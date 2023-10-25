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Совфед одобрил закон о блокировке сайтов со сбором средств для ВСУ - РИА Новости, 25.10.2023
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11:19 25.10.2023 (обновлено: 11:40 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vsu-1905106799.html
Совфед одобрил закон о блокировке сайтов со сбором средств для ВСУ
Совфед одобрил закон о блокировке сайтов со сбором средств для ВСУ - РИА Новости, 25.10.2023
Совфед одобрил закон о блокировке сайтов со сбором средств для ВСУ
Сенаторы одобрили закон, позволяющий оперативно блокировать сайты, собирающие средства для вооруженных сил Украины. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:19
2023-10-25T11:40
россия
совет федерации рф
вооруженные силы украины
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий оперативно блокировать сайты, собирающие средства для вооруженных сил Украины. Документ вносит изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", теперь генеральный прокурор РФ и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций. Отдельно говорится о возможности Генпрокуратуры обращаться к РКН с просьбой оперативно ограничивать доступ к информации по обходу блокировок в интернете.Также по закону сайты с информацией о пожертвовании на религиозные обряды, если организация не имеет на это права, будут блокироваться.Так, централизованные религиозные организации и религиозные организации, входящие в их структуру, будут иметь исключительное право осуществлять сбор пожертвований в связи с совершением централизованными религиозными организациями и религиозными организациями, входящими в их структуру, религиозных обрядов и церемоний.
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Варвара Скокшина
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россия, совет федерации рф, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр
Россия, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Ситуация в ДНР и ЛНР
Совфед одобрил закон о блокировке сайтов со сбором средств для ВСУ

Совфед одобрил закон об оперативной блокировке сайтов со сбором средств для ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий оперативно блокировать сайты, собирающие средства для вооруженных сил Украины.
Документ вносит изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", теперь генеральный прокурор РФ и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций.
Отдельно говорится о возможности Генпрокуратуры обращаться к РКН с просьбой оперативно ограничивать доступ к информации по обходу блокировок в интернете.
Также по закону сайты с информацией о пожертвовании на религиозные обряды, если организация не имеет на это права, будут блокироваться.
Так, централизованные религиозные организации и религиозные организации, входящие в их структуру, будут иметь исключительное право осуществлять сбор пожертвований в связи с совершением централизованными религиозными организациями и религиозными организациями, входящими в их структуру, религиозных обрядов и церемоний.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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РоссияСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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