Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае
Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале "Уцяо" в Китае
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Акробаты Большого Московского цирка под руководством заслуженного артиста России Анатолия Рубана получили золото на 19-ом Китайском международном фестивале "Уцяо", сообщили РИА Новости в пресс-службе БМЦ.
Артисты выступали с номером "Акробаты на подкидных досках", они удивили жюри и зрителей эффектными трюками, в том числе на ходулях.
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
Акробаты Большого Московского цирка получили золото на фестивале в Китае
Китайский международный цирковой фестиваль "Уцяо" стартовал 20 октября в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй на севере КНР.
Мероприятие основано в 1987 году и считается крупнейшим международным соревнованием циркового искусства. Фестиваль проводится раз в два года.
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"Фрагмент номера "Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"
Фрагмент номера "Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
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© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
"Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"
"Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
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Фрагмент номера "Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
1 из 2
"Акробаты на подкидных досках" артистов Большого Московского цирка на 19-ом Китайском международном цирковом фестивале "Уцяо"
© Фото : Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
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"Акробаты на подкидных досках" Большого Московского цирка многократно становились обладателями золотых наград на различных международных фестивалях.
В этом году Росгосцирк возобновил после пандемии COVID-19 гастроли в Китае.