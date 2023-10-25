Рейтинг@Mail.ru
В зданиях Хмельницкой АЭС выбило стекла при ночном ударе близ станции - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 25.10.2023 (обновлено: 06:48 26.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905245913.html
В зданиях Хмельницкой АЭС выбило стекла при ночном ударе близ станции
В зданиях Хмельницкой АЭС выбило стекла при ночном ударе близ станции - РИА Новости, 26.10.2023
В зданиях Хмельницкой АЭС выбило стекла при ночном ударе близ станции
Ночью возле Хмельницкой АЭС прозвучали два взрыва, из-за ударной волны выбило окна, однако прямого воздействия на станцию не произошло, эксперты оценивают... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T19:49
2023-10-26T06:48
в мире
украина
рафаэль гросси
хмельницкая аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883386453_0:172:2112:1360_1920x0_80_0_0_12c1423becd3507e232419dff4dccdc6.jpg
ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Ночью возле Хмельницкой АЭС прозвучали два взрыва, из-за ударной волны выбило окна, однако прямого воздействия на станцию не произошло, эксперты оценивают ущерб, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на АЭС на западе Украины, сообщили, что в 1.26 по местному времени сработали сирены воздушной тревоги, после чего утром прозвучали два громких взрыва. Впоследствии им сообщили, что два беспилотника были сбиты на расстоянии примерно 5 и 20 километров от объекта соответственно", - говорится в сообщении Агентства. При этом отмечается, что "прямого воздействия беспилотников на площадку не было, и взрывы не повлияли на работу ХАЭС" и ее подключение к электросети. "Однако ударные волны повредили окна нескольких зданий на площадке", - добавили в Агентстве. Отмечается, что станции сейсмического мониторинга, установленные близ ХАЭС, также зафиксировали сейсмические воздействия взрывов. Позднее эксперты МАГАТЭ осмотрели некоторые из разбитых окон на площадке. "В настоящее время группа МАГАТЭ оценивает точные масштабы ущерба", - отметили в Агентстве. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, инцидент еще раз подчеркнул "крайне неустойчивую ситуацию с ядерной безопасностью на Украине", которая будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт. "Тот факт, что на объекте были разрушены многочисленные окна, показывает, насколько близко он находился. В следующий раз нам может не так повезти", - приводятся в релизе слова Гросси, который при этом призвал избегать любой ценой ударов по атомным электростанциям.
https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905244682.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883386453_149:0:2041:1419_1920x0_80_0_0_bf7a5789f292716a7c1cbf13efc2977c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, рафаэль гросси, хмельницкая аэс, магатэ
В мире, Украина, Рафаэль Гросси, Хмельницкая АЭС, МАГАТЭ
В зданиях Хмельницкой АЭС выбило стекла при ночном ударе близ станции

МАГАТЭ сообщило о ночных взрывах в районе близ Хмельницкой АЭС

© iStock.com / Sergii ZyskоХмельницкая АЭС, Украина
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© iStock.com / Sergii Zyskо
Хмельницкая АЭС, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Ночью возле Хмельницкой АЭС прозвучали два взрыва, из-за ударной волны выбило окна, однако прямого воздействия на станцию не произошло, эксперты оценивают ущерб, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на АЭС на западе Украины, сообщили, что в 1.26 по местному времени сработали сирены воздушной тревоги, после чего утром прозвучали два громких взрыва. Впоследствии им сообщили, что два беспилотника были сбиты на расстоянии примерно 5 и 20 километров от объекта соответственно", - говорится в сообщении Агентства.
При этом отмечается, что "прямого воздействия беспилотников на площадку не было, и взрывы не повлияли на работу ХАЭС" и ее подключение к электросети. "Однако ударные волны повредили окна нескольких зданий на площадке", - добавили в Агентстве. Отмечается, что станции сейсмического мониторинга, установленные близ ХАЭС, также зафиксировали сейсмические воздействия взрывов.
Позднее эксперты МАГАТЭ осмотрели некоторые из разбитых окон на площадке. "В настоящее время группа МАГАТЭ оценивает точные масштабы ущерба", - отметили в Агентстве. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, инцидент еще раз подчеркнул "крайне неустойчивую ситуацию с ядерной безопасностью на Украине", которая будет сохраняться до тех пор, пока продолжается конфликт.
"Тот факт, что на объекте были разрушены многочисленные окна, показывает, насколько близко он находился. В следующий раз нам может не так повезти", - приводятся в релизе слова Гросси, который при этом призвал избегать любой ценой ударов по атомным электростанциям.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
25 октября, 19:42
 
В миреУкраинаРафаэль ГроссиХмельницкая АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала