https://ria.ru/20231026/bayden-1905280669.html

Байдена поймали на грубой лжи

Байдена поймали на грубой лжи - РИА Новости, 26.10.2023

Байдена поймали на грубой лжи

Президент США Джо Байден повторил в ходе выступления в Вашингтоне свое утверждение о том, что он якобы провел "17 тысяч миль" в поездках с председателем КНР Си... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T03:35

2023-10-26T03:35

2023-10-26T03:40

в мире

китай

сша

си цзиньпин

джо байден

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден повторил в ходе выступления в Вашингтоне свое утверждение о том, что он якобы провел "17 тысяч миль" в поездках с председателем КНР Си Цзиньпином.На совместной пресс-конференции в Белом доме с премьером Австралии Энтони Альбанезе Байден затронул отношения США с Китаем, отметив, что в отношениях с Пекином нужно руководствоваться выражением "доверяй, но проверяй"."Но факт в том, что я встречался с Си Цзиньпином больше, чем с любым другим мировым лидером. У меня было более 68 часов частных встреч, только он и я, с синхронными переводчиками — начиная с того времени, когда я был вице-президентом, потому что президенту Соединенных Штатов было неуместно встречаться с вице-президентом (когда Си был зампредседателя КНР. – ред.) Итак, я проехал с ним 17 тысяч миль (более 27 тысяч километров. - ред.)", - рассказал Байден.При этом Байдена неоднократно критиковали за его утверждения о контактах с Си. В ноябре прошлого года газета The Washington Post присудила президенту США звание Bottomless Pinocchio ("Абсолютный Пиноккио") из-за его ложных заявлений, в том числе касающихся его взаимоотношений с председателем КНР.Как отмечало издание, нет никаких доказательств того, что Байден так много путешествовал с китайским лидером, при этом он продолжает повторять этот тезис, несмотря на фактчекинг и признание Белым домом того, что слова президента "не были точными".Несмотря на разоблачения, Байден продолжает повторять свой рассказ о встречах с Си, в июне этого года он практически слово в слово повторил его на выступлении с экономической речью в Чикаго.

https://ria.ru/20231009/peregovory-1901612978.html

https://ria.ru/20230929/ssha-1898943256.html

китай

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден