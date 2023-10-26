https://ria.ru/20231026/armeniya-1905428845.html

В Армении переселенцев из Карабаха приравняли к беженцам

В Армении переселенцев из Карабаха приравняли к беженцам - РИА Новости, 26.10.2023

В Армении переселенцев из Карабаха приравняли к беженцам

Правительство Армении приняло постановление о предоставлении статуса временной защиты переселенцам из Нагорного Карабаха, что юридически приравнивает их к... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:18

2023-10-26T16:18

2023-10-26T16:18

в мире

нагорный карабах

азербайджан

армения

никол пашинян

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Правительство Армении приняло постановление о предоставлении статуса временной защиты переселенцам из Нагорного Карабаха, что юридически приравнивает их к беженцам. "Принимая во внимание тот факт, что на территории Армении оказались около 100 тысяч этнических армян, проживавших ранее в Нагорном Карабахе, и учитывая острую необходимость защиты их прав и законных интересов, государство берет под временную защиту лиц, находящихся в Армении или за ее пределами, чьим последним адресом регистрации был Нагорный Карабах, либо же они фактически проживали там и были зарегистрированы в миграционных органах Армении после 19 сентября", - говорится в постановлении, текст которого размещен на сайте кабмина. Правительство утвердило также форму документа, удостоверяющего личность получившего временную защиту беженца, а также порядок его выдачи. Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян заявил на заседании правительства, что новый статус позволит переселенцам воспользоваться существующими в Армении механизмами социальной защиты, в частности, подать заявление и получить гражданство Армении и оформить пенсии. Министр юстиции Григор Минасян сообщил позднее журналистам, что, фактически, статус временной защиты приравнивается к статусу беженцев. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20230926/karabakh-1898810435.html

https://ria.ru/20230923/stepanakert-1898224674.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе