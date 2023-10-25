https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905245913.html

В зданиях Хмельницкой АЭС выбило стекла при ночном ударе близ станции

В зданиях Хмельницкой АЭС выбило стекла при ночном ударе близ станции - РИА Новости, 26.10.2023

В зданиях Хмельницкой АЭС выбило стекла при ночном ударе близ станции

Ночью возле Хмельницкой АЭС прозвучали два взрыва, из-за ударной волны выбило окна, однако прямого воздействия на станцию не произошло, эксперты оценивают... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T19:49

2023-10-25T19:49

2023-10-26T06:48

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ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Ночью возле Хмельницкой АЭС прозвучали два взрыва, из-за ударной волны выбило окна, однако прямого воздействия на станцию не произошло, эксперты оценивают ущерб, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на АЭС на западе Украины, сообщили, что в 1.26 по местному времени сработали сирены воздушной тревоги, после чего утром прозвучали два громких взрыва. Впоследствии им сообщили, что два беспилотника были сбиты на расстоянии примерно 5 и 20 километров от объекта соответственно", - говорится в сообщении Агентства. При этом отмечается, что "прямого воздействия беспилотников на площадку не было, и взрывы не повлияли на работу ХАЭС" и ее подключение к электросети. "Однако ударные волны повредили окна нескольких зданий на площадке", - добавили в Агентстве. Отмечается, что станции сейсмического мониторинга, установленные близ ХАЭС, также зафиксировали сейсмические воздействия взрывов. Позднее эксперты МАГАТЭ осмотрели некоторые из разбитых окон на площадке. "В настоящее время группа МАГАТЭ оценивает точные масштабы ущерба", - отметили в Агентстве. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, инцидент еще раз подчеркнул "крайне неустойчивую ситуацию с ядерной безопасностью на Украине", которая будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт. "Тот факт, что на объекте были разрушены многочисленные окна, показывает, насколько близко он находился. В следующий раз нам может не так повезти", - приводятся в релизе слова Гросси, который при этом призвал избегать любой ценой ударов по атомным электростанциям.

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в мире, украина, рафаэль гросси, хмельницкая аэс, магатэ