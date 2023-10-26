Бабкина анонсировала создание театра "Русская песня" на Донбассе
Надежда Бабкина анонсировала создание филиала театра "Русская песня" на Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина и артисты театра "Русская песня" выступают в Луганской академической филармонии
Певица Надежда Бабкина и артисты театра "Русская песня" выступают в Луганской академической филармонии
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина анонсировала в интервью проекту "Так сказать" создание на Донбассе филиала своего театра и детского центра "Русская песня".
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"Мы осваиваем, мы договариваемся с ними, я с ними в тесном контакте, — пояснила певица стадию договоренностей с властями региона. — У нас есть программа "Москва, Донбасс, Россия". В плане все это имеем, мы просто ждем отмашки".
По ее словам, сотрудничество с регионом предполагается длительным, но пока рано говорить о конкретных сроках.
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"Это все впереди. Сейчас хотим сделать большую программу с большой цикличностью, не на год или два, а большую", – уточнила Надежда Бабкина.
Она рассказала, как ездила на Донбасс в те времена, когда там еще практически не было условий для выступлений, и столкнулась с последствиями антироссийской пропаганды.
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"На "той" стороне "мозги промыты" капитально, я об этом знаю не понаслышке. Культура — это основа государства, с народом нужно работать, — убеждена артистка. — Нас так хорошо там принимают не потому что мы лучше всех, а потому что мы — как они, и они это видят".
Надежда Бабкина активно поддерживает СВО и дает концерты на Донбассе и перед участниками спецоперации.