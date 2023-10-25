https://ria.ru/20231025/vsu-1905106799.html

Совфед одобрил закон о блокировке сайтов со сбором средств для ВСУ

Совфед одобрил закон о блокировке сайтов со сбором средств для ВСУ - РИА Новости, 25.10.2023

Совфед одобрил закон о блокировке сайтов со сбором средств для ВСУ

Сенаторы одобрили закон, позволяющий оперативно блокировать сайты, собирающие средства для вооруженных сил Украины. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:19

2023-10-25T11:19

2023-10-25T11:40

россия

совет федерации рф

вооруженные силы украины

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий оперативно блокировать сайты, собирающие средства для вооруженных сил Украины. Документ вносит изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", теперь генеральный прокурор РФ и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций. Отдельно говорится о возможности Генпрокуратуры обращаться к РКН с просьбой оперативно ограничивать доступ к информации по обходу блокировок в интернете.Также по закону сайты с информацией о пожертвовании на религиозные обряды, если организация не имеет на это права, будут блокироваться.Так, централизованные религиозные организации и религиозные организации, входящие в их структуру, будут иметь исключительное право осуществлять сбор пожертвований в связи с совершением централизованными религиозными организациями и религиозными организациями, входящими в их структуру, религиозных обрядов и церемоний.

https://ria.ru/20231025/ukraina-1905061059.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет федерации рф, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр