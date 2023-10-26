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Бабкина анонсировала создание театра "Русская песня" на Донбассе - РИА Новости, 26.10.2023
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Шоубиз
 
15:36 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/babkina-1905397084.html
Бабкина анонсировала создание театра "Русская песня" на Донбассе
Бабкина анонсировала создание театра "Русская песня" на Донбассе - РИА Новости, 26.10.2023
Бабкина анонсировала создание театра "Русская песня" на Донбассе
Народная артистка России Надежда Бабкина анонсировала в интервью проекту "Так сказать" создание на Донбассе филиала своего театра и детского центра "Русская... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:36
2023-10-26T15:36
шоубиз
надежда бабкина
донбасс
россия
москва
русская песня
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина анонсировала в интервью проекту "Так сказать" создание на Донбассе филиала своего театра и детского центра "Русская песня".&quot;Мы осваиваем, мы договариваемся с ними, я с ними в тесном контакте, — пояснила певица стадию договоренностей с властями региона. — У нас есть программа &quot;Москва, Донбасс, Россия&quot;. В плане все это имеем, мы просто ждем отмашки&quot;.По ее словам, сотрудничество с регионом предполагается длительным, но пока рано говорить о конкретных сроках. &quot;Это все впереди. Сейчас хотим сделать большую программу с большой цикличностью, не на год или два, а большую&quot;, – уточнила Надежда Бабкина.Она рассказала, как ездила на Донбасс в те времена, когда там еще практически не было условий для выступлений, и столкнулась с последствиями антироссийской пропаганды. &quot;На &quot;той&quot; стороне &quot;мозги промыты&quot; капитально, я об этом знаю не понаслышке. Культура — это основа государства, с народом нужно работать, — убеждена артистка. — Нас так хорошо там принимают не потому что мы лучше всех, а потому что мы — как они, и они это видят&quot;. Надежда Бабкина активно поддерживает СВО и дает концерты на Донбассе и перед участниками спецоперации.
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надежда бабкина, донбасс, россия, москва, русская песня, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Надежда Бабкина, Донбасс, Россия, Москва, Русская песня, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Бабкина анонсировала создание театра "Русская песня" на Донбассе

Надежда Бабкина анонсировала создание филиала театра "Русская песня" на Донбассе

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина и артисты театра "Русская песня" выступают в Луганской академической филармонии
Певица Надежда Бабкина и артисты театра Русская песня выступают в Луганской академической филармонии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Певица Надежда Бабкина и артисты театра "Русская песня" выступают в Луганской академической филармонии
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина анонсировала в интервью проекту "Так сказать" создание на Донбассе филиала своего театра и детского центра "Русская песня".
«

"Мы осваиваем, мы договариваемся с ними, я с ними в тесном контакте, — пояснила певица стадию договоренностей с властями региона. — У нас есть программа "Москва, Донбасс, Россия". В плане все это имеем, мы просто ждем отмашки".

По ее словам, сотрудничество с регионом предполагается длительным, но пока рано говорить о конкретных сроках.
«

"Это все впереди. Сейчас хотим сделать большую программу с большой цикличностью, не на год или два, а большую", – уточнила Надежда Бабкина.

Она рассказала, как ездила на Донбасс в те времена, когда там еще практически не было условий для выступлений, и столкнулась с последствиями антироссийской пропаганды.
«

"На "той" стороне "мозги промыты" капитально, я об этом знаю не понаслышке. Культура — это основа государства, с народом нужно работать, — убеждена артистка. — Нас так хорошо там принимают не потому что мы лучше всех, а потому что мы — как они, и они это видят".

Надежда Бабкина активно поддерживает СВО и дает концерты на Донбассе и перед участниками спецоперации.
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ШоубизНадежда БабкинаДонбассРоссияМоскваРусская песняШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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