https://ria.ru/20231026/akrobaty-1905371427.html

Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае

Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае - РИА Новости, 26.10.2023

Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае

Акробаты Большого Московского цирка под руководством заслуженного артиста России Анатолия Рубана получили золото на 19-ом Китайском международном фестивале... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:54

2023-10-26T13:54

2023-10-26T13:54

культура

китай

россия

шицзячжуан

росгосцирк

культура

большой московский государственный цирк

новости культуры

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Акробаты Большого Московского цирка под руководством заслуженного артиста России Анатолия Рубана получили золото на 19-ом Китайском международном фестивале "Уцяо", сообщили РИА Новости в пресс-службе БМЦ. Артисты выступали с номером "Акробаты на подкидных досках", они удивили жюри и зрителей эффектными трюками, в том числе на ходулях.Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал 20 октября в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере КНР. Мероприятие основано в 1987 году и считается крупнейшим международным соревнованием циркового искусства. Фестиваль проводится раз в два года."Акробаты на подкидных досках" Большого Московского цирка многократно становились обладателями золотых наград на различных международных фестивалях.В этом году Росгосцирк возобновил после пандемии COVID-19 гастроли в Китае.

https://ria.ru/20230911/festivalartist-1895532643.html

китай

россия

шицзячжуан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, шицзячжуан, росгосцирк, культура, большой московский государственный цирк, новости культуры