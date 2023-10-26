https://ria.ru/20231026/bashkiriya-1905325734.html

В башкирском парламенте возник спор по поводу улицы имени Нуреева в Уфе

В башкирском парламенте возник спор по поводу улицы имени Нуреева в Уфе - РИА Новости, 26.10.2023

В башкирском парламенте возник спор по поводу улицы имени Нуреева в Уфе

В парламенте Башкирии возник спор по поводу улицы в Уфе, названной именем всемирно известного балетмейстера Рудольфа Нуреева. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:15

2023-10-26T11:15

2023-10-26T11:15

культура

уфа

рудольф нуреев

константин толкачев

кпрф

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УФА, 26 окт – РИА Новости. В парламенте Башкирии возник спор по поводу улицы в Уфе, названной именем всемирно известного балетмейстера Рудольфа Нуреева. Ранее региональное отделение КПРФ на своем сайте опубликовало письмо под подписью своего руководителя Юнира Кутлугужина, в котором говорится, что "чиновники региона продвигают пропаганду ЛГБТ, поскольку именем известного балетмейстера Рудольфа Нуреева названа улица в Уфе, музей и балетная труппа в театре, ежегодно на средства бюджета организуется в его честь Международный фестиваль, также имя Нуреева носит уфимский хореографический колледж". В пресс-службе госсобрания-курултая Башкирии рассказали, что в четверг на втором пленарном заседании республиканского парламента фракция КПРФ попыталась внести в повестку заявление о защите традиционных ценностей, в котором дается отрицательная оценка личности уроженца республики Рудольфе Нурееве. "Неужели в трудный для родины час, когда представители других наших фракций ежедневно формируют гуманитарные конвои для передовой, сами принимают участие в спецоперации, фракция КПРФ не придумала ничего лучше, как полить грязью выдающегося человека, неотъемлемую часть не только республиканской, не только всероссийской, но и мировой культуры, человека, которым мы все гордимся. Я очень надеюсь, что то письмо, которое поступило мне за подписью руководителя фракции Юнира Кутлугужина, все-таки отражает его личное мнение, а не мнение всей фракции", - цитирует пресс-служба спикера госсобрания Константина Толкачева. Председатель парламента региона отметил, что борьба за нравственные ценности ведется сейчас в зоне спецоперации. "Военкоматы открыты. Набор добровольцев постоянный. Кто хочет сказать свое слово, у того есть такая возможность. А Нуреева "пинать" много геройства не нужно. Предлагаю рассмотреть данный вопрос на заседании фракции КПРФ, а поведение руководителя фракции – на комиссии по этике", - добавил он. По данным пресс-службы, представитель КПРФ, заместитель председателя парламента республики Вадим Старов назвал данную ситуацию недоразумением и заявил, что во фракции КПРФ данный вопрос не был согласован.

https://ria.ru/20230317/nureev-1858378432.html

https://ria.ru/20230317/nureev-1856370274.html

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уфа, рудольф нуреев, константин толкачев, кпрф