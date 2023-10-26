https://ria.ru/20231026/babkina-1905397084.html

Бабкина анонсировала создание театра "Русская песня" на Донбассе

Бабкина анонсировала создание театра "Русская песня" на Донбассе - РИА Новости, 26.10.2023

Бабкина анонсировала создание театра "Русская песня" на Донбассе

Народная артистка России Надежда Бабкина анонсировала в интервью проекту "Так сказать" создание на Донбассе филиала своего театра и детского центра "Русская... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:36

2023-10-26T15:36

2023-10-26T15:36

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина анонсировала в интервью проекту "Так сказать" создание на Донбассе филиала своего театра и детского центра "Русская песня"."Мы осваиваем, мы договариваемся с ними, я с ними в тесном контакте, — пояснила певица стадию договоренностей с властями региона. — У нас есть программа "Москва, Донбасс, Россия". В плане все это имеем, мы просто ждем отмашки".По ее словам, сотрудничество с регионом предполагается длительным, но пока рано говорить о конкретных сроках. "Это все впереди. Сейчас хотим сделать большую программу с большой цикличностью, не на год или два, а большую", – уточнила Надежда Бабкина.Она рассказала, как ездила на Донбасс в те времена, когда там еще практически не было условий для выступлений, и столкнулась с последствиями антироссийской пропаганды. "На "той" стороне "мозги промыты" капитально, я об этом знаю не понаслышке. Культура — это основа государства, с народом нужно работать, — убеждена артистка. — Нас так хорошо там принимают не потому что мы лучше всех, а потому что мы — как они, и они это видят". Надежда Бабкина активно поддерживает СВО и дает концерты на Донбассе и перед участниками спецоперации.

https://ria.ru/20230605/znamenitosti-1876179667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

надежда бабкина, донбасс, россия, москва, русская песня, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса