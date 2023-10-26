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Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае - РИА Новости, 26.10.2023
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Культура
 
13:54 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/akrobaty-1905371427.html
Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае
Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае - РИА Новости, 26.10.2023
Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае
Акробаты Большого Московского цирка под руководством заслуженного артиста России Анатолия Рубана получили золото на 19-ом Китайском международном фестивале... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:54
2023-10-26T13:54
культура
китай
россия
шицзячжуан
росгосцирк
культура
большой московский государственный цирк
новости культуры
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Акробаты Большого Московского цирка под руководством заслуженного артиста России Анатолия Рубана получили золото на 19-ом Китайском международном фестивале "Уцяо", сообщили РИА Новости в пресс-службе БМЦ. Артисты выступали с номером "Акробаты на подкидных досках", они удивили жюри и зрителей эффектными трюками, в том числе на ходулях.Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал 20 октября в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере КНР. Мероприятие основано в 1987 году и считается крупнейшим международным соревнованием циркового искусства. Фестиваль проводится раз в два года."Акробаты на подкидных досках" Большого Московского цирка многократно становились обладателями золотых наград на различных международных фестивалях.В этом году Росгосцирк возобновил после пандемии COVID-19 гастроли в Китае.
https://ria.ru/20230911/festivalartist-1895532643.html
китай
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шицзячжуан
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РИА Новости
1
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96
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китай, россия, шицзячжуан, росгосцирк, культура, большой московский государственный цирк, новости культуры
Культура, Китай, Россия, Шицзячжуан, Росгосцирк, Культура, Большой Московский Государственный цирк, Новости культуры
Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае

Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале "Уцяо" в Китае

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Акробаты Большого Московского цирка под руководством заслуженного артиста России Анатолия Рубана получили золото на 19-ом Китайском международном фестивале "Уцяо", сообщили РИА Новости в пресс-службе БМЦ.
Артисты выступали с номером "Акробаты на подкидных досках", они удивили жюри и зрителей эффектными трюками, в том числе на ходулях.
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае
Фрагмент номера Акробаты на подкидных досках артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале Уцяо - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае
Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал 20 октября в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере КНР.
Мероприятие основано в 1987 году и считается крупнейшим международным соревнованием циркового искусства. Фестиваль проводится раз в два года.
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"Фрагмент номера "Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"
Фрагмент номера Акробаты на подкидных досках артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале Уцяо
Фрагмент номера "Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
1 из 2
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"

"Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"

Фрагмент номера Акробаты на подкидных досках артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале Уцяо

"Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"

© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
2 из 2
Фрагмент номера "Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
1 из 2

"Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"

© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
2 из 2
"Акробаты на подкидных досках" Большого Московского цирка многократно становились обладателями золотых наград на различных международных фестивалях.
В этом году Росгосцирк возобновил после пандемии COVID-19 гастроли в Китае.
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