.ru/20231026/bayden-1905355988.html

Пушков оценил слова Байдена о возможности объединения мира во главе с США

Пушков оценил слова Байдена о возможности объединения мира во главе с США - РИА Новости, 26.10.2023

Пушков оценил слова Байдена о возможности объединения мира во главе с США

Сейчас мир меньше всего готов к глобальному доминированию США, американский президент Джо Байден неадекватно воспринимает мировую систему, когда говорит о... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:55

2023-10-26T12:55

2023-10-26T16:12

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Сейчас мир меньше всего готов к глобальному доминированию США, американский президент Джо Байден неадекватно воспринимает мировую систему, когда говорит о возможности объединить мир во главе с Вашингтоном, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Я убеждён, что это (неспособность США урегулировать конфликт на Ближнем Востоке – ред.) очень сильный удар по американским претензиям на глобальное лидерство. Когда Байден говорит, что сейчас есть возможность объединить весь мир во главе с США, на мой взгляд, это вообще ничему не отвечает. То есть, это абсолютно неадекватное восприятие мировой системы. Как раз сейчас мир менее всего готов к американскому руководству, к американскому доминированию", - сказал он в ходе выступления, организованного комиссией СФ по информполитике и Императорским Православным Палестинским Обществом (ИППО).Пушков напомнил, что США заняли позицию "односторонней и однозначной поддержки Израиля"."То есть они (США – ред.) осуждают Россию за очень, я бы сказал, аккуратные действия, направленные против военных объектов на Украине и объектов, которые способны обслуживать военную машину, но при этом мы не слышим практически ни слова осуждения в отношении действий Израиля, который уничтожает всю северную часть сектора Газа", - подчеркнул политик.Он также отметил, что сейчас "и в США, и в Европе осознали, что война на Ближнем Востоке имеет прямое отношение к политике Запада по отношению к России"."Западные лидеры прикладывают большие усилия, чтобы убедить представителей Глобального Юга присоединиться к Западу в его антироссийской стратегии, присоединиться к санкциям, присоединиться к различным политическим мерам против России. Были попытки сорвать российско-африканский саммит, который проходил этим летом в Санкт-Петербурге… На мой взгляд, события на Ближнем Востоке подводят черту под возможностями Запада оказывать серьёзное влияние на ведущие страны Глобального Юга", - сказал Пушков.Парламентарий добавил, что происходящие события – это результат кризиса мира, "построенного по американоцентристской модели мира"."Совершенно очевидно, что Соединённые Штаты и их западные союзники решить этот конфликт не могут. Они пытаются его решить в одну сторону, но этот конфликт одностороннего решения не имеет", - подчеркнул политик.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/bayden-1905268538.html

https://ria.ru/20231024/tramp-1904819850.html

https://ria.ru/20231024/bayden-1904837845.html

https://ria.ru/20231025/ukraina-1905061059.html

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израиль, сша, россия, хамас, алексей пушков, джо байден, совет федерации рф, владимир путин, оон