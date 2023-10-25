https://ria.ru/20231025/vybory-1905172813.html
Совфед планирует 8 ноября рассмотреть закон о выборах президента
Совфед планирует 8 ноября рассмотреть закон о выборах президента - РИА Новости, 25.10.2023
Совфед планирует 8 ноября рассмотреть закон о выборах президента
Совфед ожидает поступления поправок к закону о выборах президента к следующему пленарному заседанию 8 ноября, сенаторы поддержат эту инициативу, заявил РИА... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:31
2023-10-25T15:31
2023-10-25T15:40
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Совфед ожидает поступления поправок к закону о выборах президента к следующему пленарному заседанию 8 ноября, сенаторы поддержат эту инициативу, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета палаты Владимир Полетаев"Ожидаем поступления принятого Государственной думой закона в Совет Федерации для подготовки к его рассмотрению на следующем заседании палаты. Уверен, что он будет поддержан", - сказал сенатор.Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении закон об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации".Согласно задумке авторов инициативы, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей, кроме того, на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.Кроме того, ЦИК РФ сможет устанавливать особенности подготовки и проведения выборов в период действия на части территории РФ военного положения с возможностью отложения такого голосования по решению ЦИК, если подготовка и проведение выборов могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. На избирательных участках, образованных за пределами территории РФ, время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровья граждан РФ. При этом незамедлительно информируются МИД России и ЦИК.
https://ria.ru/20231024/peskov-1904892367.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед планирует 8 ноября рассмотреть закон о выборах президента
Совфед на заседании 8 ноября планирует рассмотреть закон о выборах президента
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Совфед ожидает поступления поправок к закону о выборах президента к следующему пленарному заседанию 8 ноября, сенаторы поддержат эту инициативу, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета палаты Владимир Полетаев
"Ожидаем поступления принятого Государственной думой закона в Совет Федерации для подготовки к его рассмотрению на следующем заседании палаты. Уверен, что он будет поддержан", - сказал сенатор.
Госдума
в среду приняла в третьем, заключительном чтении закон об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации".
Согласно задумке авторов инициативы, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.
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Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ
, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.
Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей, кроме того, на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.
Кроме того, ЦИК РФ сможет устанавливать особенности подготовки и проведения выборов в период действия на части территории РФ военного положения с возможностью отложения такого голосования по решению ЦИК, если подготовка и проведение выборов могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. На избирательных участках, образованных за пределами территории РФ, время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровья граждан РФ. При этом незамедлительно информируются МИД России и ЦИК.
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